Buer fikser V65-cashen i Bergen

Pål Buer og Dream Princess. Torsdag kommer de ut i Bergen. foto Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

Topptips ble servert på Jägersro i lunsjen 27. februar!

Den lille V4-bongen på Kr.224 betalte ut Kr.1 060! DD ble ranket ut på en rekke! Odds: 11,52. Giel Wielinga (2-valg), og Sinfonia d'amore (5-valg) stod begge først på ranken, og følgende gratisinfo ble servert til våre kunder:

V4-2 : 2 Giel Wielinga – Føk til tet på Wolvega sist, slapp så teten, men avgjorde enkelt på oppløpet. Det er litt vrient å si hvor bra denne er, men den har altså gått en 14-tid over 2100ma på dårlig bane, så den kan nok flytte litt på seg. Kommer ut på sin beste distanse nå, og går den 14 fra tet på en sprint så rekker vel det en bit? SPILLES!

V4-4 : 1 Sinfonia D’Amore – Sporet er sjansebetont da den ikke har vist en veldig starthurtighet tidligere. Løser det seg dog bare litt på veien så duger den, og den MÅ passes. Den spurtet voldsomt nedover oppløpet i tåken sist, mens den gikk helpigg i mål etter sene luker nest sist. Har superform i kroppen, og med flyt kan den overraske. OBS!

Ny herlig opptur i V64-spillet på Solvalla!

Untertegnede har startet V64-året på en bra måte. I januar kom høydepunktet den 23. januar på Solvalla hvor V64-bongen på Kr.960 betalte ut solide Kr.23 024,-. På Jägersro 13. februar var det duket for en ny opptur, og det var systemene våre det klaffet for her. Vårt største system (fire andeler a Kr.1 500) betalte ut Kr.18 259, mens vårt litt mindre system (fire andeler a Kr.1 000) betalte ut Kr.17 554,-.

På Solvalla 27. februar var det duket for en ny V64-opptur på vår store favorittbane i Sverige. V64-bongen på Kr.960 satt som spikret, og betalte ut meget fine Kr.6 300,-. Du tar vel rygg på undertegnedes tips til Sverige?



Bergen Travpark byr på en knallfin V65-omgang denne kvelden, og det er ganske fyldige felter å bryne seg på. Dagens beste banker sparte vi til finalen, og her må vi bare prøve oss med 2 Dream Princess som er på vei mot superformen. Gå ikke glipp av følgende:



V65-1 : 9 Sidsel – Sliter litt med kroppen sin, men den pleier å levere bra løp etter pause, og nå kommer den også ut i en nybehandlet utgave. Rolf Tvedt er litt opp på sin springer, og motstandsmessig er dette et veldig riktig løp for den kjappe hoppen. Vant 1. mars i fjor, og vi er altså litt inne på at den kan slå til igjen på samme dag i år. Skal passes, og den er verdt et forsøk mot en overkommelig gjeng.

V65-2 : 4 Plas Teg – Har et gaveløp foran seg, og vi kan ikke gjøre annet enn å tro HARDT på denne favoritten. Feilet i en slags strid på oppløpet sist, og den hadde gått ca 16,0 uten den galoppen. Nå er Bjørn Steine tilbake i «jolla», og det ser vi på som et stort pluss. Burde få gratis tet her, og siden er vel dette løpet over?

V65-3 : 11 Egge Jarl – Breddepremieringsløp, og her er det ELENDIG klasse på de fleste hestene. Den vi plasserer knepent først er ikke helt enkel, men den viste fin fart mellom to galopper sist. Den ene galoppen kom pga den ble grovt sjenert. Svein Ove Wassberg får igjen sjanse, og det er naturligvis et pluss. Burde dukke opp helt der fremme om alt går riktig for seg. OBS!

V65-4 : 11 Valle Max – Hadde et veldig bra fjorår, og den radet opp med sterke innsatser. Nå er vintertreningen gjort unna, og den gjør en spennende start etter pause. Står ikke tilbake for noen på ren kapasitet, og i et lite felt vil den normalt ha god kontakt på et tidlig tidspunkt. Salen roper på en ren duell mellom 6 Førlands Odin/9 Karmeland Stilson, men glem ikke Valle Max…

V65-5 : 1 Todin – Har man store ambisjoner med i 2018, og det kan være noe for Derby. Rapportene på den før årsdebuten går i dur, og Odd’en har tro på sin springer direkte. Vant 8 av 11 i fjor, og den viste frem sin flotte kapasitet ved en rekke anledninger. Vinner normalt dette om kusken kjører etter klokken. Trekker han for hardt unna, ja, da kan han bli plukket ned av flere ganske bra hester i grunnlaget. Vi gleder oss til gjensynet, og favoritten er motivert!

V65-6 : 2 Dream Princess – Har en drømmeoppgave foran seg i finalen, og den må ha en STOR mulighet til å vinne dette løpet. Fullførte knallfint sist, og da viste klokken 11,3 s 300m til et knepent tap. Gangen før etter pause, fulgte den bilen fra start, og føk til tet. Holdt klart godkjent, men trengte løpet. Jogget en lav 13-tid i fjor, og dette er en hoppe som kan flytte på seg. Fra drømmesporet bak bilen er nok Buer på tetjakt, og vi håper/tror at det dreier seg om tet og slutt.