Flott V65-omgang lørdagskveld

Jörgen Westholm er aktuell i kveldens V65-omgang. foto_Roger Svalsrød_hesteguiden.com

Sportspills øvrige lørdagsmeny:

V75 Forus: Nydelig millionomgang i V75

V5 Gøteborg galopp: Lopez er til å stole på

Tippetips: City trykker pedalen i bånn

Oddssingel PL: Bortemarerittet fortsetter for United

Oddssingel PL: Historien gjentar seg for Liverpool

Oddssingel PL: Ingen dans på roser for Steve Bruce

Omtale Burnley - Liverpool: Alt du trenger å vite om kveldens kamp



Lerum med solide V75-tips 24. august

V75-tipsene til undertegnede sist lørdag var SOLIDE, men vi kom likevel ikke helt til mål. Systemet til Kr.8 000 (4 andeler a Kr.1 995) betalte ut Kr.21 708,-. Systemet til Kr.6 000 (20 andeler a Kr.300) betalte ut Kr.21 087,-. Systemene til Kr.4 000 (4 andeler a Kr.1 000 og 20 andeler a Kr.200) betalte også ut Kr.21 087,-. Ellers var det en rekke lag med litt gevinster på, og vi håper å følge opp lørdag når V75-sirkuset forflytter seg til Stavanger og Forus.



Enorme fulltreffere i V75 på Bjerke 22. august - Kr.2 000 ble til Kr.165 710!

Kurt Leirvåg kom ikke til mål på bongene med banker på Moe Tyr (V75-2), men på flere av siste info bongene ble det SUPERTREFF! På tre siste info bonger hvor 4 Troja Face ble banket i finalen ble det spilt inn voldsomt med penger! To siste info bonger a Kr.2 000 (fire andeler a Kr.500) betalte ut enorme Kr.165 710,-. Mens en siste info bong a Kr.3 576 (fire andeler a Kr.899) betalte ut Kr.172 414,-.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillbokse



Rättvik står for kveldsunderholdningen for vi som elsker å spille på trav, og det er en FIN omgang vi har foran oss. 8 Fille AM er dagens beste banker, og går alt riktig for seg så tror vi ikke den taper! ALL IN! Ta rygg på følgende:



V65-1 : 8 Fille AM – Er eid av hardtsatsende Stall Courant, og starter dermed ikke uten at den er som best. Står nå med fire strake, og den har virkelig levert fine løp. Er dessuten under utvikling, og den burde ha en del å hente i grunnlaget fremover. Her er nok Jörgen Westholm på hugget direkte, og kan fort kjøre seg tidlig til tet. Motivert storfavoritt som også vi tror MYE på.

V65-2 : 9 Lövdala Principito – Har sett meget bra ut under sal, og dette er noe den virkelig liker. Vant veldig sikkert etter en lynrask avslutning sist, mens den nest sist vant utrolig enkelt. Her er det MYE å gå på, og uten noe tull på veien så tror vi ikke den taper. Motivert favoritt.

V65-3 : 4 Inge Ålj – Har fått tre løp i kroppen etter en lengre pause, og den er veldig på riktig vei. Gikk fullt godkjent etter hinder på veien sist, og møtte da langt tøffere motstand enn nå. Er helt riktig ute når det gjelder motstand nå, og med en ytterligere fremgang må den være HET. Settes først i et ellers helskummelt løp.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillbokse



V65-4 : 10 MT Likeable – Nytt skummelt løp hvor en bred gardering kan vise seg å være riktig. Vår ide har kun gjort fire løp i år, og den kom ut etter en pause på vel to mnd sist. Satt da fast med en god del krefter igjen, og selv om den så litt tung ut fikk den et pluss i kanten av oss. Her skremmer ikke motstanden, og skulle den være ytterligere forbedret duger den i omgivelser som dette. PASSES!

V65-5 : 5 Unexpected – Spurtet sterkt nest sist (10,3 s 700m), mens den gikk et voldsomt løp etter en grov startgalopp sist. Ser kolossalt formsterk ut, og nå kommer vel seieren? Fortjener virkelig en seier, og mot helt riktig motstand så må vi bare tro på denne godbiten. SPILLES!

V65-6 : 4 Rocky Tilly – Kommer ut etter pause, men dette kan være en vinner direkte. Har OK grunnkapasitet, og god nok i bøtter og spann i et løp som dette. Kan dessuten åpne bak bilen, og det kan derfor bli tidlig tet. Motivert favoritt, men vi vil gjerne se den i et løp etter oppholdet før vi banker.