Bergh fikser lunsjen

Robert Bergh er aktuell i dagens lunsjomgang. Foto Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

En herlig weekend venter, og det er liten tvil om hvor det STORE høydepunktet skjer denne helgen. Färjestad klemmer til med en GEDIGEN V75-omgang lørdag, og her kan du altså vinne 24 millioner i den svensk/norske V75-omgangen. Når det gjelder dagen i dag så er det Bergsåker som er først ut, og her begynner V65-1 kl.12.45. Deretter skal vi til Tønsberg og Jarlsberg hvor det er JACKPOT i V65-spillet. Kr.382.026 ligger ekstra i sekserpotten, og her er man i gang kl.18.55. Kalmer er sist ut med en topp V64-omgang kl.19.30.







Bergsåker står for dagens lunsj, og det er en lunsjomgang vi liker. Et par dype skrellobjekter er funnet, og bankeren tror vi hardt på. Gå ikke glipp av følgende:



V65-1 : 6 Guli Munter – Likte vi skarpt etter pause sist, og som lite spilt må den være spennende i innledningen. I det nevnte løpet sist spurtet den bra tilslutt, og vi hadde 28,6 s 800m på klokken. Den var veldig bra i aksjonen sin, og vi har ikke sett den slik tidligere. Fungerer den like fint igjen så kjemper den om seieren, og vi TAKKER for at den kun hadde usle 2,5% av innsatsene på seg når dette tipset ble lagt ut.

V65-2 : 10 Osah’s Bolt – Gikk veldig bra i debuten på Leangen sist, og den må tas på alvor her. Leverte en solid langspurt (12,9 s 800m), men slet litt på svingene, og var dessuten noe tråkk uten pisk. Nå passer svingene langt bedre, og her er også pisken med. Gjør livet surt for favoritten?

V65-3 : 2 Sol Varga – Vi streker av for fire hester, og draget som vi lanserer kan være en ordentlig smellkaramell. Dette er en fin FUX som har slitt i år, men etter pause sist var den fin, og den ble sittende bom fast som helpigg i kulissene. Her er det form i anmarsj, og glem ikke at vi snakker om en traver som vant tre løp i fjor…

V65-4 : 9 Ginny Weasley – Er MYE bedre enn raden, og den skal ha en fin mulighet til å runde en overkommelig gjeng. Fikk maks fra rygg leder sist, men da møtte den knallgode hopper, og det var In Toto Sund som vant. Så feilet den seg bort nest sist, mens den ble sittende bom fast på en 11-tid tredje sist. Motstandsmessig er dette et helt riktig løp, og favoritten er motivert.

V65-5 : 3 Caligula – Er en hest som Robert Bergh snakker varmt om, og det er en traver som er betydelig bedre enn grunnlaget sitt. Nå sist jogget den 14,4 fra tidlig tet, og det så ukjørt ut over mål. Er veldig kjapp i vei, og selv om den skulle bli overflydd så vil den normalt aldri bli sittende fast. Feelingen sier tet, og da er uansett dette løpet over. Dette er dagens beste banker.

V65-6 : 2 Ramon Dekkers – Ble det feil for sist, mens den var god i debuten for Robert Bergh. Rapportene på den er uforandret fine, den burde ha en fin sjanse på teten nå, og da er vel dette løpet over? Favoritten er motivert, og vi tror på en flott mulighet.