Dalen fikser V65-suksess på Leangen

Dag Sveinung Dalen er aktuell på Leangen mandag. foto_Roger Svalsrød_hesteguiden.com

Det ble ikke helt lettløst til Årjäng denne lørdagen, og riktig V75-rekke betalte ut hele 291 000,-. Heller ikke undertegnede prikket alle riktige, men var slett ikke langt fra. Den mellomste bongen på Nettavisen til Kr.960 fikk nemlig seks riktige, og hadde du tatt rygg på den, ja, da kunne du ha hentet ut meget fine Kr.5 099,-. U.R. Faxe (6-valg), og Uza Josselyn (5-valg) var to godbiter som innfridde. Fikk du med deg følgende info?:

V75-3 : 8 U.R. Faxe – Har fått fire løp i kroppen etter pause, og den er på riktig vei. Satt fast sist, og selv om det ikke var mye igjen så var den positiv. På lørdag blir det muligens skorykk for første gang i karrieren, og det tror vi vil passe perfekt på denne. PASSES med en kusk som vil være perfekt på den – Kihlström! DOBBELT A-VALG!

V75-7 : 3 Uza Josselyn – Blir vår helfrekke ide til å vinne Årjängs Stora Sprinterlopp. Skuffet riktignok i Oslo sist, men vær litt OBS på at den i et forsøk til Elitloppet nest sist travet 10,5, og fikk aldri helt sjansen. Dette er en ordentlig bra hoppe, den har endelig trukket et knallgodt spor, og dette ser spennende ut på forhånd. Vi liker dessuten skarpt at det er Erik Adielsson som nå får sjansen.

Vi har en mildt sagt innholdsrik uke foran oss, og her er det flere STORE HØYDEPUNKTER! Lørdag er det GULLJACKPOT i V75-spillet på Sørlandet, og med NM for kaldblods som det klare hovedløpet. Våre fyldige tips kommer fredag ettermiddag. Axevalla byr på en ekstra V75-omgang om søndagen, og her er finalen av StoChampionatet hovedløpet. Våre V75-tips blir lagt ut ca kl.0900 søndagsmorgen.

Når det gjelder dagen i dag så er det Bjerke som er først ut med sin franske lunsj kl.12.10. Deretter venter også en lunsj på Solvalla med start kl.12.20. Leangen står for den norske V65-omgangen kl.18.55, mens Skellefteå avrunder mandagen med sin V64-omgang kl.19.30.

Det er litt tynne felt på Leangen i kveld, og mange vil kanskje gå i "samlebongfellen"? Vi er slett ikke sikker på at dette blir så lettløst, og skal prøve å felle flere av dagens favoritter. Godbiter er også jobbet frem, og vi anbefaler deg på det varmeste å ta rygg på følgende:



V65-1 : 10 Hongslo Gutten – Vi er ikke veldig glad i hester som starter i monte for tett, og spesielt ikke kaldblods som ofte kan bli plaget i knærne sine pga belastningen de får i monte. Nå gjør altså Hongslo Gutten sin tredje start på under en mnd i denne stilarten, og vi er ikke sikker på hvor bra den vil takle det. Den har dessuten ikke noe «gaveløp» foran seg, og vi finner verdi i å spekulere mot denne storfavoritten. 8 Snonsøy Elda – Er en bedre hest enn storfavoritten, den står 20m foran, og har svært rutinerte Trude Kleveland som rytter. Er dessuten slett ikke verst under sal, og som veldig lite spilt kan vi ikke gjøre annet enn å varsle.

V65-2 : 7 Etosha Boko – Fyker til tet, og siden er dette løpet over? Ble sittende bom fast etter pause sist, og kom til mål med masse krefter igjen. Oscar Berglund har ALLTID ambisjoner når han tar turen, og vi føler at dette er den klare tipseneren i løpet. På den store bongen plukker vi med fem hester, og garderer altså bredt.

Dagens beste banker:

V65-3 : 7 Vill Solen – Var faktisk kun et 2-valg når vi la ut dette tipset, og akkurat det skjønner vi mindre av. Har nå fått seg to blåsere i kroppen etter et lengre opphold, og storformen virker ikke å være veldig langt borte. Fullførte meget bra sist etter å ha vært med på en knallhard førsterunde, og den fikk et stort pluss i kanten av oss. Et lite felt liker vi skarpt, og den skal ikke bli enkel å stå i mot nedover det lange oppløpet på Leangen. MÅ BARE PRØVES I KVELD!

V65-4 : 8 Jærvsømina – Har en billig oppgave foran seg her, og den burde ha en meget fin sjanse. Viste stor fart i vinter/vår, men fungerte kanskje ikke som aller best. Nå er den behandlet, og gjort klar etter pausen. Rapportene går i dur, og motstandsmessig kan den ikke få en mye finere oppgave enn dette. Settes først i et ellers småskummelt oppgjør.

V65-5 : 8 Creek’s Superline – Møter en overkommelig gjeng i kveld, og man må også huske på at dette er et dameløp. Dermed er kusken Veronika Bugge også en av de beste. Spurtet voldsomt etter sene luker sist, og gikk PIGG i mål med masse krefter igjen. Rader ikke opp i samme stil som tidligere, men den har uansett en bra innstilling, og pleier å dukke opp der fremme. Lar seg ikke stoppe i et løp som dette?

V65-6 : 2 Flying On Line – Vi prøver oss med et ordentlig langskudd i finalen på en hest som endelig har litt spennende betingelser foran seg. Har gjort helt OK løp på slutten, og formen skal ikke være så verst. Nå som den endelig har trukket et nydelig spor så vil den fort få det litt sydd opp i fremste rekke, og med luker tilslutt kan den overraske. Settes knepent først i et ellers ganske jevnt oppgjør.