Bergh kjører vinneren på Axevala

Robert Bergh er høyaktuell i V65-spillet på Axevalla i kveld. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Slike helger som den vi har på Bjerke lever vi travelskere lenge på. Først skal vi altså få servert en helt fantastisk V75-omgang med gulljackpot denne lørdagen. Mens søndag skal det hele avgjøres, da skal klasseløpene kjøres, og som vi gleder oss. V75-omgangen lørdag er strålende, og har stort potensiale. Førstepremiepotten dobles, og det er mulighet for å vinne 18 millioner. Men dere, vi skal overhode ikke glemme V65-omgangen på Axevalla etter Bjerke. Den er veldig fin, og vi har tatt et dyppdukk i arkivet. 19:40 er frist for å være med i V65-spillet her.

Nå skal det handle om Axevalla. Sjekk ut følgende V65-analyser:

V65-1: 3 Rudisha. Denne har kun startet tre ganger i karrieren hittil. Og sist var det første gang ut for Robert Bergh. I forkant av løpene gikk det meget gode rapporter på 3-åringen. Muscle Hill-sønnen gikk et sterkt løp til andreplass bak en svært god Timo Nurmos trent hest. Jeg likte inntrykket på Rudisha, og i dagens løp nyter han respekt. Det vil bli tidlig tet, og da taper ikke Rudisha dette løpet. Stor favoritt blir han , men jeg går all in i den første avdelingen.

V65-2: 1 Min Bråten har vist finfin form på slutten, og blir mitt objekt. Vallaken kan åpne hyggelig bak bilen, og bør uansett få et meget fint opplegg her. Nå sist på Färjestad sitter hesten bom fast i et løp gode Gazza B.R vant. Det så ut til å være en hel del krefter spart. Dette løpet er for læringer, og kusken til Min Bråten, Emma Magnusson, har tatt tre seiere på de siste 13 løpene hun har kjørt. Sterkt det. Motivert objekt!

V65-3: 9 Elsa America. Denne er i fin form. De to siste løpene har gitt to nuller i raden. Men hvis vi ser på disse løpene har hoppa nemlig vært veldig positiv. Nest sist ble det et passivt opplegg, og hun kom til mål med krefter spart. Nå sist var det så kvalik til derbystoet. Her ble Elsa America kjørt innvendig med, og satt over mållinjen bom fast. Det var en fin innsats. I mine øyne, mot dagens konkurrenter, skal dette være favoritten i løpet. Husk at V4-spillet tar til i dette løpet.

V65-4: Kun seks hester i dette feltet, men for noen hester det er! En motivert favoritt er Robert Bergh trente 6 Nobel Amok. De dagene hesten fungerer er han rett og slett knallgod. Ble tredje i V75 bak Zoko Lane og Trinity Lux tredje sist på dagens bane og viste fin form. Gangen etter på Åby spurter vallaken forrykende til andreplassen. Inntrykket var ekstremt fint. Det er et par bra konkurrenter i dagens løp, men dette er den beste hesten.

V65-5: 9 Aisha Simoni er en herlig traver, og blir riktig favoritt. Men ingen banker. Nå sist ble det dundrende galopp fra start. Det var første løpet etter en lengre pause. Jeg er dermed veldig usikker på dagsformen. Favoritt, men ingen alenestrek.

Bak favoritten så får 3 Commendatore, 5 Rawindski og 10 Pacific W.F plass på alt av bonger.

V65-6: 5 Varano Bi var en bankerkandidat for meg, men jeg har funnet et motbud som jeg vil ha med på alt av bonger. Varano Bi tok en veldig enkel seier fra tet nest sist. Det ligger an til at det fort blir tet og slutt igjen. Men 12 Zolasoray O.O er en god hest som jeg liker godt. Sist var det amerikanervogn og skoløs balanse, og dette ga effekt. Det ble seier på ny rekord. Kim Eriksson kusker 4-åringen, og denne må bare spilles her. 5 Varano Bi og 12 Zolasoray O.O er et lås på de fleste bonger.