Deilig fredagsjackpot fra Biri

Foto: Roger Svalsrød/ hesteguiden.com.

Helgen nærmer seg med stormskritt, og da vil vi gjerne minne om den SVÆRT SPENNENDE V75-OMGANGEN som venter i Bergen lørdag. Jevne/flotte løp, og her kan det fort gå mot veldig store kroner.

Før den tid skal vi blant annet gjennom en meget innholdsrik fredag. Den innledes med V65-lunsj i Åmål. Fredag ettermiddag er det så klart V5 og V4-galopp fra Bro Park. Fredag kveld er det V65-omgang med jackpot og 358 995 kr ekstra i sekserpotten på Biri. Og dessuten er det V64-omgang fra Ørebro.

Nå skal det handle om V65-omgangen fra Biri. 358 995 ekstra ligger i sekserpotten, og omgangen er spillemessig veldig spennende. Vi tror hardt på vår tetbanker, men vi byr og på en alternativ banker. I tillegg drar vi frem noen av våre beste objekter!

Sjekk ut følgende:

V65-5: 2 Bear Man har ypperlig forutsetninger foran seg. Tredje sist viste han hvilken effektiv sprinter han er. I dagens løp ser jeg ikke hvem som skal true hesten på startsiden. Normalt sett er den rett til tet og lede så lenge som mulig. Hvis ikke noe uforventet inntreffer skal han lede dette løpet rundt om. Bear Man hevder seg voldsomt når han får gå i tet. Glem de to siste innsatsene hans. I dag er det tet og slutt som gjelder. Forutsetningene er så fine at vi kommer til å spille hesten alene i samtlige spillformer. All in!

V65-1: 8 Solva er feltets klart beste hest, mener vi! Hun har svært fin kapasitet denne dama, og i dag er det Dag-Sveinung Dalen som skal kuske. Dette er spennende. Solva responderte meget bra da Gunnar Austevoll var kusk i noen starter nylig, og gjør nok det samme med Dalen. Tredje sist er hun svært god på en god 24-tid. Mens nest sist galopperer hun bort en seier hundre meter fra mål. Nå sist var det tilbake til gamle synder. Uten galopp tror vi dette er en vinner.

Tyve meter foran står 5 Valle Gulla. Hesten er i god form og har fin kapasitet. Må med! 9 Silkespika er jeg lei. Det virker vrient å få inn Mikkelborg-hoppa. Vi tar den ikke med på noe spill i dag.

V65-2: Her tror vi det rekker langt med to hester. 6 Riccochet Face og 8 Cool Canadian. Sistnevnte, til tross for det dårligste sporet, blåser nok til tet. Canadian er nemlig lynrask bak bilen, og på en sprint er sjansene naturligvis veldig fine. From Above-sønnen liker dagens bane og er i fin form. Men 6 Riccochet Face er spennende. Dette er en traver med herlig kapasitet, som i dag debuterer for Trond Anderssen og Kristian Malmin. Rapportene går utpå at hesten har trent fint og at han starter uten sko på føttene. Spennende!

V65-3: 6 Moonlight Cosmic så undertegnede i varming på Bjerke sist. Det så ekstremt fint ut. I løpet skuffet hoppa meg en hel del. Hun burde uten tvil klart å hengt med hestene foran bedre. 4-åringen var veldig fin nest sist på dagens bane, og hadde muligens bare en dårlig dag sist. Med favoritten, 4 In Love Transs R i fjerdespor, er det muligheter for at Steinseth kan kjøre seg tidlig til tet med Moonlight Cosmic. Fra tet var hun god på Momarken fjerde sist. Kan vinne igjen. Settes først!

V65-4: Dette synes vi er åpent. Favoritten 4 Gomnes Hans T har gradvis funnet tilbake til formen. Dagens lange distanse er til fordel for 7-åringen, men han er varierende i prestasjonene. I tillegg er det en viss galopfare. Vi tester i mot.

Et skrellbud er faktisk 3 Furderud Svarten. Hesten imponerte oss stort i monteløpet i Drammen sist helg. Gikk da en voldsom sisterunde. I sulkyløp har og hesten vist form den siste tiden. Kan sjokkere! 2 Spydomann Ø.K er og spennende her! Bork Odin-sønnen leverte et fint prøveløp for fem uker siden. Nytt opplegg kan ha slått positivt ut, og hesten er i gode hender hos Vidar Hop. Passes.

V65-6: 3 Magic Bråten er spennende med dagens forutsetninger. Vallaken kommer fra Sverige. Nå sist i GSV75 i Åmål var han en av favorittene, men da det ikke ble tet var egentlig dagen spolert. Hesten gjorde et helt greit løp etter pause. I dag bør hesten være enda bedre med løp i kroppen, og sjansene for tet er veldig store. Vi tror Magic Bråten har fine muligheter på å spore dette rundt om. Vår favoritt i V65-avslutningen!

