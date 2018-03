Flott V65-jackpot på Forus

Einar Nedrebø er aktuell på Forus tirsdag. foto Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

Årets første riktige SUPERUKE venter, og her er det spekket med høydepunkter! Det største høydepunktet skjer naturligvis lørdag hvor det er en INTERNASJONAL V75-JACKPOTOMGANG på Momarken. Her ligger det enorme 17 539 688 ekstra i sjuerpotten, og løpene er i gang kl.16.20. Allerede i dag smeller imidlertid Solvalla i gang med ukens første høydepunkt, og her er det altså JACKPOT i V64-spillet. Hele 1 152 127 ligger ekstra i sekserpotten. Forus byr også på V65-jackpot, og her ligger det 463 317 ekstra i sekserpotten. På Bjerke i morgen er det JACKPOT i V76-spillet, og her finnes det 1 185 655 ekstra i sjuerpotten. Som om ikke dette var nok så er det også JACKPOT i V75-spillet til Gävle søndag, og her er sjuerpotten fylt opp med 3 207 611 ekstra!



Lerum med supertips på V75 i Sverige 4. mars!

Undertegnede serverte knallsterke V75-tips til løpene på Umåker søndag 4. mars! Tzarina (2-valg / dobbelt a-valg), Tangen Haap (2-valg), Dusktodawn Sisu (vår V75-banker), Rorri Bris (3-valg), og Rally Funny (4-valg / vår DD-banker) stod alle først på ranken! Vårt mellomste V75-forslag på Kr.864 satt som et skudd, og betalte ut meget solide Kr.30 705,-.

Når kommer V64-suksessen i mars?

Untertegnede har startet V64-året på en bra måte. I januar kom høydepunktet den 23. januar på Solvalla hvor V64-bongen på Kr.960 betalte ut solide Kr.23 024,-. På Jägersro 13. februar var det duket for en ny opptur, og det var systemene våre det klaffet for her. Vårt største system (fire andeler a Kr.1 500) betalte ut Kr.18 259, mens vårt litt mindre system (fire andeler a Kr.1 000) betalte ut Kr.17 554,-.

Forus Travbane står for dagens V65-omgang, og det er altså JACKPOT I V65-SPILLET med 463 317 ekstra i sekserpotten. Einar Nedrebø er vi klart inne på kan bli dagens nøkkelkusk, og han kjører også den hesten vi tror mest på i omgangen. 5 Spenda Muscle (V65-5) har varslet form på slutten, og i dag tror vi knallhardt på tet og slutt! Dette er dagens beste banker. Ta rygg på følgende:



V65-1 : 5 Nyland – Så ut som en klink vinner fra start til mål sist, og den trivdes i YANKERVOGNEN som Nedrebø satt på den. Har null problemer med dagens distanse om den ikke er med på MYE kjøring underveis, og unngår den bare dødens så er det snakk om en meget fin sjanse. Vi hadde banket den på en kjapp sprint, men tør ikke å gå ALL IN på dagens distanse.

V65-2 : 11 Holene Faks – Er den beste hesten på ren kapasitet i et meget spennende løp. Har bitvis avslørt sin store kapasitet, men dessverre har den også feilet seg bort ved en rekke anledninger. Glem ikke at den i fjor (19.10.2017) hentet tillegg på Skeie Odin, og gikk 30,2/2060mv da. Kan «alt» på en god dag, Erga er forsiktig optimist på forhånd, og som for lite spilt er den verdt et forsøk. OBS!

V65-3 : 10 New Talisman – Blir spilt som det skulle ha vært en stjerne, men det er dette altså ikke. Den er dog i veldig fin form, og den vant sikkert sist. Har dog kun vunnet et løp de to siste årene, og det har ikke vært noen hest som rader opp. At denne skal ha over 70% kjøper vi ikke, og nøyer oss med å sette den først. PS. 9 Lady Revenue – Er en grunnkapabel hoppe som kan sjokke om den er på hugget. Det var den på Sørlandet sist, og da feilet den med ALT IGJEN i stengt posisjon på oppløpet. PASSES NÅ!

V65-4 : 9 Odins Høvding – Er en veldig bra hest, og den er blitt matchet mot langt tøffere motstand enn hva som venter denne tirsdagen. I årsdebuten sist var den klart bra, og da tapte den altså kun knepent for Valle Tiril/Art Miklagard (stod på tillegg). Vant andre gang ut i fjor etter en tilsvarende pause, og vi blir alt annet enn overrasket om den slår til igjen i år. VI TROR MYE PÅ DETTE FREKKE OBJEKTET!

V65-5 : 5 Spenda Muscle – Har virkelig vært bra de siste gangene, og den ligger veldig i skorpen til å vinne et løp igjen. Fra tredje omvendt sitter den normalt tidlig i tet, for den er meget kjapp i vei når den blir laddet med. Ingen i dette feltet er modig nok til å gå på den utvendig, og det vil overraske oss mye om ikke Nedrebø får gjøre akkurat som han vil fra drømmeposisjonen. Må ha en TOPP MULIGHET, og vi anbefaler et bankerspill!

V65-6 : 12 The Trooper – Har ikke fått vinne på en god stund nå, men den har levert gode innsatser, og den ligger veldig i skorpen til en seier. Spurtet sterkt etter et passivt opplegg sist, og den kom til mål med krefter igjen da. Nedrebø opp er et klart pluss, og fra et fint spor burde den også komme seg greit avgårde. Settes først i en ellers ganske jevn finale.