Flott V65-kveld i Drammen

Reallyokay og Erlend Rennesvik blir store favoritter i V65-2 på Drammen travbane i kveld. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Tiden flyr avgårde, og en ny meget spennende trav og galopp-uke venter. Bergen Travpark står for V75-omgangen denne uken, og det vrimler av topphester i det som er Bergen Travparks største kjøring for året. Solvalla byr på en EKSTRA V75-omgang dagen etter, og her skal det kjøres forsøk til Breeders' Crown.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Når det gjelder dagen i dag så er det Visby som er først ut, og her begynner V4-1 kl 12.20. Drammen står for kveldens V65-omgang, og her er man i gang kl 18.55. Halmstad står for det STORE HØYDEPUNKTET, og det er altså en saftig V64-jackpot denne kvelden. Over 1,2 millioner ligger ekstra i sekserpotten, og løpene starter kl 19.30.

Nettavisen har vært inne i en flott periode den siste tiden og søndag ble det flott V4-klaff på Bro Park for våre galoppeksperter og her er noen av høydepunktene den siste tiden.

Flotte gevinster på Bro Park søndag 21. oktober

Nettavisens galoppeksperter fortsetter å levere solide tips. Under V4-omgangen på Bro Park søndag, ble det fullklaff for V4-forslaget med innl.pris kr 936. V4-utbetalingen endte på flotte 6 721 kr.

Lerum med flere V75-fulltreffere på Momarken 20. oktober!

Lerum gjorde nesten rent bord under V75-omgangen på Momarken lørdag, og det minste V75-forslaget på Nettavisen (innl.pris kr 160) fikk to seksere og en drøss med femmere. På Eksperten ble det fullklaff for totalt 16 lag, og disse betalte ut fra 12 920 kr til 18 211 kr. Innleveringsprisen på andelslagene var fra kr 1 000 til kr 8 000.

Lerum disket opp med lunsjfest til Bollnäs 15. oktober!

Det ble servert knallsterke V4-tips til Sverige denne mandagen, og det meste av V4-bonger satt som det skulle. Nettavisens mellomste V4-forslag på kr 480 satt som et skudd, og betalte ut meget fine 5 634 kr. På Eksperten ble det fullklaff for samtlige bonger, og den dyreste av disse kostet kr 2 000 (fire andeler a kr 500). Månremus innfridde som dagens banker, mens Victor Ruda (8,3%) skrellet som vårt førstevalg.

Alt satt på Leangen mandag 15. oktober

Det var stor jackpotomgang på Leangen i V65-spillet, men det ble noe favorittpreget. Uansett ble det fullklaff for V65-forslaget med innl.pris kr 480. Dette forslaget betaltet tilbake 1 428 kr. I V5-spillet ble det også fullklaff. V5-forslaget med innl.pris kr 448 satt klokkerent og betalte tilbake meget hyggelige 4 966 kr.

Leirvåg med solide vurderinger i V75 på Biri 13. oktober!

V75-tipsene satt bra denne lørdagen, og det ble fullklaff for flere av mine andelslag på Eksperten. To flate bonger (fire andeler a kr 899) betalte ut 29 521 kr hver seg. Samtlige systemer satt (fire andeler a kr 2 000 / fire andeler a kr 1 000 og 20 andeler a kr 200). Det største systemet betalte ut 34 601 kr, mens de tre øvrige alle betalte ut 29 379 kr. Grislefaksen G.L. i V75-7/DD-2 (3-valg) ble forøvrig lansert som en herlig DD-banker.

I denne artikkelen skal det heretter handle om kveldens V65-omgang på Drammen travbane. Spillemessig er det flott omgang som venter og jeg fant min banker i V65-2.

Erlend er optimist

Erlend Rennesvik er mannen bak min V65-banker i kveld og det dreier seg om 5 Reallyokay i V65-2. Jeg slo på tråden til Erlend i morgentimene mandag og han hadde god tro. Han trener selv hoppa som var god i den siste starten på Jarlsberg. I det løpet valgte gjestekusk Magnus Teien Gundersen å slippe teten til storfavoritten Aida Mae ut på den første langsiden. Reallyokay ble sittende stengt over mål og ble tredje på 14.5/1609 meter. Hoppa er kvikk i vei, men kommer neppe forbi 1 Scarlet Creation og det kan være at hun må gå i dødens. Selv derfra har Erlend Rennesvik god seierstro og han kommer uansett til å gjøre et reelt forsøk på å komme seg foran. Det er noen brukbare hester med i løpet, men en banker må vi ha. Jeg synes Reallyokay i V65-2 er kveldens beste bankerbud i Drammen.

Åpen innledning

V65-1 er et kaldblodsløp med 11 hester til start over tre distanser. Løpet er vanskelig å lese og vurdere og jeg spiller seks hester på samtlige V65-forslag. 1 Smedtulla står på strek og får et knepent vinnertips av meg.

Rader ikke like mye opp nå

V65-3 er et flott spilleløp for våre bedre kaldblodshester. Også dette løpet går over tre distanser og også dette løpet er vrient å forutsi løpsutviklingen på underveis. 8 Ask Eld radet opp seire før om årene, men i takt med økende grunnlag blir det lengre mellom seirene. To seire er det blitt på Søvik-hesten på 19 starter i år. Avsluttet strålende til andre bak Tripsson Ø.K. på Bjerke sist og varslet gryende storform. I et jevnt felt blir dette min tipsener.

Mjølnerød har beste hesten?

Laber sportslig kvalitet er det på V65-4/V5-1, men jeg tror Jan Roar Mjølnerød har den klart beste hesten i 8 Alm Malabar. Nå har fireåringen surra fælt med galopper den siste tiden, men i seiersløpet fjerde sist var en så god hest som Frier Birk sjanseløs. Slike hester er ikke med i kveld og i en meget vrien V5-omgang, bruker jeg 8 Alm Malabar som min banker.



I V65-spillet tar jeg med favoritten 1 Aner Ikke på samtlige forslag, og på de større forslagene betaler jeg også for kapable 7 Kagge Luna og jevne og flinke 4 Kongs Nota.

Overspilt storfavoritt eller lett match?

I V65-5/DD-1 ligger det an til at kveldens aller største V65-favoritt kommer ut. Det handler om Tom Forkerud-trente 8 Antibes Decoy. Hoppa debuterte først for tre uker siden i en alder av sju år. Det var på Bjerke og der ble det en fin 3. plass. Vant så den påfølgende starten på Momarken og har altså innledet karrieren flott. Åttendespor er dog et drawback. Jeg bruker 8 Antibes Decoy som DD-banker.



Men i V65-spillet vil jeg også ha med meget kapable 3 David K. Vallaken som trenes av Martine O. Sørvik har stort sett bokstaver i raden og sliter med å komme seg feilfritt rundt. I kveld får Eirik Høitomt sjansen i sulkyen og Sørvik varsler også utstyrsendringer. På kapasitet er det ingen tvil om at David K. kan utfordre storfavoritten og jeg dobler samtlige V65-forslag med denne.

Mer Høitomt i V65-6?

Det er bra klasse på V65-6/DD-2 i kveld og jeg rangerer fire hester nesten helt likt. 8 Katie Mae, 2 Mara Boudream, 1 Logical Nora og 3 Prapai R. Tross åttendespor tror jeg likevel mest på 8 Katie Mae. Hoppa fikk seiersrekken brutt sist, men gjorde på ingen måte noe dårlig løp. Satt i tet da mot gode hester. I kveld blir det ikke tet, men Eirik Høitomt finner nok en god posisjon underveis. Min knepne favoritt i V65-finalen.