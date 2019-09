Dalen har V65-bankeren på Leangen

Dag-Sveinung Dalen er som vanlig på plass på Leangen i kveld og kusker blant annet Nettavisens V65-banker. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

En formidabel uke står foran oss med den store Klasseløpshelgen som det desiderte høydepunktet. Søndag er det klart for årets store dag for 3- og 4-åringene og det kjøres om voldsomme penger i både Derby og Kriteriet. Det er internasjonal V75 på Bjerke søndag og det er V75 på Bjerke også lørdag. Bjerke har også V75 onsdag og der er det DOBBEL JACKPOT med 1 465 566 kr ekstra i sjuerpotten.

Før den tid skal vi blant annet gjennom en innholdsrik mandag, som innledes med V4-lunsj i Årjäng. Mandag kveld er det så V75 på Leangen, mens det er dobbel jackpot i V64-spillet fra Mantorp i Sverige med 1 635 321 SEK ekstra i sekserpotten.

I denne artikkelen skal vi dog heretter konsentrere oss om V65-løpene på Leangen. Spillemessig er det en meget fin omgang i kveld, jeg lanserer min banker i V65-5.

Gaveløp for bankeren

Det handler om 11 Myr Tøtta og Dag-Sveinung Dalen. Den seks år gamle hoppa til Robert Larsen fra Fannrem gjorde ikke noe særlig vesen av seg verken som treåring eller fireåring, og gjorde ingen starter i femårssesongen i fjor. Kom tilbake i løpsbanen på Leangen 20. mai i år, men ble da disket. Gjorde deretter to starter i Sverige. Først ble hun nummer to i Östersund, mens hun deretter tok karrierens første seier på sommerbanen Oviken sammen med Per Linderoth 22. juni. Har så gjort tre starter i Norge med seire på hhv Biri og Bjerke og en 3. plass på Leangen. Står litt kinkig til i ellevtespor i kveld, men motstandsmessig møter hun ingenting. Jeg går all-inn og bruker 11 Myr Tøtta som min V65-banker og bankerspiller også i både V5 og DD-spillet.



Åpen innledning

V65-1 teller kun sju hester bak startbilen og det er sprint. Jomar Blekkan har tre hester med i løpet og velger selv å kuske 5 American Cheque. Denne har gjort to starter i Blekkan-regi og levert bra, men heller ikke mer. Jeg synes V65-1 ser vidåpent ut og tar med de fleste hestene på samtlige V65-forslag.

Monte uten profiler

V65-2 er et monteløp for kaldblodshester utskrevet etter grunnlag. 10 Hr. Ford har egentlig et gaveløp på papiret, men trener Johan Roger Fenstad forteller at hesten hostet etter forrige løpet og fikk påvist en virusinfeksjon. Hesten har trent på bra den siste tiden, men Fenstad er usikker. Hr. Ford skal stå som klart førstevalg, men med usikre rapporter plukker jeg med noen garderinger.

I sitt livs form

Heller ikke i V65-3 starter det mer enn sju hester, men i likhet med V65-1 er det ikke lettløst her heller. 2 Dream Sahbra P. er i knallform og nå går også vallaken 2100 meter. Det gjorde i hvertfall hesten for to uker siden i et monteløp. Jeg synes hesten skal regnes veldig tidlig i dette løpet, med tanke på at det ikke slår gnister rundt favorittduoen 3 Synjo Danseuse og 7 Chef Superb om dagen.

Mer å gå på

Treårige 1 Man Of Steel viste fine tendenser i sine aller første løp på vårparten, uten å få særlig betalt. Det gjorde sitt til at både spillerne og undertegnede "glemte" hesten foran V65-2 på Leangen for to uker siden. Som lite spilt var hesten til Magne Olsen rett og slett best og vant fra dødens. Tok da ned betrodde 3 Giorgio B.R. fra dødens. I kveld har Man Of Steel førstespor bak bilen, og jeg setter hesten som mitt førstevalg i V65-4/V5-1 der fire hester skiller seg klart ut.

Tilbake i toppform

V65-6/V5-3/DD-2 byr på hele 13 hester til start og min klare favoritt starter på 20 meter tillegg og fra andre rekke. 10 Stjerne Lykke tok tre seire på fire starter i perioden juli/september i fjor, men falt ut av form utover høsten. Har slitt med å finne tilbake til seierstaktene, men nå har det løsnet. Overlegen i billige omgivelser nest sist og reparerte en startgalopp til imponerende seier forrige mandag. Det er litt bedre motstand i kveld, men for meg er 10 Stjerne Lykke likevel det klare førstevalget i V65-finalen.