Feilfritt er det en vinner

Gunnar Austevoll kjører vår banker på Jarlsberg fredag kveld. Foto: Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

Vi innleder weekenden fra Sverige, og det er grensebanen Årjäng som står for dagens V65-omgang kl.12.45. Om kvelden er det Bro Park som er først ut kl.18.20, og i kveld blir det både V5 + V4 på galoppen. Deretter skal vi til Jarlsberg hvor V65-1 begynner kl.18.55. Høydepunktet denne fredagen skjer i Sverige, og da fra Kalmar hvor det er JACKPOT I V64-SPILLET! Hele 906 029 ligger ekstra i sekserpotten, og moroa starter kl.19.30.



Det store HØYDEPUNKTET denne weekenden skjer på Färjestad lørdag hvor det altså er duket for en SAFTIG V75-OMGANG MED GIGAPOTT! Her kan du vinne enorme 24 millioner, og våre oppdaterte tips blir lagt ut fredag ettermiddag.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen.

1 Huseby Snuppa (V65-4) hadde en dårlig dag sist, så det løpet er det bare å glemme. Hoppa fungerer etter rapportene å dømme fortsatt veldig bra i trening og har en fin oppgave foran seg i kveld. Hun er kjapp fra start og er normalt sett travsikker. Fra tet skal det være hesten å slå! Vår hovedbanker for kvelden.



PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen.







5 Lovato America (V65-5)

5 Lovato America (V65-5) er en spennende nykommer som gjør sin første start i regi Erik Killingmo. 5-åringen ga et fint inntrykk i prøveløpet på Bjerke i midten av juli og blir utstyrt med amerikanervogn og skal gå skoløs på direkten. Vi blir ikke overrasket om dette er snakk om en vinner første gang ut!



7 Exciting Chip (V65-6) dro opp angrepene og fullførte strålende til tredje i V75 på Bjerke i sin siste start under Klasseløpshelgen for snart to uker siden. 11 Galaxy W. vant det løpet. Nå står vårt bud i løpet sjanseartet til, men hun tåler å gjøre litt selv på veien og må så absolutt regnes med vinnersjanse etter innsatsen sist.



PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under.