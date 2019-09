Flere valgmuligheter

Tom Erik Solberg kusker vår hovedbanker i Skien mandag kveld. Foto: Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

Kveldens meny på Klosterskogen byr på flere fine sportslige godbiter. Kan Tjomsland-hoppa ta sin sjette seier for året? Hvem vinner duellen av Gigant Invalley og Photo Lavec eller kan en tredje hest blande seg inn?

Sjekk ut følgende:



4 Ixelle Bolets (V65-3) har gjort det veldig bra i regi Øystein Tjomsland og blir vår hovedbanker på Klosterskogen i kveldens V65-omgang. Hun er både rask fra start og har en ordentlig speed å by på. Med siste indre på Skiens-ovalen så har kveldens kusk, Tom Erik Solberg, flere muligheter å velge i. Både fra tet og lederrygg tror vi vinnersjansen er god. Banker!

3 Photo Lavec (V65-5) kommer tilbake etter en liten pause etter to innsatser litt under pari. Den slitesterke 7-åringen har trukket spor på innsiden av favoritten Gigant Invalley som kommer tilbake etter en liten pause med usikker form, og er sikret et fint løpsopplegg herfra. Vi krysser like godt av for begge.

8 Lustra Loke (V65-1) har ingen vakker programrad. Det er lenge siden Alm Viktor-sønnen har vunnet løp, men med unntak av sporet så er oppgaven passende og motstanden helt riktig. Han satt bom fast sist og kan fort ta årets første seier her. Må krysses tidlig!

