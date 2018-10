Biri kjører helgas vorspiel

Fredagen har kommet og det er klar for en ny helg, og det er ikke hvilken som helst helg dette. Det er viktig å tenke på at det ligger hele 6 463 260 kroner ekstra i syverpotten i morgendagens V75-omgang på Sørlandet. Mildt sagt spennende. Før den tid skal vi ta oss gjennom en innbringende fredag. Det hele starter opp i Sverige, og V65-lunsjen denne fredagen går av stabelen i Kalmar. På kvelden får vi muligheten til å delta i både V65-omgangen på Biri, samt V64-omgangen fra Östersund. Det er flere norske trenere som tar turen til Östersund denne fredagen.

Heretter skal alt fokus rettet mot Biri og V65-omgangen. Omgangen kan ved første øyekast virke lettløst, men vi har funnet et par deilige objekter som kan sørge for store penger.

V65-2: 8 Princess Corner er fortsatt ubeseiret. Vi tror hun fortsatt er det etter kveldens løp. Til tross for at hoppa møter to-tre konkurrenter i dag som har vist hyggelig ting i løpsbanen, så skal det ikke rekke til å slå denne Sam Bourbon-datteren. Hun er meget god denne, og har i alle sine tre starter virket fullstendig upåvirket. Det har vært masse krefter spart, og jeg synes helt klart at hesten har utviklet seg på en solid måte. Dette er et emne. Det bør skal være en meget god vinnersjanse. All in og dagens beste banker.



V65-1: I dette løpet ser jeg for meg at 6 Alm Andaman blåser til tet. Monika Fremstad, som ikke har kusket 1 Baus Spiksøn tidligere kan da få problemer. Men det blir neppe tet på sistnevnte, og dermed finner jeg meg et annet objekt i løpet. Det skal dog nevnes at 1 Baus Spiksøn er en veldig god traver, som nå har et løp i kroppen etter lang pause nå. Med på alt.

4 Dæmro Kjempen blir dog førstevalget mitt. Denne var ekstremt positiv på Bjerke nå sist. Da tethesten var fullstendig tom for krefter allerede på siste bortre, ble Dæmro Kjempen med helt bakerst. Innsatsen til andreplassen var solid, og sisterunden travet han på 26-tallet. Gode Mo Line vant, og jeg ble virkelig imponert av Dæmro Kjempen. Det er det beste jeg har sett av han. Det er ikke en hest jeg velger å stole på enda dette, men for de aller frekkeste så er dette en alenstrek i den første avdelingen.

V65-3: 5 Luxury Tile blir klar favoritt i dette løpet, og det er helt korrekt. Hoppa etter Muscle Hill har et veldig fint løp på papiret i dag. Jeg synes dog hun burde vunnet sist, men det skal sies at May Lane plutselig leverte et helt enormt løp til seier den dagen. Uansett, så mener jeg om Luxury Tile hadde vært helt på topp så hadde det blitt seier. Hun kan sitte i tet tidlig her, og da er sjansene veldig gode. Jeg mener dog det er noen av dagens konkurrenter som skal få oppmerksomhet.

6 Teddy Boy O.K spurtet hyggelig til andreplassen bak Place Your Bet sist. Det var første løpet etter en pause på fire måneder. Han var tung i kroppen, for med god form i kroppen, så hadde han vært nærmere vinneren i mål. Jeg tror vi kan vente oss hesten forbedret til dette løpet, og får vi se Teddy Boy O.K opp mot sitt beste i dag, så er faktisk sjansene for seier hyggelige. Dette er en finfin traver. 7 Skylander Hill er og en hest som skal på bongene mine. En finfin traver, som uten tvil har nivået til disse hestene inne.

V65-4: 1 Faust Boko. Dette er en veldig hyggelig vinnersjanse. Hesten åpnet meget fort bak bilen på Färjestad nå sist. Etter en reise i tet underveis, så ble hesten sliten ned oppløpet og måtte nøye seg med en tredjeplass. Gangen før ble det en enkel seier på, også da, Färjestad. Han er i en forrykende form for tiden, og jeg tror han forsvarer sporet. På de to minste bongene bankerspiller jeg denne, men på de to største så dobler jeg med 2 Quite Cool Classic. Slik jeg ser det, om favoritten skulle tulle seg bort bak bilen, er det Quite Cool Classic som er klart nest best.

Merk: I dette løpet starter V5-spillet opp, og her bankerspiller jeg 1 Faust Boko på alle forslag.

V65-5: 10 Solberg Rasken. Her skal vi virkelig på dypet, og denne er ikke lett å få inn. Men han blir trolig ikke rørt i spillet, og jeg vil advare dere litt her. Hesten drar stor fordel av dagens korte distanse. Hesten har en enorm sluttspurt å by på, om det klaffer underveis. Formen tror jeg er hyggelig. Nå sist sto han på strek, men galopperte og befant seg bak tilleggshestene gjennom den første svingen. Når tilleggshestene er Fettern T.G og Lykkje Borka blir det tøft. Solberg Rasken ble sliten over oppløpet, men var ikke mer enn tyve meter bak vinneren Lykkje Borka i mål. Han har kapasitet, og på en dag der alt klaffer kan skrellen være et faktum her. Passes litt.

1 Hvatt Ronja imponerte stort sist, og med en lignende innsats skal hoppa ha finfin vinnersjanse nok en gang.

V65-6: 7 Just Like Messi er spillet i dette løpet, og det blir min DD-banker for dagen. Hesten debuterer i monteløp, og det med meget gode Siv Emilie Løvvold som rytter. Just Like Messi har virkelig vært positiv den siste tiden. Tredje sist på Årjäng tok han en meget sterk seier. Gangen etter på Bjerke ble han tredje fra tet, og det bak hestene Faust Boko og Impression. Dette er begge hester som hadde vært klin overlegen i dette løpet. Jeg tror og håper Just Like Messi fungerer i monte når han kommer ut i denne grenen. Da skal dette dreie seg om en finfin sjanse.

