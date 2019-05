En Cool V65-banker fra Adrian

Cool Counter M.E. og kusk Adrian Solberg Akselsen. Torsdag kommer de ut på Klosterskogen. løp. Foto: Anders Komngsrud/www.hesteguiden.com.

Sportspills øvrige torsdagsmeny

V4/V5 Bro Park: Utfordringer til lunsj

V4 Bergsåker: Fire monteløp til lunsj

V65 Øvrevoll: Det går mot store kroner på Øvrevoll



Det er en mildt sagt hektisk torsdag som venter, og her er det virkelig mye å glede seg til. Allerede kl.10.30 blir det lunsj på Bro Park, og her venter det både en V4 + V5-omgang. Bergsåker står så for den svenske lunsjen kl.12.20, før vi igjen skal til Sverige, og da en ny V64-omgang med start kl.14.50. Det er på Jägerso dagens V64-omgang kjøres. Øvrevoll innleder kvelden med sin V65-omgang kl.18.30, før det er Klosterskogen som avrunder med sin V65-omgang kl.19.35.

Lerum med solide V64-tips til Eskilstuna 28. mai!

Undertegnede serverte nok en gang solide tips til Sverige, og det ble FULLKLAFF for den største bongen pålydende Kr.1 800 denne tirsdagen. Hele Kr.10 013 kunne man hentet om man hadde tatt rygg på den bongen. Fabulous Journey innfridde som en banker av stål, og Argbiggan (3-valg / BANKER I DD) innfridde som en ordentlig godbit! Du gikk vel ikke glipp av følgende info:

V64-5 : 8 Argbiggan – Slo over i passgang tilslutt sist, noe den også gjorde i fjor når den gikk uten sko på alle fire. Var dog ikke noe dårlig i årsdebuten sist, og den var nok ikke helt tom over mål. Er i bunn og grunn en KNALLGOD HOPPE, og den er fakta ikke sånn veldig langt bak de beste i årgangen. På ren kapasitet er den best, og når balansen er fikset til denne starten burde den også holde seg i trav hele veien. Tåler å bli brukt underveis, og vi må bare tro mye på denne frekkisen! BANKES FREKT PÅ DD!

Vi liker disse V65-omgangene på Klosterskogen, og spesielt dette med at hestene får sjansen via det ledige innersporet på oppløpet gjør løpene på denne banen ekstra spennende. Når det gjelder dagens omgang så er det et solid potensial i den, og når dette tipset ble lagt ut så var fakta ikke vår banker noen favoritt... Vi tror dog KNALLHARDT på 2 Cool Counter M.E. i V65-3, og den skal gi oss pengene i kveld! Gå ikke glipp av følgende:



V65-1 : 9 Mo Oda – Har fått et par løp i kroppen etter pause, og nå sist var den bunnsolid i nederlaget. Gjorde da jobben på utsiden selv, og travet altså 30,9/2100ma i Drammen. Det er bra! Er trolig ytterligere forbedret til denne starten, og fra et spennende smygspor er vi litt inne på at dette kan bli riktig. PASSES! PS. 8 Huseby Snuppa – Har levert to fine løp på slutten, og den blir hardt betrodd. Glem dog ikke at dette tidligere har vært en notorisk galoppør, og de to siste startene på denne banen har endt med DG…

V65-2 : 5 Jolanta – Her blir 7 Next Game av en eller annen merkelig grunn kolossalt hardt betrodd. Helt klart en fin montehest, men likevel en hest vi overhodet ikke stoler på når det gjelder stridsmoralen. Draget vårt er veldig god under sal, og glem ikke at sist Liv Pedersen red denne (12. april 2019) så holdt den lekestue med Next Game… Jolanta var da lynrask ut bak bilen, og Liv Pedersen kommer med garanti å ikke gi bort dette løpet bort til storfavoritten. MÅ BARE PRØVES!

V65-3 : 2 Cool Counter M.E. – Blir dagens klare banker for oss. Dette er slett ingen dum hest, og den har altså fått to løp i kroppen etter pause. Den gikk solid i kulissene nest sist (11,5 s 300m) med krefter igjen. Nå sist ble den veldig offensivt kjørt av Vidar Hop i dødens, og den var på vei til å fullføre meget sterkt før galoppen kom like før mål. Hadde travet ca 15,5/2100ma uten den galoppen, og det fra dødens… Her blir det gratis tet, tempoet blir MYE roligere, og vi tror altså HARDT PÅ TET OG SLUTT! ALL IN!

V65-4 : 1 Jentefuten – Spurtet fint nest sist, mens den ble sjenert, og senere galopperte sist. Vi føler den stadig er bedre enn raden, og fra en mildt sagt spennende utgangsposisjon burde dette bli riktig. På ren kapasitet duger den godt, og når den trolig også får det fine løpet her, ja, da er den verdt et forsøk. Slår til som et deilig frekt objekt?

V65-5 : 6 Lins Above – Helskummelt løp med mange ikke så altfor gode hester. Vår ide har fått to løp i kroppen etter pause, og den virker å være på vei mot formen. Nå sist fikk den aldri sjansen, og ble sittende bom fast med krefter igjen på tanken. Var i veldig bra form på samme tid i fjor, og den vant også et løp da. Er veldig kjapp ut, og med klaff på startsiden så duger denne godt i et billig løp som dette. OBS!

V65-6 : 10 Vetle Petter – Venter vi stadig litt på, og er fakta veldig inne på at storformen ikke er langt unna. Fullførte klart bra i tøffe omgivelser sist, og kom i mål på en svært god tid. Fant superform i juni i fjor, og tok fire strake seire i juni/juli. Møter en relativt sliten gjeng i kveld, og med den minste flyt skal mulighetene være gode. MÅ MED PÅ ALT!