Deilig påskelunsj fra Sverige

Hans-Owe Sundberg er aktuell i dagens V65-omgang. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Eskilstuna står for dagens V65-lunsj, og dette er en omgang som de fleste knapt nok har sett på. Det meste av fokuset er naturligvis rettet mot V75-omgangen på Färjestad, samt V65-jackpotomgangen på Klosterskogen. Det betyr at man fort får ekstra godt betalt på dagens lunsjobjekter, og akkurat det skal vi benytte oss av. Gå ikke glipp av følgende:

Dagens beste banker:

V65-1 : 4 Sigel Garline – Er fryktelig bra, og vi ser ingen grunn til å gardere den i innledningen. Moste alt fra dødens sist, men kom likevel ukjørt til mål… Et tilsvarende spor hadde den ingen problemer med sist, og det burde heller ikke by på problemer nå. Motstanden er overkommelig, og er vår banker som sist, ja, da taper den ikke et løp som dette. ALL IN!

V65-2 : 2 M.T. Kornelia – Lise-Lotte Nyström hadde Ladyofthelake til start i monteløpet i går, og det ble en helt overlegen seier med Anna Erixon som rytter. I dag seler samme trener ut en montedebutant i M.T. Kornelia, og da er i hvertfall vi på vakt. Dette er nemlig ingen dum traver, formen er helt OK, og vi blir alt annet enn overrasket om Anna Nixon igjen feller den store favoritten som hun gjorde i går. TAS MED PÅ ALT!

V65-3 : 9 Maison Plage – Er betydelig bedre enn raden, og den kan storskrelle om det for en gangs skyld skulle klaffe litt på veien. Sist avsluttet den strålende etter sene luker, og gikk helpigg i mål. Tredje sist viser den 14,5/1900m etter tidlig galopp, og selv om den da fikk det tilslutt så var opphentingen bra. Duger i omgivelser som dette, og som veldig lite spilt gir vi den et forsøk. OBS!

V65-4 : 11 It Happend Again – Småskummelt amatørløp, og her kan en bred gardering vise seg å være smart. Vår ide gikk flere fine løp i vinter, men hang tøm i sitt siste løp, og fikk derfor en velfortjent pause. Tåler å bli brukt litt, kusken kjenner hesten best, og er bare formen på plass etter oppholdet så duger den godt mot en såpass overkommelig motstand. OBS!

V65-5 : 10 Man At Work – Var brenngod i årsdebuten, og den bare blåste rundt feltet på en imponerende måte. Er en meget bra hest i grunnlaget, og sjansene for ny seier er god. Dog kan vi styre vår begeistring å banke fra bakspor på en kjapp sprint, og det er hovedgrunnen til at vi ikke går ALL IN på den her. Er dog en veldig motivert favoritt, og den skal stå først på ranken.

V65-6 : 1 Tahiti Journey – Gikk flere veldig bra løp som 3-åring, og dette er en hoppe med god grunnkapasitet. Nå er det duket for årsdebut, den kan åpne bak bilen, og fra dette sporet er den sikret et bra opplegg. Settes knepent først i et ganske fint 4-årsløp.