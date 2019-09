Feit jackpotomgang i Drammen

Formsterke Xita Lavec med trener og kusk Olav Mikkelborg har en flott oppgave foran seg i V65-5/DD-1 i Drammen i kveld. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

En gnistrende søndag står foran oss med solide jackpotomganger både i V64-galoppen fra Klampenborg og V65-omgangen i Drammen. I tillegg er det gedigen V75-omgang fra Jägersro med Svenskt Derby og Svenskt Oaks som store sportslige høydepunkter. Klampenborg er først ut og her er det altså jackpot i V64 med 490 360 SEK ekstra i sekserpotten. Søndag kveld er det så internasjonal V65 i Drammen, også her med JACKPOT og hele 511 403 kr ekstra i sekserpotten.

Og det er nettopp Drammen det heretter skal handle om i denne artikkelen. Her er det altså internasjonal V65 med hele 511 403 kr ekstra i sekserpotten. Spillestopp i Drammen er kl 18.15. Det er godt med store favoritter på farten i kveld. Både 1 Riva Renn i V65-1, 2 Xita Lavec i V65-5 og 1 Spang Ole i V65-6 blir store favoritter i sine respektive løp. Jeg tror også mye på disse, men velger sistnevnte som min hovedbanker.

Perfekte forutsetninger i V65-6

Når det gjelder 1 Spang Ole så er dette en vinnerhest med 5 seire på 11 starter. Vallaken gjorde en start på Biri 19. mai, men fungerte ikke den dagen. Tre måneder senere var hesten tilbake i løpsbanen i et V65-løp på Jarlsberg. Sammen med Vidar Hop tok hesten en meget enkel seier. Kom så ut i et lunsjløp i Drammen forrige torsdag og var helt overlegen vinner da og var enda bedre enn i seiersløpet ti dager før. I kveld står Kihle-hesten perfekt til på strek og det skal være tetgaranti. Støter på flinke 4 Valle Gulla som starter 20 meter bak, men Vidar Hop bak en vinnerhest i Drammen, det er gode papirer. Jeg tror på seier og bankerspiller 1 Spang Ole både i V65, V5 og DD.



Mikkel hele veien

Veldig god vinnersjanse bør det også være for Olav Mikkelborg og 2 Xita Lavec i V65-5/DD-1. Hoppa ledet et V65-løp på Biri fra start til mål på enkleste vis i sin siste start. Støter på noenlunde like overkommelig motstand i kveld og uten galopp, er det normalt tet og slutt som gjelder. I kveldens DD-spill velger jeg derfor å gå all-inn på rekken 2 Xita Lavec i DD-1 og 1 Spang Ole i DD-2.



I V65-spillet bankerspiller jeg 2 Xita Lavec på de to minste V65-forslagene. Men tar med 5 Hands Up på de to største. Denne satt i lederryggen på Xita Lavec på Biri sist, men kunne ikke utfordre. Skulle storfavoritten røre det til med galopp, er det Hands Up som har de beste kortene. Jeg tar også med 8 Lightning McQueen på det største. Vallaken vant fra samme startspor sist på Biri, men det er tyngre fra åttendespor i Drammen.

Favorittseier også i V65-1

Det er "fare" for at også 1 Riva Renn innfrir sitt tunge favorittstempel i V65-1. Hoppa til Stian Eilefsen jakter sin fjerde strake seier i kveld og fra førstespor bak bilen, skal det være bra muligheter for at hun forsvarer det sporet. Da er mye gjort. På det minste V65-forslaget bankerspiller jeg også 1 Riva Renn i V65-1. På de øvrige V65-forslagene dobler jeg dog bongene med formsterke 4 Katie Mae. Hun er kanskje ikke tøff nook til å ta ned Riva Renn fra dødens, men dyktige Eirik Høitomt vil nok prøve å unngå den posisjonen.

De beste er stort sett best i monte

V65-2 er et monteløp og de beste rytterne sitter på de mest betrodde hestene. Ergo står trolig seieren mellom 7 Troll Svenn (Helene Kolle), 10 Hellin Faxen (Kristine Kvasnes) og 5 Solkongen (Siv Emelie Løvvold). Men jeg plukker også med 8 Jærvinn S.K (Johanne Ulrica Øveraasen). De fire ser ut som et sterkt lås i V65-2.

Toppform for Tengsareid

I V65-3 ser det derimot mer åpent ut. Åsbjørn Tengsareid rader opp seire for tiden og jeg litt feeling for at han kan skrelle med flinke 4 Kinky Boots i dette løpet. Fireårshoppa avsluttet bra i minicomebacket på Biri for to uker sider og møter alt annet enn avskrekkende motstand i dette løpet.

Skrelljakt i V65-4/V5-1

Med store favoritter på farten både i V65-1, V65-5 og V65-6, samt et oversiktlig monteløp i V65-2, er det selvsagt fare for at det kan bli favorittpreget i kveld. Dog er V65-4/V5-1 et åpent løp og i jakten på en vinner fra dypet, tar jeg med alle 12 hestene på samtlige V65 og V5-forslag i dette løpet. Det er mange bra hester i grunnlaget i løpet og favorittene er ikke utilnærmelige.