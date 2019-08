Blekkan viser frem en talentfull 3-åring

Jomar Blekkan og Arkan. Mandag kommer de ut på Leangen. foto_Ned Alley_Hesteguiden.com.

Sportspills øvrige mandagsmeny:

V5 Bjerke: Hamre har bankeren på Bjerke

V4 Hagmyren: Bortglemte objekter til lunsj

V64 Färjestad: Nydelig jackpotomgang på Färjestad

Oddstips 1: Godset MÅ vinne

Oddstips 2: Huddersfield slår et svekket Derby

Overgangsvinduet: Nettavisen følger sommervinduet 2019

Premier League: Alle overgangene sommeren 2019



En særdeles innholdsrik uke venter, og her blir det flere høydepunkter på både trav og galoppbanen. Når det gjelder dagen i dag så er den hektisk, og moroa begynner allerede kl.12.10 på Bjerke. Her venter et V5-spill og fransk lunsj. 10 minutter senere skal vi til Sverige og Hagmyren. Her blir det som vanlig V4. Om kvelden er det Leangen som står for den norske V65-omgangen kl.18.55, mens V64-omgangen skjer på Färjestad kl.19.30. PÅ FÄRJESTAD ER DET JACKPOT MED 905 294 EKSTRA I SEKSERPOTTEN.



V75-systemfullklaff på Jägersro 30. juli - tok du rygg?

Tipsene var SOLIDE på Jägersro denne tirsdagskvelden. Det begynte bra med TOPPBONGER til den innledende V4-omgangen, og V4-bongen til Kr.975 betalte ut knallfine Kr.7 710,-. I V75-spillet kom vi ikke helt til mål på de flate, men på våre to systemer (fire andeler a Kr.1000 / 20 andeler a Kr.200) ble det en deilig opptur. Disse betalte ut Kr.22 062 hver seg. Dog var det veldig surt i finalen hvor Illuminati feilet i mål som vinner. Da hadde nemlig våre systemer betalt ut rundt 50 000 hver seg.



Lerum med knallsterke V65-tips til Kalmar 27. juli - Kr.1 920 ble til Kr.11 414!

Under nattravet til Kalmar serverte undertegnede meget solide vurderinger, og det ble en ordentlig opptur for dem som "rygget" den store bongen til Kr.1 920,-. Her kunne man nemlig hente ut meget fine Kr.11 414,-. Reddington innfridde som dagens beste banker, og godbiter som Virgin Maiden (2-valg) og Tengil Face (2-valg) ble servert som herlige tipsenere.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen



Leangen står for den norske V65-omgangen denne kvelden, og det er en omgang med mye bra hester til start. Dagens beste banker dukker opp i V65-4, og her tror vi MYE på 3 Arkan som normalt leker hjem seieren. Gå ikke glipp av følgende:



V65-1 : 7 The Last Ticket (denne ble strøket man dag) – Er vi veldig inne på at vinner dette løpet fra dødens. Gikk fullt godkjent i NM sist, og formen er uforandret fin. Er normalt mye hardere i skallen enn tethesten 4 Etosha Boko (denne ble strøket mandag), og blir The Last Ticket kjørt ordentlig med i kveld så må dette dreie seg om en solid sjanse. SPILLES! Etter disse strykningene spiller vi 1 Derby D'Estino, 2 Bestbyarsenal, og nykommeren til Blekkan, 6 American Cheque.

V65-2 : 2 Kvåles Ruin – Likte vi ganske godt i debuten nest sist, og etter dødens deler av sisterunden fullførte den meget oppløftende (12,4 s 500m). Nå sist var den ikke like fin, og fungerte ikke som best. Har hatt en pause etter det løpet, og skulle den være tilbake som nest sist, ja, da duger den godt. OBS!

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen



V65-3 : 2 Vill Jerven – Her blir 6 Alma Prins (denne ble strøket på mandag) hardt betrodd, og det er også den klart beste hesten. Vær dog litt OBS på at den ble kjørt dønn ned i kjelleren i Derby sist, og snart venter forsøk til norsk Derby… Vi prøver å spekulere litt i mot den, og Vill Jerven med flotte betingelser trenger ikke å bli enkel å fange om favoritten skulle være noe under pari. Vill Jerven ble sjenert til galopp sist, og formen skal være OK. Leder lenge!

V65-4 : 3 Arkan – Er en talentfull 3-åring som stadig utvikler seg fint. Har vært klink overlegen de to siste gangene, men det skal enda være litt å gå på. Går nok på 27-tallet om nødvendig, og den taper ikke et løp som dette om alt går riktig for seg. Dette er dagens i særklasse beste V65-banker, og vi går ALL IN!

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen



V65-5 : 7 F.X. Fragola – Gikk et helt spinnvilt løp etter en grov hjulhekt sist, og den var virkelig knallgod i nederlaget. Vi hadde 14,0/1800m på klokken. Det løpet kan naturligvis ha kostet en god del, og skulle den havne utvendig leder her så trenger ikke dette å gå. Vi plukker derfor med noen hester i mot.

V65-6 : 1 Rocket Man – Gikk fullt godkjent etter pause sist, men hadde nok uansett godt av det løpet i kroppen etter oppholdet. En kjapp sprint burde passe den perfekt, og den kan åpne bak bilen. Settes frekt først i en ellers meget jevn finale hvor det kan være smart å plukke med en del hester.