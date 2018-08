Flott V65-omgang på Forus

Per Oleg Midtfjeld og Skeie Trym. Tirsdag kjører Johan Kringeland Eriksen. Foto Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

En av årets mest spennende uker venter, og her er det bare å spenne fast beltet! Det blir nemlig SOMMER BONANZA med V75 fra onsdag-lørdag. I omgangen på lørdag er det SUPERPOTT med minimum 24 137 557 ekstra i sjuerpotten. Ukens V75-omganger er som følger:

22. august: Jägersro - V75-1 starter kl.19.30.

23. august: Bjerke - V75-1 starter kl.19.30.

24. august: Bergsåker - V75-1 starter kl.19.30.

25. august: Bergsåker - V75-1 starter kl.16.20

26. august er det i tillegg en EKSTRA V75-OMGANG med Dansk Derby på Charlottenlund, men denne omgangen inngår ikke i SOMMER BONANZAEN.

Lerum med fulltreffer i V4-lunsjen 20. august

Det ble ikke helt lettløst i lunsjen til Vaggeryd denne mandagen, og ingen av favorittene vant. Vår største bong på Eksperten (fire andeler a Kr.500) var uten banker, og prikket fire riktige. Utbetalingen ble fine Kr.9 163,-. J.J. (3-valg) var en herlig DD-banker, og vårt minste DD-forslag til Kr.180 betalte ut Kr.967,-. Følgende info ble servert på J.J.:

V4-4 : 2 J.J. – Er i en helt fantastisk form, og snart må vel det komme en seier? Den spurtet strålende, og gikk helpigg i mål mot tøff motstand tredje sist. Fullførte solid i et løp det ble feil i nest sist. Da også i veldig tøffe omgivelser. Nå sist var den god etter en drøy reise. Her er den endelig helt riktig ute, distansen er den riktige, og uten tull på veien tror vi på en topp mulighet. Bankes HELFREKT I DD-SPILLET!

Lerum med sterke V65-tips i Harstad 18. august!

Vi liker disse kjøringene lørdagskveld, for da får man ofte litt ekstra godt betalt på objektene. I Harstad denne kvelden ble det fullklaff på en REKKE BONGER på Eksperten, og samtlige bonger fra kr 864 (fire andeler a kr 250/fem andeler a kr 200) satt som spikret. Utbetalingen på bongen til kr 864 ble meget fine 5 945 kr.



Solänget er først ut denne tirsdagen, og her begynner V4-1 som vanlig kl.12.20. Deretter skal vi til Stavanger, og Forus. Her begynner V65-1 kl.18.55. Sist ut tirsdag er Solvalla, og deres flotte V64-omgang er i gang kl.19.30.

Til Forus byr vi på følgende:



V65-1 : 5 Sejr Gammelsbæk – Ligger veldig i skorpen, og nå kommer det en seier igjen? Nå sist gikk den helpigg i mål etter sene luker, og den vinner det løpet med litt tidligere frem. Gangen før spurtet den strålende (08,5 s 300m) som en god toer bak Photo Lavec. Nå er Sejr Gammelsbæk dønn riktig ute når det gjelder motstand, og sjansene skal være solide. Motivert favoritt. Motbudet er naturligvis 3 Massive Attack som også den er bedre enn raden.

V65-2 : 5 Dante Kievitshof – Når Stine Birkeland dukker opp i disse løpene på Forus er hun stortsett alltid spillbar. Vant med denne i et tilsvarende løp på Forus 27.03.2018, og hun har et veldig godt tak på den. Kommer her ut mot en helt grei motstand, og Dante Kievitshof duger godt om den bare får løpet. Prøves som en skrell i et ellers veldig jevnt løp.

V65-3 : 1 Bjørkejoker – Vi låser dette løpet på kun to hester. 7 Langlands Odin blir TUNGT betrodd, den kommer til Forus med flott form, og sjansene for at den runder til seier er god. Vær dog litt OBS på at den nå må gjøre all jobben selv, og vi er ikke helt sikker på om det passer denne… Draget i løpet er 1 Bjørkejoker som kommer ut etter nøyaktig 4mnd pause. I sitt siste løp før denne pausen feilet den fra seg en lav 27-tid/2060mv i V75’en på Forus. Tom Erga forteller om en hest som trener bra etter pause, men at han trenger løp i kroppen. Tom Erga pleier å ha hestene sine klare etter opphold, og Elisabeth Storetvedt opp her liker vi skarpt. PASSES!

V65-4 : 9 Maksi Lady – Småskummelt løp i et lavt grunnlag, og her kan det skrelle til. Vår ide er fakta ikke så verst, og den leverte et oppløftende prøveløp på en fin tid etter pause sist. Gikk altså 17,4 i dette prøveløpet, og var kun fire tideler bak en storkanon som Tip Esterel. Pål Buer opp kontra Eirik Sund er MANGE meter pluss, og fra et perfekt spor i volten bør den komme seg OK avgårde. TAS MED PÅ ALT!

V65-5 : 2 Skeie Trym – Er dagens beste V65-banker, og den garderes ikke. Den var klin overlegen på en 32-tid fra tidlig tet nest sist . Nå sist brøt den plutselig ut flere spor i siste sving, men kom sterkt tilbake nedover oppløpet, og var ikke tom i mål på 30,4. Er denne gangen 20m billigere ute kontra en rekke hester som den har møtt tidligere, den kan sikkert en 29-tid fra tet, og vi ser ikke helt hvordan denne skal tape da. ALL IN!

V65-6 : 9 Emmia Sensation – Denne gikk noen ordentlige pangløp i fjor på denne tiden, og på Bjerke 10.09.2017 vant den altså på 14,4/2100ma… Nå virker den å være veldig pågang hos flinke Kathrine Strand, og den var klart bra i kulissene sist. Da feilet den tidlig, fikk litt dødens, ble hindret, men gikk likevel fint nedover oppløpet. Tiden ble også meget god. Her er den dønn riktig ute i grunnlaget, og leverer den på sitt beste igjen, ja, da duger den. OBS!

Lørdag er det SUPER-JACKPOT i V75-spillet, og det ligger minimum 24 millioner ekstra i sjuerpotten. Vi har derfor satt opp litt dyrere bonger/systemer enn normalt denne lørdagen, og du vil finne priser fra Kr.50 helt opp til Kr.3 995 per andel.