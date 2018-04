Biri med strålende spilleløp fredagskveld

Spicy Boss tok ned Calzolari sist og var meget god. En lignende innsats vil rekke langt i dag.

Fredagens travmeny

Svenskene innleder denne fredagen med en spennende V65-omgang fra Örebro. Innleveringsfrist er som vanlig 12:45. Fredagskvelden byr på V65-spill til Biri med frist 18:55. Mens Bollnäs står for V64-omgangen i vårt naboland. Her må bongene være levert innen 19:30.



Nå er det fullt fokus mot Biri og kveldens V65-omgang. Jeg synes det er flere jevne løp, og det er derfor jeg tror vi må ha to bankere for å komme igjennom.



Dalen og boss

Jeg tror at 7 Spicy Boss er en vinner i V65-1. Dag Sveinung Dalen kusker hingsten. Great Challenger-sønnen har galoppert bort mye penger i sin karriere, men dette problemet ser ut til å være løst nå. Han har gått fem strake løp feilfritt. Dagens motstand er svak. Spicy Boss hadde null problem med å slå stallkameraten 5 Knight Classic sist på Jarlsberg. Sistnevnte har ikke det samme nivå inne. Hvordan Dalen velger å kjøre dagens løp, tror jeg ikke betyr så mye. Han bør vinne dette løpet uansett, for han er bedre enn dagens motstand. Hesten har sett lysende i de to siste løpene, og formen er strålende. 7 Spicy Boss blir dagens beste banker for meg.

Prinsen og monte

I V65-3 tror jeg favoritten 12 Strikkprinsen har solide seiersmuigheter. Jeg frykter ingen av hestene som står på strek, og jeg tror han henter inn hestene på tyve meter tillegg. Selv om 6 Lille Amare gjør noen fantomløp innimellom, tror jeg det blir for tøft å stå i mot monteeksperten Strikkprinsen. 10-åringen til Humborstad har startet i monte åtte ganger, og seiret i syv av disse løpene. En gang ble Troll Svenn for god, men det er ingen skam å tape for sistnevnte. Løpet Strikkeprinsen leverte på Färjestad for en uke siden var virkelig strålende. Hesten var overlegen på en meget sterk tid. Dette er en sterk hest som skal tåle å starte i løp en uke etterpå. Vallaken har også blitt mye bedre i volten, og vil være tidlig å finne oppe i ryggen til tyve meters hestene. Jeg tror Martine Sørvik og 12 Strikkeprinsen vinner og det blir dagens nest beste banker hos oss.



Storås med trenerseier?

V65-2 synes jeg er åpent løp, men hesten jeg vil dra frem som et objekt er 7 Camusso. Jeg synes dette er en fin hest, som har en god del kapasitet i seg. 4-åringen startet karrieren med å galoppere i hver start. I september gjorde hesten sin siste start før en pause på fem måneder. Dette ser ut til å ha gjort hoppa godt. Hun fikk en gjennomkjøring første gang ut på Biri, og får godkjent for den innsatsen. Nå sist på Bjerke var hun kraftig forbedret. Hun tapte masse i volten, og havnet sist innledningvis. På siste bortre angrep kusk Storås, og hoppa gikk meget godt. Hun klarte aldri fange inn Winning Mistress. Sistnvente som har startet et løp i Sverige etter dette og sto da til 1,6 i vinnerodds. Jeg tror 7 Camusso hevder seg mot dagens motstand og skal være et godt objekt.

Frode Larsen sender ut en ny danske i form av 6 Abby Sisa. Førstnevnte tror på seier, men det har ikke vært veldig lønnsomt å spille disse danskene første gang ut i Norge. Jeg har sett hesten gå noen godkjente løp i Danmark, men må se hoppa her til lands før jeg går hardere inn på henne. 4 Shez Elegant er en hest med herlig utstråling. Hun har kun prestert middels hittil, men jeg tror hun har mer enn vist inne.

Hammers etter pause

Steinar Hammersborg sender 8 Encore Un Sisu til start i V65-4, og det etter en pause på over fire måneder. Lars Anvar Kolle kusker. Hoppa innledet karrieren på en meget god måte, og vant to av sine første fire løp. Hester som Circe De Emois, Kasper T.T og Keinstein Viking var slått. Etter disse løpene, har det gått nedover og hoppa trengte trolig denne pausen. Hammersborg melder om at alle skoene skal rives av for første gang i kveld, og det blir spennende å se hvordan Ready Cash-datteren reagerer på dette. 8 Encore Un Sisu er mer enn god nok til å vinne dette løpet, og blir mitt objekt. Med Hammersborg-seier vil vi få en strålende start på V5-spillet.

Kulblik har en god hest

Henrik Kulblik sender 6 Finnskog Lux til start i V65-5. Jeg tror ikke at 9-åringen er en meter dårligere enn favoritten 1 Alm Nagano. Disse to møttes på Klosterskogen sist. Da ble Kulblik sittende i andre utvendig, og alt ble helt feil. Finnskog Lux galopperte som helpigg da det gjenstod 100 meter. Hadde kusken sendt i vet hesten gjennom den siste svingen, tror jeg han hadde vært foran Alm Nagano i mål, og kjempet om seieren. Jeg har snakket med Henrik om denne hesten tidligere, og han holder vallaken ganske så høyt. Toppnivået til hesten fikk vi se fjerde sist. Han var svært god på Bjerke. Etter å ha vært med på en 22-åpning den første 500 meteren, holdt han unna for en såpass god traver som Tusse Storm. Seieren ble enkel. Jeg håper Henrik Kulblik kjører like offensivt i dag, for da er vinnersjansene gode. Et motivert objekt.

1 Alm Nagano står til for å få tet her. Derfra kan hesten selvfølgelig vinne dette løpet, og må regnes tidlig. 9 Lykkje Embla er kraftig på gang for tiden. Gikk et strålende løp sist til annen bak gode Solstad Stjernen. Hoppa må med på alt av forslag.

Takler Biri-svingene bedre

2 Cash Converter kommer ut i V65-6. 6-åringen tok ikke et travsteg i svingene på Klosterskogen sist, og det løpet er bare å glemme. Gangen før var Kolnes-traveren god vinner av et tøft V75-løp på Bjerke. Hester som Valley Ivan og Kick Off Classic ble spurtslått. Dette er en kapasitettraver, som ikke helt har fått det til å stemme. Klarer Eirik Høitomt å kjøre vallaken i trav underveis er vinnersjansene solide mot dagens motstand. Det skal være førstevalget i løpet.

På alt av forslag får også 10 Rainbow Bonanza plass. Hesten skuffet kanskje noe sist da åpningen kom. Han har dog vært meget imponerende i en lengre tid. Tet er favorittposisjonen, men mot dagens motstand skal han duge selv fra bakspor. Lar Anvar Kolle setter seg opp som kusk og det blir en ekvipasje å regne med.

På de større forslagene får også 4 Runrig og 8 Cantab Genius plass. Førstnevnte var strålende i sin siste start, da han var slått med nese av Trust Boom Bay. Cantab Genius var dønn overlegen i V76 sist og så lekker ut. Jeg frykter Kai Johansen må bruke han mye for å eventuelt nå tet, men formen er helt på topp for tiden. 1 Nolessthanperfect er en veldig fin hest. Det rapporteres om at hesten skal få et veldig fint opplegg første gang ut etter lang pause, og da skal det mye klaff til for at han vinner. Kun med på dagens aller største bong.

