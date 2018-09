En storm slår alle på Biri

Kuven Storm og Magnus Teien Gundersen er aktuelle i V65-spillet på Biri. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Søndagens soleklare sportslige og spillemessige høydepunkt er naturligvis V75-omgangen på Solvalla. Den inneholder både Kriteriet med 2 mill SEK til vinneren og OaksKriteriet og det er fantastisk fine finalefelt. Men det skjer også andre ting og det er blant annet en meget spennende galoppsøndag i Gøteborg med både V4 og V5 og til kvelden er det internasjonal V65-omgang på Biri.

Leirvåg med ny klaff på sin favorittbane

Leirvåg serverte igjen meget gode tips på Leangen lørdag. V4-bongen med en innleveringspris på 1 180 kr betalte ut storfine kr 25 339. I V5-spillet kammet vi med oss "alt"! Den lille bongen på kr 180 satt nemlig som støpt, og her kunne man hente ut knallfine kr 5 876. Våre galoppeksperter fortsetter også å levere fra øverste hylle, og i V4-spillet på Klampenborg betalte bongen på med innl. pris på kr 1 716 ut meget solide 14 640 kr.

En strålende omgang fra Biri venter, og det er stort potensial. Sjekk ut følgende analyser:

V65-5: 8 Kuven Storm. Dette blir dagens beste banker fra meg. Det er en liten risiko ved det, og det er om kusken velger å ikke kjøre fra start. Det vil dog overraske meg om han ikke gjør det. Hesten er veldig rask bak bilen, og med mange enten formløse eller rett og slett trege hester i første rekke, bør Kuven Storm være tidlig å finne i front - om kusken satser fremover og ikke tar opp. Kuven Storm debuterte nemlig for Heidi Moen sist, og hvilket inntrykk det var på 5-åringen. Satt bom fast til det gjenstod 50 meter igjen, men rakk å spurte flott til andrplassen. Det virker som dette kan bli en ny slager for Heidi Moen. Sistnevnte har jo gjort Valle Mattis til en vinnerhest den seneste tiden. Kuven Storm skal være best i dette løpet, og jeg går all in i alle spilleformer.

V65-1: 10 Fast Track er spilt på over 70 prosent søndags morgen. Jeg tror ikke hesten vil bli så stor favoritt klokken 18:15 i kveld. Til nå så har Fast Track imponert. Han har startet to ganger for Anderssen og Malmin og innfridd til det fulle begge gangene. Det er en liten, rask og ærlig traver dette. Trolig så vil denne nå ganske så langt. I dag møter han noen ordentlig kapable konkurrenter og det er bakspor. Dette gjør nok til at vi vil prøve i mot favoritten.

Først vil vi varsle for 2 Global U. Neverknow. Denne har slitt i regi Ole Johan Østre, men nå sist i Sverige, etter en fem måneders pause, fikk han vist hvor god han er. Satt da bom fast med det som så ut som masse vinnerkrefter. Jeg likte inntrykket utrolig godt. Om han går feilfritt fra start i dag og er tidlig å finne i tet, så blir det ikke enkelt for favoritten.

I tillegg får 6 Concerto De Lou og 7 Riva Renn plass på alle bonger. Sistnevnte er mer enn god nok, og er virkelig på gang nå.

V65-2: 2 K.M Labour Boy er god. Og 4-åringen debuterte for Karina Vudduaune på Bjerke senest. Her galopperer hesten bort en seier på oppløpet. Revenue-sønnen så ut som en sikker vinner da hestene tok fatt på den siste svingen, men han ble rullete inn på oppløpet. I dag er det andre starten for nevnte Vudduaune, og det lukter at noen endringer er gjort. Jeg tror hesten er forbedret med løpet sist i kroppen. Han er meget rask ut, og er feltets mest spennende - uten tvil. Ingen av de andre konkurrentene har imponert noe særlig. K.M Labour Boy er og meget rask fra start. I mine øyne så er dette en god sjanse.

6 Gaius B.R får plass på de to største bongene. Dette er en kapabel traver, men sliter med å få det til. På den aller største bongen så får både 3 Strong Chili og 4 Alpha Credit R.R plass.

V65-3: 6 Helten er riktig favoritt i dette løpet, og jeg var en stund inne på å bankerspille hesten. Men to galopper på slutten, pluss dagens sjettespor gjør meg betenkt. Det vil trolig bli veldig drøye spor rundt den første svingen, og det kan fint bli en ny galopp på kapable Helten. Uten galopp er vinnersjansen god, men jeg stoler ikke fullt ut på han i dag.

3 Riga Viktoria har stor kapasitet, og de dagene hun traver bak bilen er hun rask. Trolig så blåser hun til tet, men det er ikke enkelt å holde henne i trav. Gjorde et strålende løp på Bjerke nest sist etter galopp i starten. Dag Sveinung Dalen har godt tak på henne, og ekvipasjen må virkelig passes her. 1 Perle Vilja blir overflydd her, men med klaff underveis er denne god nok. Hoppa gjorde et kanonløp på Biri sist. Hun tapte mye i starten, men inntrykket etterpå var noe av det bedre jeg har sett av henne. 2 Kaptein er og god nok, men det stemmer ikke ofte. Hun tok en enkel V76-seier femte sist, mens hun gikk strålende til tredjeplassen bak Rådim Faksen og Møller Tor, med innlagt galopp, fjerde sist. Femtehesten er 10 Tangen Marte.

V65-4: 3 Demerara skal være feltets favoritt her. Hoppa er i strålende form for tiden. Undertegnede er noe usikker på om hoppa tar en lengde på 2 Elken Secret Love. Og gjør hun ikke det, slipper da Steinseth teten? Jeg tror egentlig det, da sistnevnte har usikker form. Demerara i tet blir veldig vanskelig å slå i dag. Hun satt nemlig bom fast sist på Momarken og så svært fin ut da åpningen kom rett før mål. For de frekke er dette en aktuell bankerkandidat.

Merk også at V5-spillet starter opp i dette løpet.

V65-6: 3 Place Your Bet. Jeg er inne på at, om denne åpner på sitt beste, så er det gode tetsjanser. Da er dette en veldig fin vinnersjanse. Dagens forutsetninger er fine. Rett etter løpet sist synes jeg ikke inntrykket på hesten var noe særlig, men Austevoll, som kusket, dempet voldsomt på tempo underveis. Da var det rett og slett ikke så lett å få fart på Place Your Bet igjen. Hesten gjør en god innsats, og holder unna for en så god hest som Teddy Boy O.K. Regnes som favoritt.

8 Miracle Tile. Hvordan Kristian Malmin kjører dette løpet er ikke enkelt å si, men jeg håper han sender fremover direkte. For hoppa kan vinne dette fra dødens. Kusk Malmin slapp fra seg teten til Calina i hoppederby, og det er forståelig. Men hadde man vist på forhånd at Miracle Tile skulle være så god for dagen, hadde man garantert valgt å svare. Hoppa satt nemlig bom fast med masse vinnerkrefter spart. Inntrykket var ekstremt fint. Det blir svært spennende å se hesten her. Regnes naturligvis på alle bonger.

1 Fender Boko er siste hesten som får plass på bongene. Jeg vurderte å spille uten, men han får en sjanse til. Han var tross alt veldig fin nest sist til enkel seier.