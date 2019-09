Buer har V65-bankeren i Bergen

Lins Tanic og kusk Pål Buer. Torsdag kommer de ut i Bergen. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

En særdeles innholdsrik torsdag venter, og her blir det både trav og galopp. Vi skal først til Halmstad denne torsdagen, og her er V4-omgangen i gang kl.12.20. Deretter blir det også en lunsj på undertegnedes hjemmebane. V5-lunsjen til Sørlandet begynner kl.13.40. Øvrevoll er først ut om kvelden, og moroa på galoppen starter til fast tid kl.18.30. Gävle byr så på sin V64-omgang kl.19.30, mens Bergen avrunder med en herlig V65-omgang kl.19.35.

Bergen Travpark byr på en flott V65-omgang denne kvelden, og dette er en omgang vi gleder oss til. Den beste bankeren dukker allerede opp i V65-1, og skjer det ikke noe helt spesielt underveis så taper ikke 8 Lins Tanic et løp som dette. Er i en helt egen klasse på ren kapasitet, og den vinner normalt enkelt selv om den skulle havne i dødens. ALL IN! Gå ikke glipp av følgende:



V65-1 : 8 Lins Tanic – Har et rent gaveløp foran seg i innledningen i kveld, og vi kan bare ikke spekulere mot denne. Sist feilet den i angrep (trangt), tapte en del, men kom sterkt tilbake. Stod da 40m bak 4 Global Undefeded, og hadde fort slått sistnevnte uten denne galoppen. Er normalt travsikker, den er 40m billigere ute, og feelingen er vel at Svein Ove Wassberg slipper en eventuell tet om han skulle komme der med Global Undefeded. Lins Tanic taper ikke dette løpet om alt går riktig for seg, og vi åpner med en solid banker!

V65-2 : 4 Vertigo Dominant – Er nesten som forvandlet etter den kom inn på stallen til Pål Buer, og den har bitvis vært knallgod. Var i en egen klasse sist, og gikk altså kruttsterke 24,0 med volte. Leverer den noe tilsvarende her så vinner den. Var dog tvers av på Bjerke tredje sist, den har blitt tett startet nå, og hvor lenge henger den sammen? Motivert, men vi går ikke ALL IN på den. 5 Todin – Pleier å slå Vertigo Dominant, og har Todin en av sine bedre dager så skal ikke favoritten føle seg for trygg. Plukkes med som et helaktuelt motbud!

V65-3 : 8 Nesfinn – Var positiv etter pause sist, og feilet fra seg en mulig andreplass på oppløpet. Dukker denne torsdagen opp i et svært billig løp, den er kanskje ytterligere forbedret fra løpet sist, og dukker opp på foto om den bare skikker seg underveis. Prøves som en frekkis i et ellers veldig jevnt løp.

V65-4 : 6 Bleke Høvding – Var meget oppløftende som toer bak en såpass god hest som Ness Tjo Fryd nest sist, og var da 20m foran for eksempel 13 Mistralen i samløp. Nå kommer Bleke Høvding ut etter pause, men er formen på plass etter oppholdet så skal dette dreie seg om en bra sjanse. Settes knepent først i et ellers helskummelt oppgjør.

V65-5 : 8 Kleppe Varden – Med toppform hadde dette vært en «klink vinner». Var dog svak etter pause nest sist, og den burde vunnet mot en skrotgjeng da. Nå sist møtte den for gode hester, og var slutt 400m fra mål. Har fått to løp i kroppen etter oppholdet, og skulle den være i en ytterligere fremgang så er naturligvis sjansene store. Motivert favoritt som også vi tror en hel del på.

V65-6 : 5 Chris K. – Spennende finale hvor vi føler at 8 Silversmith A.C. blir for hardt betrodd. Det vil koste litt å komme seg foran fra et kaldt spor, og her er det fakta flere formsterke konkurrenter med. Vår ide har vært klart bra de siste gangene, og er ikke langt unna storformen. Står i et OK spor bak bilen, og klaffer det bare for kusken så burde denne dukke opp helt i fremste rekke. PASSES!