Elektrisk lunsjbanker i Boden

John Östman er aktuell i lunsjen i Boden fredag.

Her er noe av det vi kan by på fra banen i nord til dagens lunsjomgang:



4 Electric Eye Am (V65-5) er en tøffing som tåler å gjøre mye selv i løpene og som holder absolutt toppform for dagen. Den fem år gamle vallaken står med tre strake seire, der de to siste har kommet nettopp her i Boden. Dersom startfasen går greit og han går feilfritt hele veien, tror vi årets sjuende seier er et faktum. Dagens hovedbanker.

4 Hibovalle (V65-3) ser ut til å ha stabilisert seg i det siste, selv om det bare har blitt èn seier så langt på årets ni starter. 4-åringen er i stadig utvikling og kommer til start med dokumentert form. Sist så fullførte han solid til annen fra dødens på Solänget. Normalt en god vinnersjanse mot relativt overkommelig motstand.

5 Gun de Chanlecy (V65-2) er en spennende hjemmeekvipasje som trenes og kjøres av dyktige Hanna Olofsson. 3-åringen var tapper i nederlaget sist, mens han vant lett fra tet gangen før. Reprise her? Han må tidlig på bongen. Først og fremst 11 Love Me Bo imot?

6 Maffioso Face (V65-6) kan fort være løsningen på V65-finalen. Dette er snakk om en strtarask herremann som ytterst sjelden misser teten fra første rekke bak bilen - som nest sist da han ledet fra start til mål i et løp i finske Rovaniemi. Sist ble det meste feil, så den innsatsen kan glemmes. Tet fra start til mål er et høyst sannsynlig scenario. Opplagt kryss på alle bonger.

