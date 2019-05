Enorm V65-jackpot med 1,9 millioner ekstra

Eirik Høitomt kjemper om VM-GULLET for travkusker på fredag. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Denne fredagen er det MYE ekstra penger å spille om! Allerede kl.12.45 braker det løs med dagens store høydepunkt! En av årets største V65-JACKPOT i lunsjen venter, og det ligger altså over 1,9 millioner ekstra i sekserpotten. Løpene kommer fra Gävle. Jarlsberg står så for den norske V65-omgangen kl.18.55, før Solänget avrunder med sin V64-omgang kl.19.30. Det er også JACKPOT i kveldens V64-omgang, og her ligger det over 900 000 ekstra i sekserpotten!

Lerum med solide V64-tips til Eskilstuna 28. mai!

Undertegnede serverte nok en gang solide tips til Sverige, og det ble FULLKLAFF for den største bongen pålydende Kr.1 800 denne tirsdagen. Hele Kr.10 013 kunne man hentet om man hadde tatt rygg på den bongen. Fabulous Journey innfridde som en banker av stål, og Argbiggan (3-valg / BANKER I DD) innfridde som en ordentlig godbit!

VM for travkusker skal avgjøres i dagens lunsj fra Gävle, og Eirik Høitomt er med i kampen om seieren. Ulf Ohlsson fra Sverige leder med 166,5 poeng, mens Høitomt ligger på fjerde med 151 poeng. Som om ikke dette er nok spenning så er det også en VOLDSOM V65-JACKPOT med over 1,9 millioner ekstra i spillet! Her er det altså MYE å glede seg til, både sportslig og spillmessig! Gå ikke glipp av følgende:



V65-1 : 4 Jackpot Band – Har en svært passende oppgave foran seg i innledningen, og dette kan fort dreie seg om tidlig tet og slutt. Gikk fullt godkjent fra en kald utgangsposisjon sist, mens den nest sist var bunnsolid til seier på en meget god tid. Kusken er god, og dette ser rett og slett veldig riktig ut på forhånd. Lar seg rett og slett ikke stoppe?

V65-2 : 1 Hägern TH – Er egentlig god nok i massevis, og med Høitomt opp så er i hvertfall vi på vakt. Nå sist ble alt aldeles feil, og det klaffet heller ikke nest sist. Står nydelig inne i dette løpet, den er ikke så verst fra start, og viser den bare litt form så burde den dukke opp på foto. Prøves som et helfrekt objekt i et løp hvor det er et ganske solid skille på hestene.

V65-3 : 1 Johana Baker – Hadde vi hatt en toppkusk i jollen her, ja, da kunne vi anbefalt et bankerspill. Dette er nemlig en hoppe under veldig fin utvikling, og sist gikk den 13,4 s 800m til sikker seier. Har vært litt variabel fra start, men nest sist føk den til tet før galoppen kom… Skulle det bli tet så er dette hesten og slå, og vi iler til med tipsnikken!

V65-4 : 2 Kolar Vicken – Er en «kalding» som vi er klart inne på vil passe Eirik Høitomt som hånd i hanske. Nå sist trykket den seg til tet ca 1700m fra mål, og stakk unna direkte. Feilet som vinner i den siste svingen, men kom knallsterkt tilbake nedover oppløpet. Viste 25/600m når det ble kjørt som raskest, og feelingen er at denne er klart bedre enn det grunnlaget den har på konto. Fra et perfekt spor bak bilen er den sikret et bra opplegg, og den er verdt et forsøk som et mulig sjokk. OBS!

V65-5 : 5 Katinka – Burde være litt spennende her, og feilfritt er den med garanti på foto. Den avsluttet bra i tøffere omgivelser enn dette etter pause nest sist, mens den sist var borte før moroa var i gang. Kan løse kjapt ut bak bilen, og her må bare kusken ladde til direkte. Slår til som et frekt objekt?

V65-6 : 7 Vine Vision – Var solid i comebacket sist, og den fullførte meget fint bak gode Frankenstein AM. Er normalt sett ytterligere forbedret til denne starten, og mot en veldig overkommelig gjeng må sjansene være gode. Er en klart motivert favoritt i finalen.