Deilig V65-lunsj fra Sverige

Magnus Jakobsson er aktuell i dagens lunsjomgang. foto_Roger Svalsrød_hesteguiden.com

Åmål er først ut denne fredagen, og V65-løpene fra 800m banen begynner til fast tid kl.12.45. Deretter disker Jarlsberg opp med en herlig V65-omgang kl.18.55. Bergsåker er sist ut denne fredagen, og her begynner V64-1 kl.19.30.

Ellers venter en weekend litt utover det vanlige. Leangen byr på en åpen, og svært spennende V75-omgang lørdag. Her er det dessuten GULLJACKPOT, og ekstra mye penger å spille om.

Dagen etter, søndag, byr Solvalla på en EKSTRA V75-OMGANG med blant annet Svenskt Trav-Kriterium/Oaks.

Vi gir deg naturligvis fyldige tips til begge baner.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under.

Åmål byr på en helt herlig lunsjomgang denne fredagen, og det er en V65-omgang som fort kan gi veldig bra betalt. Vi skal prøve å felle de fleste av favorittene, og godbitene som vi serverer vil du like. 1 Laza Magic (V65-2) tror vi bestemt leder sitt monteløp fra start til mål, og dette er dagens beste banker. Sjekk ut følgende:



V65-1 : 5 Enjoy Avenue – Fullførte klart bra etter pause sist, og den fikk et lite pluss i kanten av oss. Her er den 100% riktig ute når det gjelder motstand, distansen er ikke noe problem, og vær også OBS på at den pleier å gjøre gode løp på denne litt spesielle banen. Settes frekt først.

V65-2 : 1 Laza Magic – Har gjort to løp under sal, og det har blitt to seire. Den har vunnet utrolig enkelt, og dette virker til å være noe den liker. Er kjapp i vei, og teten er gull på en bane som Åmål. Vi tror IKKE den taper om den leverer som i disse to monteløpene, og anbefaler et bankerspill.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under.

V65-3 : 2 Made No Fear – Er ikke så verst, og som veldig lite spilt kan den være litt spennende. Den feilet seg bort sist, mens den fullførte klart bra etter et tøft opplegg nest sist. Tredje sist var den god i et løp hvor det ikke klaffet helt. Kommer den seg bare rundt uten noe tull, ja, da kan fakta dette gå. OBS!

V65-4 : 6 Troll Tara – Her blir Löv Teddy helt ekstremt hardt betrodd, men er dette helt grønt lys? Nja! Vær OBS på at den går med hodestang, og vi er veldig spent på hvordan den kommer seg rundt en bane som det Åmål er med et slikt utstyr… Vi må bare spekulere, og Troll Tara er spennende. Blir ENORMT kuskeplusset med Magnus Jakobsson, den spurtet skikkelig bra tilslutt sist, og var dessuten ikke tom over mål. Dette ser riktig ut på forhånd, og som lite spilt setter vi varsellampene på full styrke.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under.

V65-5 : 10 Hållihop – Er en knallgod hest i grunnlaget, men ble altså tatt ut av løpene når den begynte å trøble litt i sommer. Nå kommer den ut etter pause, og leverer den som når den var på sitt beste før i år, ja, da skal dette dreie seg om en FLOTT MULIGHET. Settes klart først, men vi tør ikke å banke den direkte etter oppholdet.

V65-6 : 5 Au Gratin – Fullførte godkjent etter pause sist, og da møtte den altså knallgode Rudisha… Har møtt helt andre hester enn dette tidligere i år, og den kan ikke få en finere oppgave når det gjelder motstand. Nå kommer seieren?