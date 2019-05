Det går mot store kroner på Øvrevoll

Det er en mildt sagt hektisk torsdag som venter, og her er det virkelig mye å glede seg til. Allerede kl.10.30 blir det lunsj på Bro Park, og her venter det både en V4 + V5-omgang. Bergsåker står så for den svenske lunsjen kl.12.20, før vi igjen skal til Sverige, og da en ny V64-omgang med start kl.14.50. Det er på Jägerso dagens V64-omgang kjøres. Øvrevoll innleder kvelden med sin V65-omgang kl.18.30, før det er Klosterskogen som avrunder med sin V65-omgang kl.19.35.

Artikkelen fortsetter under spillboksen



Birger og Morten byr på følgende til Øvrevoll:

I fjor ble det jackpot på Øvrevoll 7 av 16 i V65-spillet. Vi tror ikke det behøver å være så langt unna denne gangen, for det er mange jevne og åpne oppgjør. Særlig synes vi det er svært åpne løp i DD-spillet, hvor særlig DD-2 og V65-6 (også V4-4) er en åpen affære med mange kandidater til seieren.

Vår banker kommer i V65-2. 8 DJ's Dream har vunnet alle sine starter på 900 meter gress. Hun er lynrask, og Tina Smith var veldig fornøyd med den siste treningen. DJ's Dream trenes av faren Dave Smith, men det er Tina som rir når hoppa skal gå hurtig. Vi håper og tror at hun leder hver meter.

I V65-3 blir nok 9 Arigato favoritt. Han var god i fjor, og Niels Petersen er fornøyd med treningen. Vi likte imidlertid 6 Macjack og 5 Lovetorun i årsdebuten og låser på de nevnte tre.

Det er meldt en god del regn i morgen. Vi tar med som et lite obs at 13 Sovell i V65-finalen har vunnet før på tung bane. Men hvor tungt det blir vet vi ikke på det nåværende tidspunkt.

