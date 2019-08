En Oscar-vinner på Øvrevoll

En innholdsrik torsdag venter for vi som er glad i å spille på trav og galopp. Moroa begynner som vanlig i Sverige, og da med en V4-lunsj kl.12.20. Løpene kommer fra Örebro. Om kvelden er det Øvrevoll som er først ut med sin V65-omgang kl.18.30. Glem heller ikke at det blir V4 på Øvrevoll i kveld, og da med start kl.19.20. Bergen står for V65-omgangen innen travet, og som vanlig om torsdagen begynner V65-løpene kl.19.35. DET ER JACKPOT I BERGEN OG DET LIGGER 318 496 EKSTRA I SEKSERPOTTEN!



På Øvrevoll sist torsdag ble det fullklaff for den store flate bongen (fire andeler a Kr.750), og den betalte ut knallfine Kr.17 732,-. Nå jakter Birger og Morten videre på sin hjemmearena, og da med følgende:



Vår banker på Øvrevoll torsdag er 8 Theatricals Oscar i V65-2. Det er et maidenløp, som betyr at ingen av hestene har vunnet løp. Men hvis vår Oscar går like bra som nest sist, skal han bare vinne. 2400 meter sist var for langt, nå er distansen helt grei. Med Carlos Lopez på ryggen tror vi på seier og tur til vinnerpaddocken.

I V65-3 har v god tro på 11 Otama Mareld. Hun vant forrige torsdag, og selskapet nå er slett ikke verre. De tre kiloene hun fikk for seieren, kommer ikke på før neste gang, da vektene var satt før siste start.

V65-5, V4-3 og DD-1 er Derby Trial, den siste testen før Norsk Derby 25. august. Men de beste hestene har valgt andre veier frem til den store dagen, så det er ikke den helt store klassen. Vi tror 1 Tinolo, 4 Nathless og 7 Bosmann bør være de tre som skal gjøre opp om seieren. De øvrige løpene er ganske så åpne, så det blir temmelig sikkert en brukbar utbetaling.