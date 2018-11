Flott V65-kveld på Forus

Ask Viking og kusk Geir Gudmestad. Tirsdag kommer de ut på Forus. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Sportspills øvrige tirsdagsmeny:

V4 Bergsåker: Svært spennende V4-lunsjomgang fra Sverige

V5 Bjerke: Hamre viser frem en vinner

V65 Solvalla: Herlig V65-omgang på Solvalla

V75 Eskilstuna: Tidenes V75-jackpot med 76,3 millioner ekstra

Oddstips 1: Napoli med full fart mot sluttspillet

Oddstips 2: Mesterliga-dobbel til over tre i odds

Oddstips 3: Dortmund jakter ny Champions League-skrell

Oddstips 4: Vi tror Liverpool tar en komfortabel seier

En innholdsrik tirsdag venter for vi som liker å spille på hester. Bergsåker er først ut med deres V4-lunsj kl.12.20. Deretter skal vi til Bjerke hvor det også er trav til lunsj. Her begynner V5-1 kl.13.40. Forus er først ut om kvelden, og V65-1 fra banen i Stavanger begynner kl.18.55. Solvalla avrunder tirsdagen, og her starter V65-1 kl.19.30.



PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Forus Travbane byr på en flott V65-omgang denne kvelden, og her blir det både bra sport samt et interessant spill. Dagens beste V65-banker kommer ut i V65-4, og her kan vi ikke gjøre annet enn å tro MYE på 2 Ask Viking som for alvor er på vei mot storformen.

Gå ikke glipp av følgende:



V65-1 : 6 Sejr Gammelsbæk – Har i utgangspunktet et gaveløp i innledningen, og blir den sluppet til tet, ja, da skal normalt dette være over. Feilet seg bort sist, men har ellers radet opp med bra prestasjoner på slutten. Har tapt noen ganger som storfavoritt på Forus i tilsvarende omgivelser som dette, og det er klart at det uroer litt. Har dessuten vært veldig tett startet den siste tiden, og for en relativt gammel hest kan det da nærme seg tid for at den trenger å bli «smurt opp» igjen… Motivert favoritt, men vi prøver likevel å spekulere litt.

V65-2 : 9 Brage Hindø – Har kommet inn på stallen til Kjetil Djøseland, og dette er en hest vi tror han får til. Har alltid hatt en ordentlig fin grunnkapasitet, men den har slitt en del med balansen, og derfor ikke alltid travet like fint. Nå har garantert Djøseland prøvd å få justert den til, og har han lykkes, ja, da kan det bli mye gøy for denne grunnkapable traveren. Settes frekt først i et løp hvor tre hester skiller seg litt ut.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

V65-3 : 10 Iron Transs R. – Debuterte for Rune Wiig sist, og det ble en overlegen seier på en fin tid. Var dog noe tung i kroppen sin, og vi er veldig inne på at det løpet gjorde ordentlig godt. Første omvendt i volten kan bety at Wiig søker fremover direkte. Er veldig grunnkapabel, og med tanke på at 7 Helen Boko (imponerte sist) har trukket et småskummelt spor, ja, da må vi bare prøve oss med Iron Transs R.

V65-4 : 2 Ask Viking – Har fått to løp i kroppen etter en alvorlig skade, og den blir stadig bedre. Solgte seg dyrt sist, og den tapte kun for en veldig formtoppet Stumne Fyr. Her er det svært overkommelig i mot, den bør få gratis tet, og siden skal dette løpet være over. VI TROR HARDT PÅ DENNE FAVORITTEN!

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

V65-5 : 1 Cash Converter – Er en bra hest i grunnlaget, og den er aldri ueffen når den får gå med i rygger om det da blir litt kjøring. Blåste til tet sist, før den fikk rygg leder. Hadde ikke mye krefter igjen, men fikk aldri lukene sine, og litt var det nok igjen på tanken. Var da ute i et tøft V75-løp. Her er det i hvertfall ikke hardere i mot, og det skal bli spennende å se Cash Converter etter en pause. Er god nok til å skrelle, og vi setter den frekt først.

V65-6 : 2 Magnums Othello – Steger tidlig til tet, og siden er dette hesten å slå? Vinner ikke like ofte lengre, men husk på at den har kammet med seg 9 seire i år, og tjent knappe 300K. Gikk fullt godkjent sist, og var også bra nest sist. Kan nok ned mot 26,0 fra tidlig tet, og da sier det seg selv at den ikke blir enkel å fange. Vår tipsener i et ellers meget fint løp.