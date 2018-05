Deilig fredagslunsj fra Sverige

Christoffer Eriksson er sentral i dagens V65-lunsj. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Lerum med lunsjfest i Sverige 17. mai!

Vi hadde gledet oss ordentlig til denne lunsjomgangen på Hagmyren da vi hadde jobbet frem en smellfin V4-banker! Carlos Texi lekte hjem seieren i finalen som dagens minste favoritt, og bongen på Kr.972 satt som spikret. Utbetalingen ble fine Kr.5 318,-.

Følgende info ble servert på bankeren:

V4-4 : 6 Carlos Texi – Lar vi stå alene i finalen, og det beste av alt var at den kun hadde 17% av innsatsene på seg når vi la ut tipset. Denne bankeren har radet opp med toppløp på slutten, og den har superform! Den fullfører bunnsolid fra en iskald utgangsposisjon tredje sist, mens den også nest sist var knallbra i nederlaget. Gikk igjen en strålende sisterunde. Nå sist feiler den med krefter igjen i den siste svingen, og den hadde trolig vært toer bak kanonen Mariluck uten den galoppen. Er lynrask fra start, og den har løst skarpt ut fra tilsvarende spor tidligere. Nå står den altså helt riktig til, og vi tror HARDT på tidlig tet og slutt! ALL IN!

Jägersro byr på en LEKKER lunsjomgang fredag, og det er en omgang vi liker skarpt. Mye snadder er nemlig jobbet frem, og dagens beste banker, ja, den tror vi leder sitt løp rundt om. 1 Vanyar Pil (V65-5) har drømmebetingelser foran seg, og vi spekulerer ikke.



Gå ikke glipp av følgende:



V65-1 : 2 Comanche Moon – Teten på Jägersro er gull verdt, og feelingen er tet og slutt på den vi tror klart mest på. Comanche Moon har gjort tre løp for «Jocke» Lövgren, og den blir gradvis bedre. Nå sist vant den sikkert på en knallgod tid, og vi lot oss imponere. Taper normalt ikke dette løpet om den bare greier å knipe til seg teten, og vi kan ikke gjøre annet enn å tro hardt!

V65-2 : 8 Yerbas Qvintus – Her blir 6 Cashie enormt hardt betrodd, men det kjøper vi ikke. Vant riktignok i debuten for Peter Untersteiner, men den fungerte ikke spesielt bra, og vi kan ikke gå til på den som storfavoritt nå. Vi fisker litt på dypet i det som ellers er et småskummelt løp, og prøver oss med en hest som kommer ut etter pause. Yerbas Qvintus avslørte litt kapasitet i fjor, og den var klart bra i sitt siste løp. Settes knepent først i et løp som garderes bredt.

V65-3 : 10 Tasja Baunehöj – Var ute i Dansk Mesterskap sist, og der møtte den altså helt andre dyr enn dette, og den var klart godkjent i kulissene da. Gangen før vant den enkelt på en god tid, og den holder toppform for tiden. Her støter den på en overkommelig gjeng, og som altfor lite spilt må den være spennende. Senker alt om det bare blir litt tempo? SE OPP!

V65-4 : 4 Valter L.P.C. – Har en smellfin oppgave foran seg, og dette kan opplagt dreie seg om tidlig tet og slutt. Den var OK etter et passivt opplegg nest sist, mens den nå sist vant sikkert fra tet på en ganske bra tid. Tet på Jägersro er utrolig viktig, og har man bare en helt grei hest, ja, da er sjansene store for å renne unna på denne banen. Valter L.P.C. burde komme seg tidlig foran, og da er dette hesten å slå. Vi tror hardt!

V65-5 : 1 Vanyar Pil – Er dagens beste banker i lunsjen. Vi hadde tro på den sist, og da lekte den hjem seieren fra tet. Er veldig kjapp i vei, og normalt har den en stor sjanse på å gripe teten her. Fra den posisjonen tror vi ikke den taper et løp som dette, og vi må bare prøve oss med den alene. ALL IN!

V65-6 : 12 Come And Dream – Er BETYDELIG bedre enn raden, og snart må vel denne få vinne igjen? Ble sittende bom fast som helpigg sist, og inntrykket var meget bra. Det lukter stor fart i dette løpet, og da er det aldri feil å komme bakfra med sparte krefter. Come And Dream må tas på alvor, og vi iler til med tipsnikken!