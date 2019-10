Deilig V65-lunsj fra Sverige

Stefan Persson er aktuell i dagens lunsjomgang. Foto: hesteguiden.com

Vi jakter storcashen i dagens lunsjomgang fra Sverige, og spiller med en frekk banker som vi lot oss imponere veldig av sist. 3 Pane Vino gikk et aldeles helsvett løp etter galopp sist, den har superform i kroppen, og må bare prøves på fredag! Gå ikke glipp av følgende:



V65-1 : 3 Pane Vino – Denne er det fin grunnkapasitet i, og når nå superformen er der, ja, da er den svært spillbar i innledningsløpet. Har fått to løp i kroppen etter pause, og sist var den gedigent god etter at den feilet før bilen slapp feltet. Kom voldsomt tilbake, og spurtet sterkt ute i banen tilslutt. WOW! Kusk i mot, men fra et bra spor så burde dette uansett gå veien, og vi kan ikke annet enn å tro mye på denne!

V65-2 : 2 Sek – Her er det SVAK klasse på hestene, og det skal ikke veldig mye til for å vinne et løp som dette. Vår ide debuterer for Thomas Madsen, og vi gir den tipsnikken direkte. Er riktignok entaktet, og distansen er derfor ikke noe pluss. Viste imidlertid nest sist at den også kan prestere bra på sprint, og den fullførte solid da. Står i et nydelig spor nå, og den kan fakta vinne dette fra dødens. OBS!

V65-3 : 3 Spartak Face – Har en sjeldent fin oppgave foran seg, og det er snakk om en motivert favoritt. Usikkerhetsmomentet er at den ikke har prestert som ønsket de siste gangene, og den er derfor uaktuell å banke. Leverer den bare litt av hva den kan så burde den uansett fikse det, og fra et perfekt spor kan dette fort dreie seg om tidlig tet og slutt. Motivert, men…

V65-4 : 4 Joyo – Her er det ikke en veldig bra klasse på hestene, og ikke mange av disse har sprudlet den siste tiden. Vår ide er kun 3-år, og fakta ikke så verst. Har stått iskaldt til de siste gangene, men nå ser det straks bedre ut. Duger normalt godt i omgivelser som dette, og skal passes.

V65-5 : 1 K.A. Dacy – Har en spennende oppgave foran seg nå, og skulle det bare klaffe for kusken så har denne form til å skrelle. Gikk veldig fine løp både sist samt tredjesist, og formen er solid. Er best med ryggløp, og vi håper at kusken innser det. Fra rygg leder, og med luker tilslutt så kan det være duket for en etterlengtet seier. PASSES!

V65-6 : 6 Springbank – Tar seg av finalen om den oppfører seg, men så var det akkurat det da. Har vært alt annet enn stabil på slutten, og den har rotet det til for seg i tre av de fire siste løpene. Vi nøyer oss derfor med å sette den først på ranken, og avstår fra et bankerspill.