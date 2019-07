Billig oppgave for V65-bankeren på Forus

Jørn Bjaanes og Verdals Torden. Tirsdag kommer de ut på Forus. Foto Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

En ordentlig PANGDAG venter på travet denne tirsdagen, og her er det bare å lene seg godt tilbake i godstolen. På Solvalla kl.19.30 venter intet annet enn en praktfull V64-omgang med Margaretas Tidiga Unghästserie-løp, og det betyr strålende sport fra sveriges beste unghester. kl.18.55 innleder Forus kvelden med en spennende V65-omgang, og dette er en av årets beste omganger på banen fra Stavanger. I tillegg til dette skal det naturligvis også bli lunsj fra Sverige og Axevalla kl.12.20.



Vi liker disse omgangene på Forus bare bedre og bedre. Det er solid innmelding hver tirsdag, og det er potensial i disse V65-omgangene. Når det gjelder kveldens V65-omgang så finnes det riktignok en KLAR BANKER, og vi kan ikke spekulere mot 11 Verdals Torden i innledningen. Har vært klin overlegen i grunnlaget sitt, og mot en billig gjeng kommer det normalt en ny seier. ALL IN! Ta rygg på følgende snadder:



V65-1 : 11 Verdals Torden – Har radet opp i stor stil, og den virker omtrent uslagbar i grunnlaget sitt på Forus. Tok en ny svært enkel seier sist, og det uten at Bjaanes kjørte noe sånn veldig. Fungerer dessuten flott for tiden, og det at den skal gå bakfra ser vi egentlig på kun som et pluss. Blåser en gjeng som dette om alt går riktig for seg, og dette er dagens i særklasse beste banker på Forus.

V65-2 : 6 French Coktail – Tre hester skal være 100% heldekk her, og favoritten er motivert. French Coktail har riktignok ikke helt satt seg i kroppen enda, og aksjonen er bitvis ikke helt som Djøseland ønsker. Fullførte strålende etter pause sist, og den falt med flagget til topps. Kan muligens komme seg gratis foran nå, og da er nok dette løpet over. Motivert. Vi tar dog med KAPABLE 10 Diablo De Titan som kommer ut i Pål Buer regi samt 7 Linda Nibs som er BETYDELIG bedre enn raden.

V65-3 : 6 Førlands Odin – Interessant løp hvor 3 Førlands Tor blir knallhardt betrodd. Vær dog litt OBS på at denne tidligere har vært veldig dum bak bilen, og det er stor galopprisiko. Vi kan derfor ikke gjøre annet enn å spekulere, og prøver oss med en hest som fort kan gå litt i glemmeboken nå. Den andre hesten til Per-Eivind Tjordal er nemlig ikke dårlig, men har altså slitt de siste gangene. Nå skal den være forbedret igjen i jobbene, den er kjapp fra start, og tilbake på sitt beste, ja, da skal ingen føle seg trygge. PASSES!

V65-4 : 4 Himalaya – VIDÅPENT LØP hvor en bred gardering kan vise seg å være smart. Vår ide er noe hardere ute, men dette er en av formbombene i feltet, og den er klart bedre enn raden. Ble sittende bom fast som fulltanket sist, og den fikk et pluss i kanten av oss. PASSES NÅ! For de som virkelig leter på dypet så er ikke 12 Emblan sjanseløs. Har nemlig vist stor fart mellom galoppene de siste gangene, og er billigere ute nå. 11 Rymix – Er kanskje den beste hesten i feltet, har blitt fikset på, og gjør en spennende start etter et opphold.

V65-5 : 9 Golden Dooleys – Her kan det naturligvis dreie seg om tet og slutt for 1 Van Der Meulen, men vi vil først se denne fungere optimalt før vi «tar av strikken». Draget vårt er VELDIG bra på sitt beste, men var altså noe under pari sist. Kommer nå ut etter en mnd pause, den har trukket et ypperlig smygspor, og vi liker dessuten Dalen opp. Speeder ned en ikke så altfor tøff gjeng? MÅ MED PÅ ALT!

V65-6 : 11 Syoss – Går «aldri» dårlige løp, og den er utrolig stabil og flink hver gang den dukker opp i banen. Tapte sist, men gikk ikke noe dårlig løp, og den leverte en sisterunde i 12-fart… Skulle 7 Outstanding O. få svar her så blir det fort veldig riktig å komme bakfra med sparte krefter, og da er feelingen at Syoss bomber inn til seier. Vår klare ide.