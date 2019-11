Drammen byr på jackpot i V65-spillet

Ask Major er en av våre to bankere i V65-spillet i Drammen i kveld. Foto: Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

Det er jackpot i V65-spillet i Drammen i kveld og over èn halv million ekstra i sekserpotten. Her er noe av det vi kan by på til folket:







PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen













6 Ask Major (V65-1) kan se tilbake på en helt fantastisk sesong i 2019 med ni seire på 14 starter - så langt. Sist ble det V75-seier på Bjerke etter at Bork Odin-sønnen ble forsert via dødens til tet etter 500 meter. 5-åringen har vist solid utvikling i hele år og tåler også å gjøre en del selv underveis i løpene. At distansen er èn halv runde lengre denne gang, er normalt bare en fordel. Mot riktig motstand har vi god tro på ny seier. Banker nummer 1 for kvelden.







2 Cry Wolf (V65-6) har vært forfulgt av utur i det siste og fortjener utvilsomt en seier igjen. 4-åringen er herdet mot de aller beste i årgangen stort sett gjennom hele året og har trukket et perfekt annetspor bak bilen i kveldens løp. Selv med flere startraske konkurrenter rundt seg, tror vi han vinner dette fra dødens om nødvendig. Nest sist var han uheldig og galopperte i første sving i tøft V75-lag, mens sist så ble tempoet altfor dårlig. Det løpet kan glemmes. Banker nummer to for kvelden er nevnt.



















1 Zoot Va Bene (V65-4) har dønn riktige forutsetninger med førstespor bak bilen på en sprint i Drammen. Dersom den ni år gamle vallaken greier å forsvare sporet skal normalt vinnersjansen være god. Han var positiv som annen bak Mikkel H.R. på Klosterskogen i sin siste start og står perfekt inne i løpet grunnlagsmessig. Leder hele veien? Kan være en frekk banker.







3 Hønn Spik (V65-5) er bedre enn raden og må krysses på alle bonger i V65-5/DD-2. Spikeld-sønnen er variabel i prestasjonene ettersom han sliter med halsen fra tid til annen, men dersom han fungerer som han skal ser vi ikke bort i fra at han legger denne gjengen på rygg. Løsningen på kveldens femte løp?





