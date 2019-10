En av årets beste V65-omganger på Biri

Visentini og kusk Glenn Kramer Stenberg. Fredag kjører HC Holm. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Endelig WEEKEND, og det er liten tvil om hvor det store HØYDEPUNKTET skjer. I morgen er det nemlig GULLJACKPOT I V75-SPILLET, og løpene går på høyoddsbanen Momarken. Når det gjelder fredagen så skal vi først til Eskilstuna hvor V65-lunsjen er i gang kl.12.45. Biri Travbane står for V65-omgangen om kvelden, og her begynner V65-1 kl.18.55. Umåker avrunder deretter med sin V64-omgang kl.19.30.



Biri byr på en mildt sagt knallfin V65-omgang denne fredagen, og her ligger det an til en meget hyggelig utbetaling. Bankervalget vårt stod mellom 4 Gigolo eller 3 Visentini, og etter å ha vært i tenkeboksen så landet vi på sistnevnte. Ellers finnes det flere spennende objekter, og vi anbefaler deg på det varmeste å ta rygg på følgende:

V65-1 : 4 Gigolo N.L. – Får gratis tet i innledningsløpet, og hvem av tilleggshestene kommer egentlig tidlig her? Ikke en på tillegget er hard nok i skallen til å gå frem å lage tempo, og vi er veldig inne på at Høitomt kan få styre og stelle litt i tet. Gikk PIGG i mål etter veldig sene luker nest sist, og den fikk heller aldri sjansen sist. Ligger ordentlig i skorpen, og det er NÅ denne skal spilles!

V65-2 : 12 Arya – Gikk STRÅLENDE i kulissene etter et lengre avbrekk sist, og kom dessuten til mål med krefter igjen. På klokken stod det faktisk 14,2 s 1000m… Kommer her ut i svært billige omgivelser, og denne trenger ikke å være helt «kald» om det skulle klaffe litt på veien. Prøves som et mulig supersjokk! 8 Mia Vince – Feilet sist, men gikk en sterk sisterunde i debuten nest sist. Er en ung hoppe som hele tiden utvikler seg, og den er selvskreven på bongen.

V65-3 : 7 Mo Fakso – Feilet i angrep sist, tapte MYE, men kom formidabelt tilbake, og den fikk to pluss i kanten av oss. På klokken stod det 27,1 s 1100m med krefter igjen. Drar stor fordel av et lite felt, og Høitomt som kjørte den nest sist er tilbake i «jolla». Vi tror på en stor sjanse, og går den som sist er det vel kun galoppen i mot. SPILLES!

V65-4 : 11 Smedpål – Var veldig bra på denne tiden i fjor, og den var også mer stabil. Raden nå er som vanlig full av G’er, og det er jo aldri en hest man kan stole fullt ut på. Er dog bedre enn raden, og den kan ikke få et mye bedre løp enn dette når det gjelder motstand. Har en meget fin sjanse uten tull underveis, og den er helt klart spillbar.

V65-5 : 3 Visentini – Var klart bra etter pause sist, og tapte da kun for tøffingen Djarpur Dry. Hadde man plassert den hesten inn her så hadde den vært bunnspilt i totoen. Er normalt ytterligere forbedret med et løp i kroppen, og selv om den er noe tøffere ute i grunnlaget så er dette en billig oppgave for vår soleklare tipsener. Er dessuten LYNRASK fra start, og her vil nok HC Holm klemme til mot 1 Bear Man innpå den første svingen. Skulle Visentini komme seg foran, ja, da er dette løpet normalt kjørt… SPILLES!

V65-6 : 12 Tripsson ØK – Fant en helt spinnvill form på samme tid i fjor, og den sprintet blant annet 21,5/1609ma i november. Liker seg altså når det blir kaldere i været, og den innfridde lekende lett som vår godbit sist. Motstanden nå skremmer ikke, og den burde ha en knallfin sjanse å runde alt påny. Må bare prøves igjen da det fakta er litt odds i den enda.