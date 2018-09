Dalen fikser cashen i Harstad

Dag Sveinung Dalen er svært sentral i Harstad lørdag. Foto Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

Lerum med V75-suksess på Jägersro 2. september – Kr.324 ble til Kr.11 134,-.

Det ble servert MEGET STERKE V75-tips fra Rolf Lerum denne søndagen, og det meste satt som det skulle!



Vårt mellomste V75-forslag, med en innleveringspris på Kr.324, suste nemlig inn og betalte ut knallfine Kr.11 134,-. På Eksperten satt samtlige 25 bonger fra Lerum, og alle betalte ut fra Kr.11 134 og oppover.

I V5-spillet ble det også fullklaff, og her betalte vår V5-bong på Kr.432 ut Kr.3 473,-.



Nøkkelen for å hente fine kroner denne søndagen het La Diva Rossi (2,4% - odds 27,49), og den var de fleste sjakk matt på. Vi hadde dog SOLID TRO på denne storskrellen, og serverte topp info!

Lerum med V65-suksess i Bergen 6. september - Kr.2 000 ble til Kr.98 622,-.

Undertegnede la ut EN V6-BONG (fire andeler a Kr.500) på Eksperten til Bergen Travpark, og den satt som et skudd. På denne bongen ble V65-6 låst HELFREKT på kun to hester, og Ila Håleryd (5-valg) var en av disse. Utbetalingen på V6-bongen ble storfine Kr.98 622,-.

Her er dagens tekst til Harstad:

Dagens beste banker:

V65-1 : 4 Medd – Kommer ut etter et lengre avbrekk, men har trent bra, og dette er en hest som også pleier å levere direkte etter pause. Er dessuten lynrask fra start, og trolig vil den få gratis tet. Ingen i dette feltet er veldig hard i skallen, og trolig vil Dalen få gjøre litt som han vil i tet. Vi tror på en STOR sjanse, og åpner likegodt med en banker i en spennende omgang!

V65-2 : 7 Villdensky – Er 20m billigere ute kontra 1 Søviktindra fra løpet sist, og da var den altså kun knepent slått etter et løp i dødens. Er dessuten kuskeplusset med HC, og det kan opplagt være duket for revansj om den bare går feilfritt. SPILLES! PS. 5 Vertigo Scott – Har ikke vunnet på lenge, og kusken er heller ikke den beste. Formen virker dog å være veldig pågang, og den var klart bra sist. Er en aktuell storskrell om man bruker noen hester.

V65-3 : 11 Juliano Extreme – Er en knallgod 4-åring, og normalt vinner den igjen. Var helt strålende opplagt sist, og den vant veldig enkelt. Lørdag er den dessuten kuskeplusset med Dalen, og det meste ser veldig bra ut på forhånd. Er en alternativ banker. PS. 5 Real Superb – Er grunnkapabel, og med garanti en av de beste hestene i feltet. Er blitt solgt siden det siste løpet, og den kommer ut i ny regi. Er en spennende skrell for de som vil spekulere…

V65-4 : 1 Komnes Kristin – Er et av dagens beste objekter, og når vi la ut dette tipset hadde den 0,2% av innsatsene på seg. Virker å være veldig pågang, og den har neppe vært bedre enn hva den er nå. Nest sist satt den bom fast som mulig vinner, og da gikk den altså 27,6/2080mv… Var kun slått med en tidel av 5 Stina Mi 2. juni, og da stod disse likt. Den dagen var også Komnes Kristin nesten like mye spilt som Stina Mi. Vi kan derfor ikke gjøre annet enn å varsle skarpt for denne mulige godbiten! MÅ MED PÅ ALT!

V65-5 : 6 Kringlers Viktor – Vinner dette løpet om den bare ikke finner på noe tull fra start. Er dog ekstremt dum på volte, og veldig hissig i startøyeblikket. Så noen banker er det ikke snakk om. Formen er uforandret fin, og den er motivert. PS. 5 Skaane Jo – Er bedre enn raden, og den har vært klart bra de siste gangene. Står helt riktig inne i dette løpet, og Dalen opp er selvfølgelig spennende. OBS!

V65-6 : 8 El Muro BR – Har blitt strøket inn et spor, og her kjører nok HC til direkte. Er nemlig LYNRASK fra start… Blåste inn til en meget enkel seier sist, og storformen er på plass. Gry Kanstad har varslet et offensivt opplegg med Camilo som nå er 20m tøffere ute kontra El Muro BR fra løpet sist, og skulle hun svare vår klare ide, ja, da åpner dette løpet seg veldig opp. Vi tror dog klart mest på HC med El Muro BR, og banker den på DD!