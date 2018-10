Deilig jackpotkveld på Leangen

L.J.'s Musclemadness og Jomar Blekkan blir den klart største favoritten i jackpotomgangen i V65 på Leangen lørdag kveld. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Vi har en fantastisk fin lørdag foran oss i hestesporten. Lørdag er det gedigen V75-omgang på Momarken med Norsk Oaks som hovedoppslag og det er Gulljackpot i V75. Lørdag kveld er det så jackpotomgang i V65-spillet på Leangen med flotte løp på plakaten. Men før den tid skal vi også gjennom en galopplunsj på Klampenborg, der det både er V4 og V5 på menyen.

Men i denne artikkelen skal det heretter handle om kveldens jackpotomgang på Leangen, der det altså venter 281 865 kr ekstra i sekserpotten. Og Leangen er som kjent undertegnedes store favorittbane. Mandag var det dobbel jackpot på Leangen og atter en gang traff jeg flott med tipsene, slik jeg har gjort flere ganger den siste tiden.

Alt satt på Leangen mandag 15. oktober

Det var stor jackpotomgang på Leangen i V65-spillet, men det ble noe favorittpreget. Uansett ble det fullklaff for V65-forslaget med innl.pris kr 480. Dette forslaget betaltet tilbake 1 428 kr. I V5-spillet ble det også fullklaff. V5-forslaget med innl.pris kr 448 satt klokkerent og betalte tilbake meget hyggelige 4 966 kr.

Leirvåg med gnistrende V5-klaff lørdag 30. september

Det ble alt annet enn lettløst på Leangen i V75 den lørdagenog ingen fikk sju rette. Men jeg serverte likevel solide tips på min store favorittbane. I V5-spillet ble det klaff på alt. Det minste V5-forslaget på Nettavisens (innl.pris kr 180) satt nemlig som støpt, og her kunne man hente ut knallfine 5 876 kr. I V4-spillet ble det klaff for V4-forslaget med en innleveringspris på 1 180 kr som betalte ut storfine kr 25 339.

V4-klaff til femsifret utbetaling 17. september

Med dobbeltbanker i V4-1 på storfavoritten 5 Easy On The Eye og 3. valget 1 Locamotion ble grunnlaget lagt i V4-1, der Locamotion ledet hele veien. Heldekk i V4-2 med 1,8 prosenteren 4 Gjølmes Mai Schuva i V4-2, så dobbeltbanker på 6-11 i V4-3 der favoritten 11 DerbyD'Estino vant overlegent og i V4-4 ble det seier til 7 Balder Halbak (3-valg). Leirvågs V4-forslag på Nettavisen med innl.pris kr 480 satt klokkerent og betalte tilbake meget pene 11 759 kr.

Det er flotte løp på Leangen i kveld og det også såkalt Landsdelkamp mellom Trøndelag og Jämtland. I V65-1 er det varmblodseliten som skal sette hverandre stevne, mens kaldblodselite møtes til dyst i V65-6. Jeg finner dog min jackpotbanker i V65-2.

Gaveløp for Blekkans flotte treåring

V65-2 er et løp i DNT's unghestserie for norskfødte treårige varmblodshester og i dette løpet har 3 L.J's Musclemadness et gaveløp. Muscle Hill-sønnen til Jomar Blekkan tok en flott femteplass i Kriteriet i den siste starten og har vist at han tilhører sjiktet rett under Norgeseliten. 317 000 kr i innkjørte penger har det blitt og i kveld støter han altså på lokale hester med betydelig mindre penger på konto. Normalt skal dette være rått parti og 3 L.J's Musclemadness er min klare V65-banker på Leangen i kveld.

Kanongod mandag - vinner igjen?

Mandag lanserte jeg Sea Samedi som min klare DD-banker i V65-6. Men løpsscenarioet ble aldeles ikke slik jeg trodde. Sea Samedi måtta faktisk trave utvendig for hovedopponenten Derby D'Estino i sisterunden, men viste klasse når han enkelt knakk denne nedover oppløpet. Det er uvisst hva Bjørn Garberg velger å gjøre bak 1 Crackajack i dette løpet, men uansett løpsopplegg er 2 Sea Samedi mitt klare førstevalg i V65-1. 8 The Last Ticket var kanongod og meget overraskende vinner av et V75-løp sist, men da satt hesten i tet hele veien. 20 meter tillegg i kveld på blant annet Sea Samedi og det er ingen enkel oppgave.

Overlegen feilfri?

Ved første øyekast kan V65-3 se svært åpen ut. 15 hester stiller til start, men det er klart skille på hestene. 10 Skeie Knerten er den klart beste hesten og holder denne seg til trav, er det trolig vinneren. Jeg går tynt i dette løpet og tror strekhestene 3 Bjørlikajsa og 1 Stensvik Lars er de verste konkurrentene.

Ungdomsløp med utfordringer

V65-4 er ungdomsmatch med kusker både fra Norge og Sverige. Kusketalentet Magnus A. Djuse er nok den overlegent beste kusken og han sitter også opp bak favoritten 9 Opstandsfröken. Denne hoppa har gjort flere fine løp i Sverige den siste tiden, men er nok best på sprint. Jeg tar med fem hester på de større V65-forslagene i dette løpet.

Tøffere oppgave nå

I V65-5/V5-2/DD-1 blir 5 Roxy Lady hardt betrodd. Jeg lanserte Monika Fremstads flotte fireåring som min V5 og DD-banker i den siste starten og lyktes bra med det. Også i kveld bruker jeg Roxy Lady som min V5 og DD-banker, men det er mest i mangel av bedre alternativ.

Roxy Lady har en tøffere oppgave i kveld og favoriseres heller ikke av at det er sprint. Jeg tar med både fire, fem og seks hester på de ulike V65-forslagene.

Tilbake til gamle synder sist

V65-6/V5-3/DD-2 er landsdelskampen for kaldblodshestene og 9 Jærvsørappen blir garantert stor favoritt også i kveld. Hele Norge spilte Jomar Blekkans elitetraver banker i V65-1 på Leangen for 14 dager siden, men da var hesten sjanseløs mot 10 Pave Loma og viste igjen slett stridsmoral nedover oppløpet. Nevnte 10 Pave Loma, hyperkapable 11 Pave Faks og 8 Bokli Teddy er klare garderinger for meg i V65-6/V5-3.

