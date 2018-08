Flott V65-lunsj fra Sverige

Johan Untersteiner er aktuell i dagens lunsjomgang. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Sportspills øvrige fredagsmeny:

Oddstips: Championship sparkes i gang fredagskveld

Overgangsvinduet: Sjekk siste nytt

Vi skal som vanlig til Sverige først denne fredagen, og kl.12.45 blir det lunsj fra Vaggeryd. Jarlsberg knaller så til med en spennende V65-omgang kl.18.55, før Gävle avrunder med sin herlige V64-omgang kl.19.30. HER ER DET V64-JACKPOT med 1.025.004 ekstra i sekserpotten.



Herlig systemtreff på Øvrevoll 2. august!

Fire av våre systemer satt som de skulle på Øvrevoll denne torsdagen. Det største systemet (fire andeler a Kr.2 000) betalte ut Kr.21 126, det nest største systemet (fire andeler a Kr.1 500 - levert to ganger) betalte ut Kr.21 126, mens systemet med fire andeler a Kr.1 000 betalte ut Kr.20 784,-.



I V4-spillet satt ALT, og vår minste bong på Kr.192 betalte ut Kr.2 948,-. Her hadde våre eksperter bankerspilt Appelina (2-valg) mot dagens tyngste favoritt, Icecapada.



Deilig lunsjtreff i Drammen 2. august!

Det ble servert solide tips fra Petter i lunsjen denne torsdagen, og forslaget på Kr.900 betalte ut fine Kr.4 912,-.



PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Vaggeryd byr på en herlig V65-lunsj denne fredagen, og det er fakta ganske bra klasse på flere av løpene. Dagens beste banker kommer ut i V65-5, og her må vi bare tro hardt på 3 Cobbys Olifant.

Ta rygg på følgende:



V65-1 : 2 Twin’s Zindy – Ligger veldig i skorpen, og nå kommer vel seieren? Er altså betydelig bedre enn raden, og sist satt den bom fast med absolutt alt igjen. Kan ikke få en finere oppgave enn dette, og går alt riktig for seg så har vi god tro på seier. SPILLES!

V65-2 : 12 Belle Reine – Er VELDIG grunnkapabel, og den er dessuten milevis bedre enn de to siste resultatene. Nå sist gikk den et gedigent løp etter startgalopp, og på klokken stod det 11,5 s 800m uten at den var tom på det. Har en flott mulighet i en feilfri utgave, og den skal naturligvis med på ALT!

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

V65-3 : 4 O.C. Banker E. – Har vært merkbart forbedret etter at man har begynt å rykke skoene på den, og nå sist kom den altså helt alene til mål. Gangen før fikk den aldri sjansen, og passerte mål med krefter igjen. Har funnet superformen, og sjansene for en ny seier skal være gode. VI TROR HARDT!

V65-4 : 14 Labellaragazza – Dette er en BRA hoppe når den er som best, og den skal bli utrolig spennende å følge første gangen ut for Sofia Aronsson. Nevnte Sofia er flink med hopper, og feelingen er at hun får mye glede av denne. Kommer ut i et vidåpent oppgjør, og på ren kapasitet duger den godt. SPILLES!

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

V65-5 : 3 Cobbys Olifant – Er dagens beste banker. Det har virkelig løsnet for denne etter at man begynte å rykke skoene, og den har imponert stort de siste gangene. Fikk aldri sjansen nest sist, og da satt den altså fast på 13,6/2140ma… Nå sist vant den utrolig enkelt etter en avslutning i 10-fart. Er veldig kjapp i vei, og vi vil tro at ALLE har lyst på denne ryggen? Dette skal dreie seg om tidlig tet og slutt!

V65-6 : 8 Viking’s Topline – Kan være skrellen i finalen. Årsdebuterte fjerde sist med å være god på 12,9, men etter det har den skuffet tre ganger på rappen, og kommer nå ut etter en ny pause. Er den som i årsdebuten fjerde sist gjør den seg ikke bort, og det skal bli utrolig spennende å se den med Carl Johan Jepson kontra Anders Svanstedt… KAN SKRELLE OM DET LØSER SEG!