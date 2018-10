Blekkan viser vei i strålende jackpotomgang

Jærvsørappen var rett og slett rålekker i seiersløpet på Leangen mandag 17. september. I kveld blir hesten storfavoritt i V65-1 på Leangen. Foto: HM.Auran/hesteguiden.com

En ny flott trav- og galoppuke står for tur, og det store høydepunktet er lørdagens V75-omgang på Biri der blant annet Biri oppdretningsløp, Vintilla-travet og DNT's 5-åringsløp står på menyen. Mandagen byr på V65-jackpot på Leangen, den byr på V64-omgang fra Mantorp og den innledes med V4-lunsj fra Halmstad.

I denne artikkelen skal det dog handle om V65-omgangen på Leangen, der det altså er jackpot og 414 024 kr ekstra i sekserpotten. Det er som kjent undertegnedes store favorittbane og de to siste kjøredagene i september ble det påny fine gevinster. Merk at det 11 løp på Leangen i kveld og at det derfor er ekstra V4-omgang. Denne har spillestopp kl 19.10 og både V65-1 og V65-2 inngår i V4-spillet (V4-3 og V4-4).

Leirvåg med gnistrende V5-klaff lørdag 30. september

Det ble alt annet enn lettløst på Leangen i V75 den lørdagenog ingen fikk sju rette. Men jeg serverte likevel solide tips på min store favorittbane. I V5-spillet ble det klaff på alt. Det minste V5-forslaget på Nettavisens (innl.pris kr 180) satt nemlig som støpt, og her kunne man hente ut knallfine 5 876 kr. I V4-spillet ble det klaff for V4-forslaget med en innleveringspris på 1 180 kr som betalte ut storfine kr 25 339.

V4-klaff til femsifret utbetaling 17. september

Med dobbeltbanker i V4-1 på storfavoritten 5 Easy On The Eye og 3. valget 1 Locamotion ble grunnlaget lagt i V4-1, der Locamotion ledet hele veien. Heldekk i V4-2 med 1,8 prosenteren 4 Gjølmes Mai Schuva i V4-2, så dobbeltbanker på 6-11 i V4-3 der favoritten 11 DerbyD'Estino vant overlegent og i V4-4 ble det seier til 7 Balder Halbak (3-valg). Leirvågs V4-forslag på Nettavisen med innl.pris kr 480 satt klokkerent og betalte tilbake meget pene 11 759 kr.

I kveld fortsetter jakten på nye fremganger på Leangen og det er altså 414 024 kr ekstra i sekserpotten etter at det ble favorittparade i V65-spillet på Biri fredag kveld. Spillemessig er det en kanonomgang og selv om jeg tror Jomar Blekkan innfrir med storfavoritten 12 Jærvsørappen i V65-1, oser det smeller i flere av de øvrige V65-løpene.

Blekkans elitetraver tilbake

Som nevnt så står jeg på 12 Jærvsørappen i V65-1. Jomar Blekkans elitetraver vant både det svenske og det norske derbyet som 4-åring i 2015. Og har også levert bra i de senere sesongene, men har stadig hatt utfordringer knyttet til å holde farten helt til mål. Hadde en helt grei sesong i 2017, men var ustabil. Det har han også vært i år, men de tre siste løpene har vært gode. Kjempet veldig fint til måli et V75-løp på Bjerke nest sist og fløy nedover oppløpet på Leangen i seiersløpet sist. Da var det få hester med, i kveld er det 40 meter tillegg og flere å runde. Men Jærvsørappen er fartsmessig helt overlegen denne gjengen og er på hesten på samme humør, blåser han normalt denne gjengen. Jeg bruker 12 Jærvsørappen som min V65-banker i kveld og spiller også hesten banker i V4-spillet.



Monikas fireårshoppe må prøves igjen

V65-5/V5-2/DD-1 er et hoppeløp for varmblodshester og her er 6 Sangria Knight favoritt i formiddagstimene, men det er på liten omsetning. Jeg tror 1 Roxy Lady kanskje ender opp som favoritt når det nærmer seg spillestopp.

Før Roxy Ladys siste løp, som var V75-1 på Leangen forrige lørdag skrev jeg " 5 Roxy Lady er garantert den beste hesten og dersom det hadde blitt "gitt ut" fortjente seire i travløp, hadde Roxy Lady fått seieren sin lørdag." Men fortjente seire finnes som kjent ikke og Roxy Lady galopperte grovt på startsiden og tapte anslagsvis 60 meter. Kom helt fenomenalt tilbake og var fjerde i mål. I kveld er det førstespor i volta på strek og holder Roxy Lady seg på beina, skal det være strålende vinnersjanse.

Jeg bankerspiller 1 Roxy Lady på det minste V65-forslaget, jeg bankerspiller 1 Roxy Lady i DD og jeg bankerspiller 1 Roxy Lady i en vanvittig spennende V5-omgang på Leangen i kveld. Så tar jeg med 6 Sangria Knight på de større V65-forslagene.

Var det et varsel eller ikke?

I travsport er det gjerne slik at når en hest får brutt en seiersrekke, så starter også en slags "nedtur". 12 Creek's Superline hadde vunnet seks strake løp og var ubeseiret før V75-3 på Leangen forrige lørdag. Veronika Bugge kjørte seg til med fireåringen etter 500 meter, men 1500 meter fra mål galopperte hesten da han ville inn på indrebane og måtte korrigeres av kusken. Fungerte i følge Veronika Bugge fint etterpå. I kveld blir 12 Creek's Superline stor favoritt i V65-2. Jeg velger å gardere og tar med 2 Leonardo Di'Vici (kommer til å lede i det lengste fra strek) og kapable 5 Folsom Force på samtlige V65-forslag.

Uoversiktlig monteløp

Det er monte det skal handle om i V65-3 og her er det uoversiktlig. 10 Todays Shotgun blir favoritt tross 40 meter tillegg. Vallaken har ikke vis toppform på slutten og selv om Amanda Robertsen er den beste rytteren i feltet, må dette være en favoritt i fare.

Sprint og 20 meter tillegg kan skape problemer

13 Lukas Rauen blir klar favoritt i V65-4/V5-1 og favoritt skal han være. Men 1640 meter er ikke ønskedistansen til denne og selv om han er klart best på kapasitet, anbefaler jeg bred gardering i dette løpet. Lite spilte 1 Il Oda måtte trave i dødens over full vei i V75-løpet sist. Hadde vist veldig fin form før det og i kveld er det innerspor og sprint. Denne er blant dem jeg tidlig krysser for.

Vinner hvis han vil?

Også V65-6/V5-3 ser skummelt ut på forhånd, om da ikke formsterke 10 Bernard bare vinner. Har vært veldig god i to monteseire på slutten og var også positiv toer bak storfavoritten Stjerne Lykke nest sist i travløp. Innerspor på 20 meter tillegg, kan hende med hva som helst og det vrimler av minioutsidere i dette løpet.