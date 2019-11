Dobbel jackpot i V65-spillet på Biri!

Frøyu Petter og Magnus Teien Gundersen har normalt en topp vinnersjanse på Biri i kveld. Foto: Roger Svalsrød_hesteguiden.com

Det er dobbel jackpot og store penger på spill i kveldens V65-omgang på Biri. Her er noe av det vi kan by på:

4 Frøyu Petter (V65-6) blir altså vår banker i den pengestinne V65-runden på Biri denne kvelden. Frøhaug-traveren har manglet løp i det siste, men kveldens oppgave er helt perfekt. Den åtte år gamle vallaken har gjort det veldig bra i V75 gjennom hele 2019, har vunnet tre løp på ni starter og stort sett levert sterke innsatser hver eneste gang. Fra spor fire bak bilen kan det bli tidlig tetkjenning. Uansett så skal vinnersjansen være solid mot riktig motstand. Kretsen rundt hesten mener formen er uforandret god. Kveldens hovedbanker.

2 Nårje (V65-3) vant tre løp på fire starter som 4-åring i fjor - så ble han borte. I følge trener Bjørn Steinseth har det vært mye plunder med Bork Odin-sønnen, som nå endelig rapporteres i orden igjen. Nå har riktignok ikke treningsforholdene vært allverden, men han møter ikke verre lag i sitt comeback enn at han absolutt må regnes med vinnersjanse. Kapasiteten er nemlig stor. Han må på alle bonger! Først og fremst 5 Bragevinn imot?

3 Norheim Odel (V65-4) er kusk Bjørn Steinseth veldig optimistisk med. 5-åringen er fersk og urutinert og har bare startet èn gang, da han ble toer bak Alm Tanaka. Han kan ventes ytterligere forbedret til denne starten og kan være et bankeralternativ for de som spiller V6 eller samlebonger. Det er tross alt en del tynne felter på Biri i kveld.

10 Nika (V65-5) var halt i sin siste start på Åby og er behandlet etter den innsatsen når hun nå kommer ut igjen etter en liten pause. Hoppa er best i tet, men kan avslutte fort med riktig løpsopplegg og møter definitivt ikke noe verre motstand i kveldens løp enn at hun faktisk må med på alle seriøse bonger. Med favoritten i bakspor, synes vi dette er en åpen affære. Kanskje kan Nika være en frekk løsning i DD-spillet?

