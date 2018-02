Flott V65-lunsj på Romme

Ulf Ohlsson er aktuell i dagens V65-omgang. Foto Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

Sportspills øvrige fredagsmeny:

V65 Jarlsberg: Feite vinnersjanser for Hop

Oddstips Bundesliga: Ny nedtur for Dortmund

Oddstips Championship: Bolton kjemper for livet

Eurojackpot: Tidenes rekordpott i kveld

OL Pyeongchang: Her er programmet for vinter-OL

Fotball: Her er alle Deadline Day-overgangene

Premier League: Alle overgangene i januar

Eliteserien: Sjekk vinterens overganger i Eliteserien

Lerum med V5-fest i Bergen 1. februar!

Vi var veldig nærme å gjøre fullstendig storeslem i Bergen denne torsdagen, og hadde Vertigo Bjørn (16,01 i odds/vår vinner) slått til i innledningen (ble nummer 2), ja, da hadde absolutt ALT SATT. Nå ble det uansett FEST i V5-spillet, og undertegnedes MINSTE V5-bong på Kr.162 betalte ut meget fine Kr.3 551,-. Supersmellen, Sjeras (8-valg), var med på kun tre hester i V5-1.



Ny suksess på Bjerke 31. januar!

Det har svingt veldig bra av Kurt Leirvågs Bjerketips de siste månedene og det ble nye flotte gevinster på Bjerke onsdag. Det største V76-forslaget på Nettavisen (innl.pris kr 1 800) satt som spikret, og utbetalingen ble flotte Kr.11 349. På Eksperten ble det klaff for 10 andelslag og disse fordelte seg slik:

To systemspill med fire andeler a kr 1500 - utbetaling kr 11 772

Et systemspill med tjue andeler a kr 200 - utbetaling kr 10 664

Ett andelslag seks andeler a kr 336 - utbetaling kr 11 349

Ett andelslag fire andeler a kr 400 - utbetaling kr 11 349

Fire andelslag fire andeler a kr 500 - utbetaling kr 11 349

Ett andelslag fire andeler a kr 899 - utbetaling kr 11 772

Flott V5-suksess

I V5 ble det klaff for det aller minste forslaget (Kr.160 i innl.pris). V5 betalte tilbake Kr.1 574.



Topptips ble servert i V75-omgangen på Leangen 27. januar!

Undertegnedes MINSTE V75-bong på Kr.240 fikk 6-riktige i lørdagens V75-omgang, og det var bankeren Emir La Brousse som "felte" oss. Utbetalingen på den minste V75-bongen ble Kr.1 953,-. I V4-spillet på samme bane ble det fullklaff for den minste bongen på Kr.216, og her kunne man hente ut meget fine Kr.4 546,-. Vårt lille DD-forslag på seks rekker med en innsats på totalt Kr.180 gav en odds på helt spinnville 114,30, og betalte ut Kr.3 429,-. SUPERSJOKKET Tao Elda (8-valg/2%) var med på kun to hester på den minste V75-bongen! Storskrellen Crimson Pirate (8-valg) ranket vi som et 3-valg bak bankeren vår, Emir La Brousse.



PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Romme byr på en herlig V65-lunsj denne fredagen, og her skal vi til lukene! Dagens beste banker dukker opp i V65-1, og vi kan ikke gjøre annet enn å tro mye på 11 Caesar's Dream. Sjekk ut følgende:



V65-1 : 11 Caesar’s Dream – Var knallgod uten å få vinne i årsdebuten. Det meste ble egentlig feil, men den fullførte enormt sterkt, og på klokken stod det 14,5 s 1000m med litt krefter igjen. Ventes ytterligere forbedret til denne starten, og mot en svært overkommelig gjeng tror vi på en topp mulighet. ALL IN!

V65-2 : 4 Symphonie One – Hadde under 5% av innsatsene på seg når dette tipset ble lagt ut, og akkurat det mener vi er helt feil. Avslørte nemlig kapasitet som 3-åring, den er lynrask fra start, og den står i et perfekt spor bak bilen. Prøves som en mulig skrell direkte i årsdebuten!

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

V65-3 : 4 Aston – Vinner trolig dette løpet uten galopp. Den er nemlig ekstremt kapabel, den har stor fordel av distansen, og formen er MYE bedre enn resultatet de to siste gangene. Settes klart først, men det er ikke snakk om å banke da den altså ikke er helt å stole på.

V65-4 : 9 Ryan Kronos – Ser enormt formsterk ut for tiden, og i V75’en sist ble den sittende bom fast som fulltanket over mål. Her er det en feilfri 2 Ready For Money imot, men klaffer det bare litt på veien for vårt soleklare objekt, ja, da skal mulighetene være gode. SPILLES!

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

V65-5 : 3 Tornado Jet – Burde vært en storfavoritt her, men den var fakta et 2-valg når vi la ut tipset. Det blir veldig feil, for normalt er dette vinneren av løpet. På Solvalla sist ble den sittende bom fast med krefter igjen. Her blir det tidlig tet, og siden skal det en god hest for å knekke den ned. SPILLES!

V65-6 : 1 My Dream Art – Er den klart beste hesten i finalen, og skikker den seg så kan dette dreie seg om tet og slutt. Feilet som helt klar sist, og den varslet form. Feilet fra seg en plass til kriteriet i fjor, og det er en hest som er MYE bedre enn det grunnlaget den har på konto. Revansjedags i finalen?