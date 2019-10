En av årets beste V65-omganger fra Harstad

Tina Lagesen er aktuell i kveldens V65-omgang. foto_Roger Svalsrød_hesteguiden.com

Sportspills øvrige lørdagsmeny:

V75 Bergen: Praktfull V75-omgang i Bergen - du kan vinne 13 millioner

V75 lørdag/søndag: Se V75-sendingene gratis på Nettavisen

V4/V5 Klampenborg: Herlig lunsjgalopp på Klampenborg

Spillsenteret: Vi har vurdert lørdagens viktigste kamper

Tippetips: Tøff bortekamp for King og Bournemouth

Oddssingel Eliteserien: Lillestrøm vinner hatoppgjøret

Oddssingel PL: Uforståelig at Everton er favoritter

Oddsdobbel: Chelsea med oppsiktsvekkende statistikk på Turf Moor



Lerums SJOKKVINNER sørget for luketømming i V4-spillet 25. oktober!

8-valget Simb Triumph (V4-4) stod først på ranken, og solid info ble gitt. Den LILLE V4-bongen til Kr.160 satt som spikret, og betalte ut fine Kr.1 152,-. Tok du rygg på følgende info til Kalmar fredag?

V64-6 : 12 Simb Triumph – Er VELDIG bra, men blir likevel kraftig undervurdert i finalen. Sporet på en kjapp sprint trekker naturligvis ned, men motstanden er billig, og med tempo blir vårt drag skummel for noen og enhver. Så meget fin ut etter pause sist, og kom til mål med krefter igjen da. Kan blåse alt med tempo, og vi velger å varsle skarpt for denne bortglemte ideen.

Lerum med ny V4-fest - Kr.216 ble til Kr.4 168!

Alt av V4-bonger satt til Gävle 24. oktober, og den minste bongen på Kr.216 betalte altså ut Kr.4 168,- Nordsjø Odin kunne naturligvis ikke tape, og når godbiten, Lome Brage (3-valg), innfridde i finalen, ja, da ble det særdeles enkelt!



Lerum med LUNSJFEST på Axevalla 22. oktober!

V4-tipsene satt som spikret i lunsjen, og den MINSTE BONGEN på Kr.240 betalte ut meget fine Kr.3 466,-. Global Wonderland innfridde som en banker av stål!

Lerum med SUPEROBJEKTER på Solvalla 22. oktober! To elleve-oddsere stod først på ranken! Sjekket du vår info?

V64-1 : 4 Titan Igiro – Er bedre enn raden, og den skal ikke glemmes i omgivelser som dette. Nå sist fikk den aldri skikkelig fritt frem, og møtte da bedre hester enn dette. Gangen før viste den 11,3 s 800m, og den avsluttet klart godkjent da. Har trukket et fint spor, den er bra fra start, og får den først ryggløpet sitt, ja, da har den altså form til å skrelle. PLUKKES MED PÅ ALT!

V64-6 : 8 Linus Boy – Jevn finale hvor det kan være smart å plukke med seg noen hester. Vår ide kommer ut etter pause, og når Nurmos kommer ut med hester etter opphold så er dem klar å levere direkte. Linus Boy er en tøffing, den har vært matchet i vel så tøffe omgivelser som dette, og den er litt spennende direkte etter oppholdet. Det er NÅ denne skal spilles, neste gang kan den nemlig være oppbrukt…

Lerum med et SUPERSJOKK (odds 27,21) først på ranken i V75'en 20. oktober:

V75-5 : 15 Worth A Lot – Helskummelt og et flott hoppeløp venter. Her velger vi å plukke med oss en del hester. Draget hadde 0,6% av innsatsene på seg når vi la ut tipset, og det mener vi er 100% feil. Ble meldt rett ut i tøffe omgivelser etter et lengre opphold sist, og avslutningen via drøye spor likte vi skarpt. Er nok ytterligere forbedret til løpet nå, og med litt klaff på veien kan denne storskrelle.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen





Lyntoto er den enkleste måten å spille på hest på. Du trenger ikke ha peiling på hest for å spille. Du bestemmer kun hvor mye du vil spille for, og lar spillmaskinen velge ut en blanding av favoritthester og outsidere for deg.



V65-omgangen fra Harstad i kveld er nok den beste V65-omgangen fra den banen i år. Fyldige felt, bra hester i grunnlaget, og en spesielt mye bedre omgang enn dette er det ikke lett å få til i Harstad. Når det gjelder dagens beste banker så landet vi tilslutt på 12 Kor Kosen (V65-4). Har fått løp i kroppen etter pause, har en voldsom toppfart, og blir ikke enkel å stå i mot med OK rygger underveis. Gå ikke glipp av følgende:



V65-1 : 3 Flourlake’s Benjam – Er trolig helt overlegen her om den bare fungerer som den skal. Leverer den i nærheten av det den gjorde i Finland 16. september, ja, da skal det ikke være snakk om saken. Fullførte da meget oppløftende, travet 17,1/2100ma, og var fakta ikke helt bunnskrapt på det. Settes først i et ellers noe uoversiktlig løp. Var faktisk ute som et 7-valg når vi la ut tipset.

V65-2 : 11 Oliver GT – Klaffer det bare litt på veien, ja, da er denne MEGET spennende! Vi likte den skarpt etter pause sist, og da var den altså veldig uheldig. Ble nemlig dradd sjakk på siste bortre, og fikk «en mil» frem. Kom via femtesporet i siste sving, avsluttet formidabelt, og hadde vunnet det løpet enkelt uten den hindringen. Nå går den fort litt under radaren, men vi kan ikke gjøre annet enn å varsle skarpt. SKAL MED PÅ ALT!

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen



V65-3 : 2 Bella Vita – Dameløp, og med en GIGAFAVORITT i 1 Juliano Extreme. Må trolig gå med sko i kveld (et klart minus), og kan neppe forsvare innersporet sitt… Vår ide kommer ut i ny regi, det er gode rapporter på den, og dette kan fort dreie seg om tet og slutt. Motstanden er nemlig ikke knallhard, og leverer Bella Vita på sitt beste så trenger den ikke bli enkel å fange. OBS!

V65-4 : 12 Kor Kosen – Ble plukket ned av 11 Villdensky sist, men fikk da mye trykk på seg, og ble stum etter pause. Er normalt forbedret med en blåser i kroppen, den har HØY toppfart i kroppen sin, og vår feeling er at den kommer på lette bein tilslutt og avgjør til sin fordel. Meget flinke Tina Lagesen har vunnet med hesten flere ganger tidligere, og den er altså i de beste hender. MÅ BARE PRØVES I KVELD!

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen



V65-5 : 7 Shocking Icon – Vi liker offensive Stian Pettersen opp på denne, og her forventer vi full bøtt på startsiden. Har radet opp med fine innsatser på slutten, og en seier er nok ikke veldig langt unna. Kan ikke få et bedre løp grunnlagsmessig enn hva som venter i kveld, og denne må med på ALT! 5 Camilio – Er egentlig god nok i massevis, og hadde vært HET med form. Nå er formen usikker, og den er derfor kun en liten gardering.

V65-6 : 10 Valle Trym – Vi prøver oss med et ordentlig langskudd i finalen. Det har nemlig ikke vært toppform på favorittene, og skulle de igjen være noe under pari, ja, da kan det smelle i finalen. Hesten vi prøver oss med er god nok på kapasitet, og var helt OK i kulissene etter pause sist. Er normalt MYE forbedret til i kveld, den er god nok på kapasitet, og som omtrent uspilt plukkes den tidlig med.