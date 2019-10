Feite vinnersjanser for Dalen i kveldens V65 på Biri

Myr Tøtta og kusk Dag-Sveinung Dalen får tillit som Nettavisens V65-banker på Biri søndag kveld. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

En strålende søndag står foran oss. Den innledes med stor V64-jackpot på Bro Park og hele 828 247 SEK ekstra i sekserpotten. Litt senere søndag ettermiddag er det V75 på Solvalla og her skal det handle om semifinaler i Breeders Crown og sportslig er det en pangomgang. Søndag kveld byr så Biri på en internasjonal V65-omgang.

I denne artikkelen skal det heretter handle om kveldens internasjonale V65-omgang der Dag-Sveinung Dalen ihvertfall på forhånd ser ut som en nøkkelkusk. Han er kusk bak de største favorittene i kveld og han kusker da også min V65-banker, som dukker opp allerede i V65-1.

Tilbake som en vinner

Det handler om 6 Myr Tøtta som var tilbake som en solid vinner i Østersund i den siste starten. Trønderhoppa gjorde comeback i løpsbanen i vår etter nesten to års fravær. Hun galopperte seg bort i comebacket på Leangen, men var deretter god toer i Østersund, og vant deretter til 16 ganger pengene i Oviken. Deretter ble det seire både på Biri (over 2600 meter) og på Bjerke (over 2140 meter). To starter på Leangen i september endte med galopp, det samme skjedde på Bergsåker nest sist. Men for to uker siden holdt hun seg på beina i Østersund og tok en sterk seier fra dødens. Sjettespor i volta i kveld for Myr Tøtta og motstanden skremmer ikke i det hele tatt. Får Dag-Sveinung Dalen denne feilfritt rundt, skal det være flott vinnersjanse. Jeg tror på seier og bruker 6 Myr Tøtta i V65-1 som min banker på Biri i kveld.

Mer åpent i V65-2

Det er betydelig mer åpent i V65-2, men lykkes Olav Mikkelborg å komme seg foran med 2 Gaius B.R. tror jeg han kan sitte bak vinneren. Vallaken tetvant et V75-løp på Bjerke tredje sist og holdt da lett unna for favoritten Pantini. Var solid toer fra dødens nest sist, mens det ble galopp sist. Det er dog bra klasse på V65-2, så jeg tar med noen hester på gardering i dette løpet.

Hvattum har mer å by på

Amatøren Per M Hvattum tok en bejublet seier med sin egen Stas Eldi i Momarken Oaks forrige lørdag på Momarken. Men både Stasline og Hvatt Mari har sørget for seiersjubel for Hvattum i 2019 og Hvattum har faktisk vunnet 10 løp på 29 starter i år. Nevnte 8 Hvatt Mari har spennende betingelser foran seg i V65-3 med springspor på 20 meter tillegg og det er kun to strekhester. Hvatt Mari er kanskje ikke den beste hesten i løpet, men hun blir mitt frekke førstevalg i et løp der fire-fem hester skiller seg ut.

Mer Dalen i V65-4/V5-1

Dag-Sveinung Dalen har som nevnt innledningsvis flere fine vinnersjanser på Biri i kveld og med 2 Valle Grom i V65-4/V5-1, blir han trolig enda større favoritt enn med 6 Myr Tøtta i V65-1. Nevnte Valle Grom var ute i Nordsjø Odins seiersløp i Veikle Balder Cup finale sist og fikk ordentlig syre de siste 500 metrene og dalte til 6. plass. I kveld er det helt andre forutsetninger og med hovedopponentene Gomnes Hans T. strøket øker også vinnersjansene. Jeg bankerspiller 2 Valle Grom på det minste V65-forslaget og i V5-spillet blir hesten min banker.



Men i V65-spillet tar jeg med 3 Ros Son og kapable 9 Spydomann Ø.K. på de større forslagene.

Spennende norgesdebutant fra Morten Pedersen

V65-5/V5-2/DD-1 er flott spilleløp der bred gardering kan vise seg lønnsomt. Om da ikke norgesdebuterende 5 Makalo viser seg å være best. Kommer ut i regi Morten A Pedersen i kveld og han beretter om fine treningsjobb. Det er en motivert favoritt, men jeg vil gjerne se hesten prestere i løp her i Norge, før jeg går all-inn. Og derfor garderer jeg bredt på de to største V65-forslagene.

Best tross åttendespor?

V65-6/V5-3/DD-2 er utskrevet for varmblodseliten, men stengt på maks 600 startpoeng. Det innebærer variabel klasse på deltagerne og tross åttendespor bak bilen, skal 8 Rapido Va Bene stå som klar favoritt og jeg spiller da også hesten banker i DD-spillet.



Det er på forhånd en hest som skiller seg ut som en skarp konkurrent. 6 Avery har vist bra form i det siste og Helgestad-traveren tas med på samtlige V65-forslag.