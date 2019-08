Djøselands elitetraver gjør kort prosess

Kleppe Slauren og kusk Kjetil Djøseland blir Nettavisens V65-banker på Forus i kveld. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Det er en meget innholdsrik onsdag vi har foran oss. Det soleklare sportslige og spillemessige høydepunktet er naturligvis V75-omgangen på Solvalla med storløpet Jubileumspokalen som den aller største sportslige attraksjonen. I tillegg byr onsdagskvelden på V65-omgang fra Forus og som vanlig er det flotte galoppemenyer til lunsj når det er snakk om onsdag.

I denne artikkelen skal det heretter handle om V65-løpene på Forus. Det er meget uvanlig at det er travløp på Forus på en onsdag, men Rikstoto har nok gjort helt rett med å flytte V75-løpene på Bjerke fra onsdag til tirsdag denne uken, og dermed få ryddet plass til den gedigne V75-omgangen på Solvalla i kveld. Forus vil nok merke dette litt omsetningsmessig, men det er bra spilleløp i Stavanger og bankeren den dukker opp i V65-3.

Djøselands elitetraver er tilbake

Det handler om 7 Kleppe Slauren og Kjetil Djøseland. Tiåringen var tilbake som en vinner i sitt siste løp på Forus og tok årets første seier i den sjette starten. Det var på sprint, i kveld er det 2120 meter. Slauren står på lengste tillegg, men er den klart beste hesten og uten galopp underveis, må dette være en gedigen vinnersjanse. 7 Kleppe Slauren blir min V65-banker på Forus i kveld.

De siste skal bli de første

V65-1 er et monteløp der hestene på lengste tillegg, 6 Tomeld Ø.K. og 7 Bacchus Ø.K. blir klart mest betrodd. Kun sju hester starter i løpet og på fart og kapasitet er denne Øksnevad-duoen klart best. Det ligner en sikker dobbeltbanker i V65-1.

Fine sjanser for Wiig i kveld

Rune Wiig har tre gode vinnersjanser innenfor V65-spillet, og den første kommer ut i V65-2. 5 Iron Transs R. var helt grei i årsdebuten, men må nok være forbedret fra denne for å ta hjem seieren i V65-2. Det er det nok gode sjanser for at fireårsvallaken også er. Motstandsmessig ser det klart overkommelig ut og startsporet er også bra. En motivert spillefavoritt dette.

Spennende i Wiig-regi

V65-4/V5-1 er et flott sprintløp med 20 meter tillegg ved 390 000 kr. Kapasitetstraveren 1 Teddy Boy O.K. gjør debut i regi Rune Wiig og på sitt beste er denne meget bra. Til tross for kun sju hester i løpet, er det mange om beinet. Men 1 Teddy Boy O.K. er mitt klare førstevalg.

Seiersmaskinen garderes

Tom Erga har en meget fin traver i fireårige 9 Kleppe Varden som gjør sitt første løp etter 5 måneders pause i kveld i V65-5/V5-2/DD-1. Fire starter har gitt fire seire i 2019 og holder denne seg på beina i kveld, blir han nok lei å stå imot. Men innerspor på 40 meter tillegg, 14 hester i løpet og lang pause, gjør at det kan være verd å spekulere i kveld. Bak den store favoritten er det vidåpent og på det største V65-forslaget, plukker jeg med samtllige startende. I DD-spillet velger jeg dog å bankerspille 9 Kleppe Varden.



Buer skal gi Wiig kamp

Klassehesten 1 Shankly Lane har kommet flott tilbake etter langt skadefravær og vunnet tre av de fire løpene har har deltatt i. Ble toer tredje sist, men gjorde da en helt formidabel opphenting etter grov startgalopp. Blir stor favoritt i V65-6 i kveld, men jeg skal ha med Pål Buers 9 Bongo på samtlige V65-forslag. Bongo gjorde et knallsterkt seiersløp på Bergen travpark sist, da han regelrett knakk seiersmaskinen Global Undefeded enkelt mot mål.