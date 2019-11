Flott lunsjomgang med Untersteiner i hovedrollen

Johan Untersteiner er aktuell i fredagens lunsjomgang. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Kurt Leirvåg serverte meget solide V75-tips på Bjerke onsdag, og det ble en solid opptur for hele tolv av våre andelslag på Eksperten. Nettavisens bong på Kr.960 satt som spikret og betalte tilbake knallfine Kr.11 599,-. Kurt Leirvåg er altså på HUGGET, og lørdag er det nettopp han som serverer deg V75-tipsene på Leangen. OBS! Husk at det er GULLJACKPOT I V75-SPILLET PÅ LØRDAG!



Halmstad står for dagens LUNSJOMGANG, og det er en flott V65-omgang som venter. Vi går hardt ut i denne omgangen, og anbefaler et bankerspill på 3 Cherish Love. Har helt overlegne fartsressurser, og det vil overraske oss mye om ikke dette dreier seg om tidlig tet og slutt. ALL IN! Vi har ellers jobbet frem flere godbiter, og her er det bare å ta rygg på følgende:

V65-1 : 3 Cherish Love – Debuterer for Johan Untersteiner, og er normalt klink overlegen i et løp som dette. Har fartsressurser en bra bit utover grunnlaget, og husk på at den nest sist var hakk i hel på en såpass god hest som Giant Shadow. Oppfører Cherish Love seg, ja, da burde det ikke være snakk om saken, og vi åpner derfor med en banker.

V65-2 : 2 Sobel Nils – Her føler vi at favoritten er overspilt, og man skal være klar over at den er tøffere ute i dette løpet. Vår ide kommer ut etter pause, den kommer ut fra formstallen til Peter Untersteiner, og feelingen vår er at den ikke blir enkel å fange. Går nok en lav 16-tid fra tet, og vil lede dette løpet svært lenge. MÅ PASSES!

V65-3 : 4 Never Stop – Var veldig svak sist, mens den nest sist var klart bra, og leverer den en slik innsats her, ja, da tror vi den bare vinner. Her er det nemlig ekstremt billig i mot, og det er nok et av de billigste løpene som er kjørt i Sverige i dette grunnlaget på lange tider. Never Stop er vår klare ide, men her kan det nok være smart å plukke med seg en del hester.

V65-4 : 5 Veravia AS – Her er det galopprisiko fra start, men kommer denne seg bare ut så skal sjansene være meget gode. Leverte et kolossalt bra løp etter galopp sist, og på klokken stod det 14,3/1900m – 11,5/800m. Har kapasitet en bra bit utover grunnlaget sitt, og motstandsmessig er ikke dette veldig tøft. SPILLES!

V65-5 : 3 Alpha Peak – Er en ordentlig vinnerhest, og den holdt sikkert unna fra tet i Danmark sist. Skulle den komme seg tidlig foran her, ja, da er fort dette løpet kjørt, og det er snakk om en veldig motivert favoritt som også vi har god tro på.

V65-6 : 9 Zizou – Er rundens beste objekt, og en hest som virkelig MÅ passes. Kom ut etter pause sist, og det meste ble feil underveis. Spurtet dog meget sterkt i kulissene, og vi likte det vi fikk se. Er normalt MYE forbedret til denne oppgaven, og blir det bare litt tempo så blir den ikke enkel å stå i mot nedover oppløpet. MÅ BARE PRØVES!