Begge bankerne er kaldblods på Momarken

Odd Arne Sagholen kusker dagens største favoritt på Momarken. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Visby åpner denne tirsdagen med en svært spennende V4-lunsj kl.12.20. Deretter skal vi til Momarken hvor V65-1 begynner kl.18.55. Dagens høydepunkt skjer i Sverige hvor det altså er JACKPOT I V64-SPILLET, og det ligger hele 1 390 431 ekstra i sekserpotten. V64-1 TIL ESKILSTUNA ER I GANG KL.19.30.

Nå skal alt handle om Momarken. V65-omgangen er fin den, og vi kommer til å spille med to bankere på alle forslag. I V5-spillet tror vi det kommer ut en klink kanon i V5-5.

Sjekk ut følgende:

V65-3: 2 Brødsjø Brisa imponerte oss stort nå sist på Bjerke. Hoppa til Odd Arne Sagholen måtte ta ned Huseby Snuppa fra dødens, og gjorde det med bravur. Vi trodde faktisk hun skulle få slite med det, men Brødsjø Brisa viste tegn på masse styrke og vant veldig enkelt til slutt. Dette var en ekstremt fin innsats. God var hun og nest sist, mens hun vant enkelt tredje sist. Dagens løp er helt perfekt og her tror vi hun leder fra start til mål. Dagens i særklasse beste banker. All in!

V65-1: 9 Osen Expressa blir dagens andre banker fra oss. Skulle vi ikke spilt denne måtte vi tatt med mange hester. Da er det bedre å teste hesten alene. Normalt sett så skal hun hente tyve meter tillegg på stallkamerat 7 Tangen Tøff og de andre hestene. Osen Expressa har en helt annen vilje og styrke enn dagens konkurrenter. Mjølnerød-traveren var strålende opplagt i seiersløpene tredje sist og nest sist. Nå sist ble det galopp som godtgående. Glem det, hun trives nemlig på dagens bane. Seks starter har resultert i tre seire, en andreplass, en tredjeplass og kun en gang innom galoppen. Dagens løp er veldig fint for henne. Om kusk og trener Mjølnerød bare tar det rolig ut, legger seg rolig opp i feltet så tror vi hun blåser rundt dagens motstand. All in!

V65-2: 6 Red Bar piler trolig til tet i dette løpt. Derfra har Østre-traveren naturligvis fine sjanser, men vi tror på ingen måte at dette er en sikker vinner.



Vi i Nettavisen liker nemlig 3 Dream Builder ekstremt godt. Hesten er sterk som brennevin og går alltid til mål. Nå har også formen vært stabil og god i en lang periode. Han var strålende opplagt i tre strake seiersløp for noen måneder siden. Nest sist var hesten meldt opp og ble imponerende treer bak hester som M.S Triple J og My Dream Art. Nå sist er hesten kanongod i V75 fra dødens og taper kun for en smygkjørt Faust Boko. Magnus Teien Gundersen styrer hesten for første gang i dagens løp. Spennende! Denne må bare settes først, og det kan vise seg å være en helfrekk banker.

V65-4: Dette løpet kommer vi til å gardere ganske bredt, men vi vil varsle tidlig for en superskrell.

I øyeblikket er 5 Sajama spilt på en prosent. Det er altfor lite, mener vi. Dette er nemlig en ganske flott traver. Fjerde sist følger han hester som Adakadabra og I.D Ownersdestiny inn til mål på en flott måte. Nest sist blir han tredje i et GSV75-løp på Årjäng. Slår da en såpass hyggelig traver som Dancing Queen enkelt. Nå sist ble han tredje i et løp tet og lederryggen pliktet og bli første og andre i. Det gikk nemlig i gåsetempo underveis (26,0 en 500-meter midtveis) Sajama fulgte godt inn til tredjeplassen og gikk 13,0 den siste 500-meteren. Skulle det klaffe litt på veien kan Sven Olav Weberg sin springer sjokket her.

Merk: V5-spillet starter opp her. Vi kommer ikke til å spille en krone i mot 10 Ivan B.R i V5-5. Hesten imponerte stort på Biri i sin første start i karrieren.

V65-5: Her kommer vi til å spille fire hester. Det er 3 Solkongen, 5 Vollanfaks, 7 Bossum Faksen og 10 Troll Ronja.

5 Vollanfaks blir min favoritt. Skulle hesten gå i trav så er vinnersjansene solide. Da skal selv ikke en formtoppet 10 Troll Ronja ta den ned. Men galoppen ligger alltid på lur når det gjelder Vollanfaks, og derfor er det på ingen måte en banker. En god sjanse feilfritt.



V65-6: 7 Bulldozer synes vi er spennende i V65-avslutningen. Revenue-sønnen startet på Jarlsberg for to uker siden. Da hadde han ikke startet på godt over en måned. Til 25-ganger pengene leverte 6-åringen en solid avslutning til andreplassen. Det var et lunsjløp, men løpet inneholdt ganske fin motstand. Bulldozer er en type traver som når den er i form så gjør den gode løp på rekke og rad. I dette løpet er kuskene stallansatte og Christina Kjenner er en dyktig kusk på Bulldozer. Motstanden takler hesten. Vi tester dette som dagens DD-banker.

