Favorittparade på Bjerke

En jublende glad Øystein Tjomsland idet Philip Ess vinner Svensk Kaldblodsderby i Østersund. Foto: Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

En ny flott trav- og galoppuke står foran oss. Både mandag, tirsdag og onsdag er det trav på Bjerke med klasseløpskvalifiseringer til den den store Klasseløpshelgen som finner sted om snaue 14 dager. Det er Klosterskogen som er vertskap for lørdagens V75-omgang her hjemme, mens Jägersro byr på svensk travderby og internasjonal V75 søndag.

Mandagen innledes med fransk mandagslunsj på Jarlsberg, før Åmål overtar med V4-lunsj fra Sverige. Bjerke har V65 her hjemme og der er det kvalifiseringsløp som gjelder, mens Halmstad byr på V64 fra Sverige med jackpot og 469 217 kr ekstra i sekserpotten.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. OBS: Grunnet tekniske utfordringer med oppsett av V6-ekspertbonger må disse spres i tre spillbokser. I denne spillboksen finner du vårt 160 kroners forslag. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Tre dager på rad skal Bjerke i sving med kvalifiseringer til klasseløpshelgen som kjøres neste helg. I kveld skal det kjøres tre kvalifiseringsløp til Hoppederby for kaldblodshestene, det skal kjøres tre kvalifiseringsløp til Derby for kaldblodshestene og det skal kjøres tre kvalifiseringsløp til Hoppekriteriet for varmblods. Det er meget store favoritter på farten og jeg lanserer derfor samlebonger i både V65 og V5. I V65 velger jeg kun å spille etter seks rette, såkalt V6. Det betyr at dersom kupongene går inn med seks rette, får man dobbelt opp av seksere.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. OBS: Grunnet tekniske utfordringer med oppsett av V6-ekspertbonger må disse spres i tre spillbokser. I denne spillboksen finner du vårt 480 kroners forslag. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Dobbel Hamre i innledningen

De to første V65-løpene i kveld er kvalløp til Hopperderby for kaldblods og Frode Hamre har storfavoritten i begge. I V65-1 skal endelig 10 Karmland Anna slippe å hente tillegg på sine jevnaldrende. Normalt skal det være grei skuring og seier. Jeg spekulerer ikke og 10 Karmland Anna i V65-1 blir min første banker.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. OBS: Grunnet tekniske utfordringer med oppsett av V6-ekspertbonger må disse spres i tre spillbokser. I denne spillboksen finner du vårt 960 kroners forslag. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Edel normalt overlegen

I V65-2 er det 9 Ness Tjo Edel som blir storfavoritt. Denne hoppa har ikke gjort mye feil siden hun ankom Hamre-stallen for noen måneder siden og allerede sprunget inn over 500 000 kr i år. Slo nestfavoritten 2 Eldteksa med rundt 40 meter i finalen av det svenske Hoppederbyet og må være syk for ikke å vinne V65-2 i kveld.

Duo i V65-3

I V65-3 er igjen Tom Erik Solberg favoritt, nå med egentrente 4 Valle Ask. Fjorårets Kriterievinner har faktisk ikke vunnet løp på seks starter i år, men er matchet mot Derby og formen er på oppadgående. Det er Jan Olov Perssons seiersmaskin 2 Månlykka A.M. i mot i kveld og disse to skiller seg klart ut i V65-3.

Mer Persson i V65-4/V5-1

Jan Olov Persson har en armada av gode kaldblodshester og hans beste 4-åring, den heter Tekno Eld. Nå måtte denne strekke våpen for en fantastisk opplagt Philip Ess i det svenske Kaldblodsderbyet for et par uker siden, men Tekno Eld var meget god toer. Har vunnet 15 av 22 løp i karrieren og normalt leder hesten V65-4/V5-1 fra start til mål. Jeg velger likevel å ta med "oppkomlingen" 9 Grislefaksen G.L. på de større V6 og V5-forslagene, Mjølnerød-traveren satt bom fast i rygg på nettopp Tekno Eld sist på Bergsåker og 2600 meter er trolig en klar fordel for denne.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Tjomslands kanon vinner

Øystein Tjomsland har hatt noen strålende sommermåneder med sine stallhester, og den største seieren kom i det svenske Kaldblodsderbyet i Østersund for en måned siden, når Philip Ess ledet fra start til mål. Har startet en gang etter det og gjorde da et strålende løp til andre bak Tekno Eld på Bergsåker etter dødens på denne det meste av veien. Støter på noen brukbare konkurrenter i V65-5/V5-2/DD-1, men har vist seg fantastiske takter den siste tiden og leder normalt fra start til mål. 3 Philip Ess blir banker i alle spilleformer, også i DD-spillet.

DD-dobbel til Tjomsland

Den godeste Tjomsland har også klare ambisjoner med 2 Thankful i V65-6/V5-3/DD-2. Treårshoppa gjorde et kanonløp i Drammen sist etter en strevsom sisterunde. Klarte ikke å utfordre 1 Delight Classic da, men fikk et mye tøffere løp. I DD-spillet spiller jeg kun en rekke i kveld. 3 Philip Ess i DD-1 og 2 Thankful i DD-2.



PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

I V65 og V5 tar jeg naturligvis med også 1 Delight Classic og på de to største V65 og V5-forslagene, streker jeg også for dypvannsfisken 10 Rebella Matters. Skulle det bli kjøring mellom de to forhåndsfavorittene, ka kanskje Pål Buers talentfulle hoppe melde seg på i seierskampen.