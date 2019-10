Eskilstuna med en svært spennende V65-omgang til lunsj

Jorma Kontio er aktuell i fredagens lunsjomgang. Foto Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

Endelig WEEKEND, og det er liten tvil om hvor det store HØYDEPUNKTET skjer. I morgen er det nemlig GULLJACKPOT I V75-SPILLET, og løpene går på høyoddsbanen Momarken. Når det gjelder fredagen så skal vi først til Eskilstuna hvor V65-lunsjen er i gang kl.12.45. Biri Travbane står for V65-omgangen om kvelden, og her begynner V65-1 kl.18.55. Umåker avrunder deretter med sin V64-omgang kl.19.30.



Lyntoto er den enkleste måten å spille på hest på. Du trenger ikke ha peiling på hest for å spille. Du bestemmer kun hvor mye du vil spille for, og lar spillmaskinen velge ut en blanding av favoritthester og outsidere for deg.



Eskilstuna serverer solide utfordringer til lunsj, og det vil overraske oss mye om dette ikke ender med svært store kroner til dem med riktig V65-rekke. Dagens beste banker har vi spart til finalen, og her må vi bare tro MYE på talentet 14 Baritone Artist. Denne har blitt matchet mot de beste i årgangen, og går ned flere klasser når det gjelder motstand nå. ALL IN! Ellers er det bare å ta rygg på følgende snadder:

V65-1 : 2 My Sweden – Her blir 1 Cash Cowboy hardt betrodd, men vær OBS på at det ikke er Svante Båth som trener lengre, og aksjonen var dessuten ikke som best tilslutt sist den var ute… Vår ide har gjort tre fine løp etter et lengre opphold, og viste nest sist at den er veldig kjapp i vei. Har knallfine betingelser foran seg nå, og vi iler til med tipsnikken.

V65-2 : 11 Fame Suspect – Monteløp. Vår ide trenger ikke å bli veldig mye spilt, men fakta er at den er BETYDELIG bedre enn raden, og gikk strålende etter startgalopp sist (trangt spor). På klokken stod det 15/2000m. Her er den dønn riktig ute når det gjelder motstand, og den dukker opp helt der fremme om alt går riktig for seg. PASSES!

V65-3 : 6 Spectre – Er ingen stjerne, men det finnes det heller ikke i dette feltet. Spectre har fått fire løp i kroppen etter et lengre opphold, og den har gjort flere OK løp. Er kjapp i vei, og her kan det bli tet/rygg leder. Gjør seg med garanti ikke bort i et løp som dette om det bare klaffer underveis, og som lite spilt er den litt spennende. OBS!

V65-4 : 10 Timetobelucky – Har en smellfin oppgave foran seg i dette amatørløpet, og den er HET med bare litt klaff underveis. Var knallgod i nederlaget sist, og da gikk den altså 15,2/2140ma fra dødens… En tilsvarende prestasjon her betyr at den er på foto, og også har en knallgod sjanse å vinne løpet. Skal stå først på ranken, og det er en banker for de som ønsker å ta en sjanse.

V65-5 : 6 Bear Victory – Er i FLOTT form, og sist så leverte den en HELPIGG avslutning. Kom da til mål med krefter igjen, og den fikk et stort pluss i kanten av oss. Minuset er at den kun er middels pluss fra start, og den kan derfor havne på vingel. Vi nøyer oss derfor med å førstetippe den, og avstår fra et bankerspill.

V65-6 : 14 Baritone Artist – Har faktisk ALDRI fått vinne, men dette er en enormt god 4-åring som har gjort flere knallgode løp i helt andre omgivelser enn hva den støter på i lunsjen. Var for eksempel helt RÅ i nederlaget mot Campo Bahia fjerde sist, og den har kapasitet som er helt oppunder de beste 4-åringene i Sverige. Kommer nå ut etter et lite avbrekk, men den er garantert satt opp for å prestere bra direkte, og vi kan ikke gjøre annet enn å tro mye på den i finalen. Dette løpet skal den rett og slett bare vinne!