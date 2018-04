Flott V65-kveld i Harstad

Louise Vebostad Trudvang og Drivin. Lørdag kommer de ut i Harstad. Foto Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

Lerum med lukefest i lunsjen 6. april - Kr.240 ble til Kr.12 405,-!

Tipsene sitter veldig bra for tiden, og undertegnede hadde en ny stor dag på travbanen fredag! I lunsjen til Örebro ble nemlig lukene tømt, og vi håper du var med på spillfesten! I V65-spillet ble det fullklaff for vår største V65-bong på Kr.1 944, og den betalte ut meget solide Kr.60 906,-. I V4-spillet satt alt, og her betalte vår minste bong på Kr.240 ut herlige Kr.12 405,-. På Eksperten ble det naturligvis fullklaff for samtlige V4-bonger.



Lerum med nye fulltreffere - denne gangen på Solvalla 3. april!

Det ble herlig klaff for fire av undertegnedes alternative kupongoppsett på Eksperten denne tirsdagen. Sjekk ut følgende:

Ett andelslag med fire andeler a kr 729 - utbetaling kr 27 729

Ett andelslag med fire andeler a kr 429 - utbetaling kr 25 595

To andelslag med fire andeler a kr 500 - utbetaling kr 26 341



Lerum med knallsterke tips på Momarken 2. april!

På Momarken 29. mars serverte undertegnede MH Herkules (2-valg / vår alternative banker), Ingemar Palema (2-valg / vår DD-banker), og Arnspik (2-valg) i en uløselig V65-omgang. Bare noen dager senere på samme bane, 2. april, så ble det dog "kling i kassen", og igjen var tipsene knallsterke. Det store V65-systemet (fire andeler a Kr.1 000) satt som spikret, og betalte ut storfine Kr.27 030,-. I V5-spillet ble det fullklaff for samtlige bonger på Eksperten, og Nettavisens bong på Kr.432 betalte ut herlige Kr.5 340,-. DD-forslaget på fire rekker hadde med storskrellen Kamperhaugs Dina på kun to hester, og gav en odds på solide 31,64.



Lerum med lukefest på Forus 27. mars – Kr.960 ble til Kr.14 750!

Det ble servert SVÆRT STERKE tips til Forus denne tirsdagen, og det ble en herlig opptur i både V65 + V5-spillet! På vår store V65-bong med en innleveringspris på Kr.960 var storskrellene You Love (4,3%) + Vestpol Il (2,1%) begge med. Utbetalingen på denne bongen ble storfine Kr.14 750,-. I V5-spillet ble det også fullklaff for vår store bong. Den kostet Kr.1 170, og betalte ut Kr.9 260,-.



PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under.

Harstad byr på en meget fin V65-omgang denne kvelden, og feltene blir stadig fyldigere. Dagens beste banker kommer ut i V65-5, og skjer det ikke noe helt spesielt underveis så må 8 El Muro BR ha en enorm sjanse. Gå ikke glipp av følgende snadder i jakten på tusenlappene:



V65-1 : 5 Stina Mi – Er blitt solgt, og kommer ut i ny regi. Har vist en enorm kapasitet mellom galoppene i de siste løpene, og ligger den nedpå hele veien, ja, da skal de andre få kjørt seg. Burde ha MYE å hente i Harstad fremover, og vi må bare prøve oss med den direkte. PS. 11 Valle Trygg – Er vi egentlig drittlei, men denne hesten er såpass bra feilfritt at den aldri kan tas bort fra bongen når den går løp i Harstad. Glem ikke at den var helt overlegen i V75’en i fjor, og da travet den 27,5/2060mv…

V65-2 : 7 Drivin – Et veldig fint monteløp venter, og her finnes det en rekke montedebutanter med. Vår ide mener vi bestemt er best, og vi har latt oss imponere av den i monte tidligere. Er ikke helt travsikker, men skulle den komme seg rundt uten noe tull, ja, da skal de andre få det tøft. Hadde kun 6,2% av innsatsene på seg når vi la ut tipset, og det er naturligvis galskap. Burde nemlig vært favoritt…

V65-3 : 5 Oliver GT – Har et gaveløp foran seg, og er det bare 80% form etter avbrekket så dreier det seg trolig om en vinner direkte. Vant etter en tilsvarende pause i fjor, og da betalte den ut nesten 40x flesket. Er nybehandlet i denne pausen, og det skal bli spennende å se den igjen. Settes klart først, for et billigere løp enn dette får den knapt nok igjen.

V65-4 : 1 Oddvar – Er ikke den enkleste hesten å sveive inn, men den burde duge godt i Harstad, og spesielt mot en slik type motstand som dette. Leverte klart bra løp både nest + fjerde sist, og den er stadig noe bedre enn raden. Vi skulle gjerne hatt en bedre kusk, men fra denne utgangsposisjonen så er det ikke veldig mye han kan gjøre feil. Overrasker?

V65-5 :8 El Muro BR – Har blitt strøket inn fire spor, og dette ser utrolig riktig ut på forhånd. Blir trolig sluppet gratis til tet nå, og det må dreie seg om en stor sjanse. Var klart bra i årsdebuten sist, og den fullførte meget fint da. Skal normalt være ytterligere forbedret nå, og dette er dagens i særklasse beste banker. ALL IN!

V65-6 : 9 Onboard Broline – Er dagens beste objekt. Kommer her ut i helt riktige omgivelser, og vi likte den skarpt etter pause sist. Var da innblandet i en voldsom kollisjon ca 900m fra mål, og den fikk løpet sitt fullstendig spolert der. Kom likevel storartet tilbake, og knep tredjeplassen. Da skal man være klar over at den var ute mot MYE bedre hester enn dette. Her står den nydelig til for å smyge med, og den bør fakta speede denne gjengen ned. VI TROR HARDT!