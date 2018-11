Flott V65-omgang på Forus

Øystein Tjomsland og Vikingrappen. Tirsdag kommer de ut på Forus. Foto Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

En innholdsrik tirsdag venter, og her er det mye å glede seg til. Östersund er først ut med sin V4-lunsj kl.12.20. Deretter blir det også en V5-lunsj på Bjerke med start kl.13.40. Forus står for den norske V65-omgangen kl.18.55, mens Eskilstuna avrunder tirsdagen med sin V65-omgang kl.19.30.

Forus byr på en svært spennende V65-omgang, og vi byr på flere mulige godbiter! Ta rygg på følgende:

V65-1 : 4 Art Miklagard – Er på vei mot storformen, og den er spillbar i innledningsløpet. Feilet like etter at proppene ble trukket sist, og den gikk glipp av en andreplass bak gode Magnums Othello da. Står helt perfekt inne i dette løpet, den har bra fart i beina, og uten noe tull skal mulighetene være fine. Klar tipsener!

V65-2 : 5 Happy Dragon – Her går nok mange til på 6 Brage Hindø som er den klart beste hesten i feltet. Vær dog OBS på at selv om den var tapper sist så falt den veldig ut av aksjonen, og ingen skal bli overrasket om den galopperer i kveld… Hesten vi prøver oss med har en talentfull kusk bak seg, den er kjapp fra start, og den duger i omgivelser som dette om den leverer som den skal. Formen virker dessuten å være OK. PASSES!

Dagens beste banker:

V65-3 : 9 Vikingrappen – Har gjort tre løp etter den kom inn på stallen til Tjomsland, og den blir gradvis bedre. Holdt enkelt unna sist, og det på en bane som neppe var helt optimal. Har kapasitet for å senke rekorden sin med flere sekunder, og normalt taper den ikke et løp som dette om den leverer på sitt beste. Motivert favoritt som også vi tror MYE på.

V65-4 : 8 Kleppe Varden – Kan være helt klink her. Innledet med tre strake, og den holdt blant annet lekestue med gode Mo Harjar i debuten. Gikk 27,7 i et forsøk til Norsk Travkriterium nest sist, og var ikke veldig langt bak hester av et helt annet kaliber enn hva den møter nå. Rapportene fra stallen går dessuten i dur, og vi blir alt annet enn overrasket om lillebroren til Kleppe Slauren ligger denne billige gjengen på rygg. Soleklar favoritt, og en banker for de frekke.

V65-5 : 2 Hjelle Revnue – Har kun gjort tre løp, men den blir gradvis bedre, og sist leverte den sitt beste løp hittil. Solgte seg dyrt fra tet da, og vi er veldig inne på at den opplagt kunne ha vunnet det om innledningen hadde blitt noe billigere. Er normalt ytterligere forbedret til denne starten, den har trukket et optimalt spor, og sjansene skal være fine. Vår knepne favoritt i et ellers svært åpent oppgjør.

V65-6 : 3 Lucky Black Pearl – Hadde 0,3% av innsatsene på seg når vi la ut dette tipset, og det er naturligvis galskap. Dette er nemlig en BRA hest i grunnlaget, den gjør veldig fine løp for Tonje Gudmestad, og den er BETYDELIG bedre enn raden. Gikk HELPIGG i mål i tåkehavet på Forus sist, og den fikk aldri sjansen sin da. Har nydelige betingelser foran seg her, og på sitt beste er den god nok til å storskrelle. PASSES!