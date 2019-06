Buer med feite vinnersjanser på Forus

Come Vacation har hatt en flott karriere. Her vinner hun Prinsesse Märtha Louises pokalløp hoppeavdeling på Biri i 2016 sammen med Pål Buer. I kveld blir hun favoritt i V65-5/V5-2/DD-1 på Forus. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Vi fikk virkelig se flott travsport i går både på Jarlsberg og Halmstad. På Jarlsberg var høydepunktet naturligvis duellen mellom Thankful og Hillary B.R. Sistnevnte som forble ubeseiret etter å ha vunnet på 1.09.8. Svært artig på en mandag! Tirsdagen kommer nok ikke til å gi en slik opplevelse, men spillmessig er det masse å ta tak i. Det hele begynner med en spennende internasjonal V4-lunsj fra Bergsåker. Til kvelds er det jackpot i V64-spillet på Solvalla. Her ligger det 876 612 ekstra SEK i sekserpotten. 19.30 er fristen. I Norge er det Forus som kjører V65-omgangen, med start 18.55.

I denne artikkelen skal det heretter handle om V65-løpene på Forus. Det er veldig fine spilleløp i kveld og Pål Buer er blant nøkkelkuskene på hjemmebanen. Han kusker flere av mine favoritter, deriblant V65-bankeren i V65-2.

Billig motstand - bør ha topp sjanse

Det handler om den årsdebuterende fireårsvallaken 1 Fixing The Shadow. Denne gjorde kun to løp i treårssesongen. Innledet med en femteplass, men var klart forbedret til den andre starten og kjørte seg da til tet etter 500 meter. Gode hester som SJ's Photostar og Silversmith A.C. ble toer og treer i det løpet, og det er ingen slike hester med i løpet i kveld. Pål Buer melder at hesten er godt forberedt. Fra strek og førstepor, skal dette være en ypperlig vinnermulighet. Jeg bankerspiller 1 Fixing The Shadow i V65-2.

Ellevill utvikling

Seks år gamle 13 Verdals Torden vant et løp i DNT's unghestserie for hopper på Sørlandets travpark 5. juni 2016 og tok siste premien i et nytt unghestløp tre uker senere. Det var de to eneste løpene vallaken tok premie før hesten gjorde comeback på Forus 29. januar i år. Siden har fremgangene vært formidable. Ni starter i 2019 har gitt åtte seire og en andreplass. Det er således en motivert favoritt vi har med å gjøre i V65-1 og han skal stå først på ranken. Men i kveld det lengste tillegg (60 meter) i et femtenhesters-felt og det finnes bra konkurrenter lenger fram. Jeg tar med noen garderinger i V65-1.

Wiig har beste hesten

4 Ask Viking blir helt sikkert favoritt i V65-3, men auksjonsdyringen har aldri tatt de stegene man trodde i karrieren. Vant på trøtte bein på Bergen travpark tredje sist, var positiv femte nest sist og holdt bra fra tet som toer sist. Likevel innbiller jeg meg at en feilfri 9 Torben skal ha gode muligheter til å hente 40 meter på denne i kveld. Det er kun ti hester med i løpet og fartsressurssene til Torben er overlegen konkurrentene. Er denne på rette humør, så tror jeg Rune Wiig sitter bak en vinner i V65-3. Jeg synes disse to skiller seg noe ut i dette løpet, men tar med kapable 3 Høvåg Ask på de to største V65-forslagene.

Kun galopp imot?

Geir Mikkelsen har en riktig fin traver i 10 Iasi som blir klar favoritt i V65-4/V5-1. Med 9 Xante strøket fra løpet, er det trolig bare galopp som kan felle Mikkelsen-traveren i kveld. Men har vist galopptendenser og rotet seg bort både fjerde sist og nest sist. I en flott V5-omgang, velger jeg dog å bankerspille 10 Iasi i V5-1.



I V65-spillet garderer jeg opp, da jeg har bedre bankerforslag og tar med fem hester på de to største V65-forslagene.

Mer fra Buer

Pål Buer har flere fine vinnersjanser i kveld og 8 Come Vacation er blant de beste. Vinneren av Prinsesse Märtha Louises pokalløp hoppeavdeling på Biri i 2016 har fulgt bra opp, men må ofte starte fra lange tillegg. I kveld er det fjerdesporet i volta, så kan strule det til. I DD-spillet velger jeg uansett å bankerspille 8 Come Vacation.



Jeg garderer dog bredt i V65-spillet og første motbud må være lite spilte 2 Vertigo Unique. De dagene denne ikke galopperer seg bort, er hun med i fremste rekke. Lykkes Svein Ove Wassberg med å få denne feilfritt avgårde, er hun seiersfarlig.

Høitomt i V65-finalen?

Tre ganger tidligere i karrieren har Eirik Høitomt kusket hyppig startende 8 Tomeld Ø.K., og det har endt uten ei krone innkjørt. Øksnevad-traveren har uansett strålende form og i en meget flott V65-finale, blir denne mitt knepne førstevalg.