Derbyhelgen innledes med en deilig lunsj

Christoffer Eriksson er aktuell i dagens V65-omgang. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Jägersro har trippeltrav denne helgen, og fredag sparker de i gang med en deilig V65-lunsj kl.12.45. Biri står så for den norske V65-omgangen med start kl.18.55. Bollnäs er sist ut fredag, og kl.19.30 begynner V64-omgangen fra Sverige.



Ellers finnes det TO STORE HØYDEPUNKTER denne weekenden. Allerede i morgen er det V75 på Klosterskogen, og her kan du vinne 13 millioner. Dagen etter skal vi til Sverige, og Jägersro. Her venter en EKSTRA V75-OMGANG med Svenskt Travderby/Derbystoet. Vi byr naturligvis på fyldige tips til begge baner.



Lerum med nye solide tips i lunsjen fra Sverige 30. august!

V4-tipsene satt igjen som de skulle, og til Visby denne torsdagen suste alt av V4-bonger inn! Rossa Regina (6-valg) overrasket de fleste, men på vår rank stod den først, og topp info ble gitt. Vår lille V4-bong til Kr.216 betalte ut meget fine Kr.2 129,-.



Lerum med herlig V5-fulltreffer i Bergen 30. august!

V5-tipsene satt bra denne torsdagen, og det ble fullklaff for flere av våre bonger på Eksperten. Deep Sea Dream innfridde som dagens beste V5-banker, og storskrellen Nebbenes Friggi (4,7%) var ikke glemt av oss. Nettavisens største V5-bong på Kr.1 152 betalte ut Kr.5 963,-.



Snoken med deilig V64-treff 30. august - Kr.1 980 ble til Kr.17 353!

Nettavisens samarbeidspartner, SNOKEN, hadde en solid V64-kveld til Skellefteå, og den største bongen på Eksperten (fire andeler a Kr.500) satt som spikret. Utbetalingen her ble knallfine Kr.17 353,-. Du visste vel at du kan kjøpe bonger fra Snoken på Eksperten?



Lerum med lunsjfest til Åmål 27. august!

Det ble servert knallsterke løp i lunsjen denne mandagen, og absolutt ALT satt. V4-bongen på Kr.192 betalte ut Kr.706,-, mens det minste V4-forslaget på Kr.200 betalte ut Kr.2 110,-. Mye av nøkkelen for å gjøre det bra i lunsjen var Elma's Rose (4-valg) i V4-4/DD-2. Den stod imidlertid først på vår rank, og vi håper du sjekket ut vår info.

Derbyhelgen på Jägersro innledes med en V65-lunsj fredag. Vi har servert solide lunsjtips tidligere denne uken, men nå er vi sulten på mer. 5 Vanyar Pil (V65-3) er dagens beste banker, og den kan ikke vi spekulere mot når den dukker opp mot en formløs gjeng. Gå ikke glipp av følgende:



V65-1 : 1 Cajamar – Jogget 16,3/2000m i Danmark sist, og den vant ganske enkelt. Kan muligens 15,5 på en kjapp bane som Jägersro, og da sier det seg selv at den ikke trenger å bli veldig enkel å fange. Plasseres knepent foran 5 Pagano/6 Mamba.

V65-2 : 4 Venere Lux – Har fått tre løp i kroppen etter et lengre avbrekk, og den er stadig bedre enn raden. Har dog hatt godt av disse løpene i kroppen, og vi forventer den ytterligere forbedret fredag. Har startet en gang på denne distansen tidligere (01.11.2017), og da vant den på 15,8/2640mv. KAN VINNE IGJEN!

V65-3 : 5 Vanyar Pil – Har et gaveløp foran seg fredag, og dette er dagens beste banker. Har fått to løp i kroppen etter pause, den har vært tung, men sist spurtet den bra nedover oppløpet, og varslet form. Her blir det trolig gratis tet, og da kan vi ikke helt se hvordan den skal kunne tape dette. ALL IN!

V65-4 : 9 Quite E. Wood – Her er det en eller VELDIG MANGE. Vi føler nemlig at favoritten er motivert, men bak den er dette et utrolig åpent løp. Når det gjelder favoritten har den gjort fine løp på slutten, og nest sist viser den for eksempel 13/1800m etter galopp. Har trukket et perfekt spor på tillegget, kusken er meget god i sammenhenger som dette, og også vi iler til med tipsnikken.

V65-5 : 9 Zima Axe – Var utrolig bra til seier fra dødens sist, men mistet aksjonen tilslutt, og det likte vi ikke. Jerry Riordan har nok behandlet den siden det løpet, og på ren kapasitet holder vi den svært høyt i omgivelser som dette. Et nydelig smygspor liker vi, og med tempo burde den være het. OBS!

V65-6 : 3 Livi Joy – I finalen blir naturligvis 7 Illuminati hardt betrodd. Er MYE billigere ute nå kontra løpet sist, men vi lukter et tøft opplegg for favoritten, og velger å gardere den. Livi Joy er en hest vi liker, og den henger med i alle tempo. Avgjorde enkelt på 12,6 tredje sist, mens den sist satt bom fast i kulissene. Er alltid skummel når den får gå med i rygger, og fra et fint spor må vi bare varsle. SKAL MED PÅ ALT!