Bjerke med jackpot og V65 på nyttårsaften

Talentfulle Solstad Stjernen tok en imponerende seier for sin trener og kusk Erlend Rennesvik på Bjerke 20/12. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Søndag braker det virkelig løs! Ikke bare er det nyttårsaften, men det er også MULTIJACKPOT i V75-spillet! Örebro står for løpene, og hittil er det helt ENORME 30 millioner ekstra i sjuerpotten! V75-løpene på Ørebro starter kl 14.30 og før den tid, runder Bjerke av året her hjemme med internasjonal V65 og V4. V65-spillet starter kl 12.00, mens V4-spillet starter allerede kl 12.24. Favorittene stod i kø under V65-løpene på Bjerke torsdag ettermiddag og det ble ingen utbetaling for fem rette da. Dermed er det JACKPOT og 396 687 kr ekstra i sekserpotten i dag.

Og det er nettopp Bjerke og V65 det skal handle om i denne artikkelen. Bankeren er en meget talentfull fireåring og den starter allerede i V65.1

Overlegen på fart

Det handler om 5 Solstad Stjernen og Erlend Rennesvik. Hesten hadde en flott treårssesong og vant tre av de fire løpene han gikk da. Men fireårssesongen har vært plundrete og derfor ble det besluttet å kastrere hesten på sensommeren. Onsdag 20/12 gjorde så hesten sin første start siden august og tok en imponerende seier på direkten på sterke 27.3/1640 meter, etter å ha travet i dødens den første kilometeren. Mandag skal Solstad Stjernen hente 20 meter på kapable 1 Skorpion, men fartsmessig er Solstad Stjernen denne overlegen. En feilfri 5 Solstad Stjernen taper ikke V65-1 på Bjerke nyttårsaften og blir min V65-banker.

Flott talent fra Sagholen

Det kan godt være at favoritten 3 The First Lady og Vidar Hop styrer begivenhetene fra start til mål i V65-2, men tross bakspor må jeg prøve meg på 10 Je Ne Regrette Rien og Odd Arne Sagholen. Dette er en riktig fin hest som imponerte i seiersløpet sist på Bjerke og i debutløpet på Momarken 5/11, var han kun en drøy lengde bak gode Got You B.R. (denne satt i tet og vi så alle hvor bra denne er på Bjerke onsdag). I det nevnte løpet på Momarken måtte Je Ne Regrette Rien trave i dødens. Har Je Ne Regrette Rien noenlunde kontakt med teten ut mot oppløpet, plukker han de fleste til mål.

Startsiden avgjør i V65-3

Jeg har en viss feeling for at Åsbjørn Tengsareid kan nå teten med 4 St. Florent Decoy i V65-3/V4-1og det kan være løpsavgjørende i et fint spilleløp. Forkerud-traveren er i bra form og får et knepent vinnertips av meg i dette løpet.

Kan ta sin første seier på 21 måneder

Jevnt mellom flere er det også i V65-4/V4-2, men jeg setter 9 Angelina Hall først på min rangering. Femårshoppa har stått en periode hos Tom Bjølgerud nå og varslet form sist. Angelina Hall har kun vunnet ett løp i karrieren, det var i regi Frode Hamre på Jarlsberg 17. mars i fjor. Mot overkommelig motstand, kan den andre seieren komme på nyttårsaften.

Petter eller Pelle?

9 Frøyu Petter og 11 Frøyu Pelle skiller seg ut i V65-5/V4-3/DD-1 og det er ikke lett å skille disse to. Magefølelsen sier meg at kanskje 9 Frøyu Petter er et lite strå hvassere enn navnebroren og derfor setter jeg bankertipset i DD på 9 Frøyu Petter, men begge to spilles selvsagt på V65 og V4-kupongene.

Berettiget favoritt

Det er ingen tvil om at forutsetningene er perfekte for 3 Darling Nikki i V65-6/DD-2/V4-4. Bra startspor og sprint er midt i blinken for den Karoline Krogh-Hansen-trente hoppa, men så er det slik at det er ikke hver eneste gang hun er på helt rette humøret. Derfor tar jeg med ytterligere fire hester på gardering i V65-6.