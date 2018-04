Dobbel jackpot på Klosterskogen

Får vi se armen i været fra Løve i dag mon tro? Rolf Martin og Løve er høyaktuelle i den femte avdelingen. Foto Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

Drammen starter opp torsdagens travmeny med en finfin V5-omgang. Her må alle bonger leveres innen 11:30. Våre svenske naboer tar over med en internasjonal V4-omgang til Jägersro, og her skal spill være levert innen 12:45. Dagens høydepunkt kommer på Klosterskogen. Det er dobbel jackpot i V65-spillet, og hele 596 449 kroner ekstra ligger i sekserpotten. Ikke langt bak kommer Øvrevoll, som årsdebuterer i kveld. Her kan man spille til både V4- og V5 spill.



Da skal denne artikkelen handle om Klosterskogen. En praktfull V65-omgang med dobbel jackpot venter, og jeg finner min banker i den femte avdelingen.



Løve mot sin andre strake

6 Rolf Martin har et veldig fint løp i V65-5, og jeg tror det er en vinner. Moe Odin-sønnen er i sitt livs form for tiden. Formbeskjeden fikk vi i Drammen tredje sist, da 8-åringen skrellvant. Han fulgte opp med en ny solid innsats i et tøft V75-løp på Sørlandet, og ble tredje etter å ha blitt kjørt i tet underveis. 8-åringen kom så ut på Bjerke nå sist og tok tet på et tidlig tidspunkt. Løve-traveren imponerte stort og holdt unna for travere som Frøyu Petter, Battimo og Valle Storm. Jeg synes Rolf Martin var knallgod. Jeg må å berømme Mari Løve, for hun har utviklet seg mye. Hun gjør ingen feil for tiden. I dagens løp står hovedopponent 9 Mjølner Zorro i bakspor, noe som ikke er et pluss for den. Jeg tror 6 Rolf Martin er å finne i tet på et tidlig tidspunkt, og da skal normalt ingen tukte Løve-traveren i dette løpet. Dagens beste banker i både V5- og V65 spillet blir 6 Rolf Martin.



Lang pause, men en hyggelig sjanse

6 Normandy Flax har en fin vinnersjanse i V65-1. I kveld kommer Gottling-traveren ut etter fire måneders pause. Sam Bourbon-sønnen viste fin kapasitet i flere av løpene før pausen. Han var blant annet meget god på Bjerke tredje sist til enkel seier. I det siste løpet før pausen var han ute i et V75-løp i Drammen. Der havnet hingsten i dødens, og det ble for tøft. Han hang med hestene helt til det gjenstod 100 meter. Jeg er meget spent på hvordan han presterer etter pause i dag. Tipsener!

2 Siberian Photo, 5 Bajazzo H.R, 7 Netherlee Star og 9 Rapido Caballo får og plass på alle forslag.



Rennesvik og Wolden

10 Enjoyable mener jeg er den beste hesten i V65-2. Vallaken har vært borte fra løpsbanen i tre måneder. Grunnen for dette er at hesten har blitt kastrert siden den siste starten. Dette pleier som oftest å gjøre godt. 4-åringen trives på dagens bane. Hans ene seier i karrieren har kommet på dagens bane. Det var et V75-løp der Enjoyable spurtet ned Tassen H. oppunder mål. Hesten har startet 12 ganger i karrieren, og står bokført med hele seks andreplasser. Jeg tror dette endrer seg etter kastrasjonen. Jeg synes uansett at dagens løp er meget riktig for Wolden-traveren som er vant med å møte bedre hester og spiller han banker på de minste forslagene.

Trym og Dalen

1 Hellestvedt Trym skal være den klare favoritten i V65-3. Startsiden i dette løpet synes jeg er vrient å regne på. Hellestvedt Trym har ikke vist noe særlig fart bak bilen tidligere, men her er det mildt sagt få som har gjort det. Jeg tror uansett hesten vil få et fint løp herfra. 6-åringen har vært god over en lengre tid nå. Var solid toer bak Lykkje Birk tredje sist. I Drammen nest sist tapte han bare for Ramstad Balder og Rolf Martin. Nå sist gjør han en anstendig innsats til femte i V75 på Sørlandet. Dagens motstand matcher Jostein Barth sin traver alle dager, og med rett reise så er Hellestvedt Trym høyaktuell. Mitt førstevalg.



7 Krovar er hesten jeg ser i mot. Hesten til Andreas Opheim må ofte gå den tunge veien. Han har vært knallgod i flere løp, og hesten vinner løp når som helst. Krovar er en av feltets beste hester. Jeg tror det rekker langt med 1 og 7 i den tredje avdelingen.



Rebecca må gå feilfritt

7 Eigelands Rebecca kommer ut i V65-4, og blir mitt førstevalg. Hoppa debuterte i regi av Jenny Thygesen på Sørlandet sist. Den kapable 6-åringen galopperte helt umotivert da det gjenstod 800 meter av løpet. Etter galoppen gikk hesten fint, og hadde full fart inn i mål. På ren kapasitet er Rebecca overlegen disse hestene, men det er ingen enkel traver. Jeg synes hoppa så meget fin ut sist på Sørlandet. Både i løpet og oppvarmingen. I fjor sommer travet hun 1.26,0 på Jarlsberg med Geir Flåten. Hun hadde mer krefter over mål da, og kunne trolig gått en lav 25-tid. Går hun i trav i kveld, er vinnersjansene meget gode.



Jeg tar og med 12 Lygne Odine på alt av spill. Sistnevnte har spurtet solid flere ganger nå. Formen er helt på topp.



Må ikke blir favorittseier

1 Sweet'n Sour Akema blir klar favoritt i V65-6. Jeg forstår salen da Killingmo-traveren ligger ann til å få et fint løp uansett. Jeg synes dog vallaken ga seg altfor lett fra tet sist. Ja, han måtte åpne på 12-tallet første 500, men var helt ferdig ned oppløpet. Fakta er at denne hesten ikke er bedre. I dag kan han selvfølgelig vinne, men det skiller ikke veldig på favoritten, og flere av hestene i dette løpet.



4 Ursula Horse skal på veldig tidlig. Hesten var svært god i Axel jensens minneløp for hoppene på Bjerke i november. Ble sjette da, rett bak hester som Bikini, Madelen L.T.C, Unrestricted og Bravivicimo. Disse hestene hadde alle vært store favoritter i dagens løp. Beate Holmstrøm kjører ikke mye løp, og det virker ikke enkelt å få hun inn. Hesten hennes er dog feltets beste. 10 Waikiki Man har virkelig utviklet seg mye. Han ble altså tredje i langløpet Onceforall Face vant foran Bryssel under Klosterskogen Grand Prix-helgen. Jeg synes hesten er meget spennende i dette løpet. 6 Sugarbaby, 8 K.W Tigerlady og 12 Javier Palema skal også sees med vinnersjane.



